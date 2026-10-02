Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
"Ще пазим постигнатото и ще го надграждаме с цялата сила" - Синът на убития собственик на Ботев (Пловдив) се прости с баща си

"Ще пазим постигнатото и ще го надграждаме с цялата сила" - Синът на убития собственик на Ботев (Пловдив) се прости с баща си

2 Октомври, 2026 16:49 619 5

  • костадин филипов-
  • илиян филипов-
  • ботев пловдив-
  • скръб-
  • пловдив-
  • футболни новини

Костадин Филипов публикува емоционален и трогателен пост в социалните мрежи

"Ще пазим постигнатото и ще го надграждаме с цялата сила" - Синът на убития собственик на Ботев (Пловдив) се прости с баща си - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Синът на убития собственик и президент на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов – Костадин Филипов, се прости с баща си чрез емоционален и трогателен пост в социалните мрежи. Публикацията му бързо събра стотици съболезнователни коментари и подкрепа от страна на футболната общност и близките на семейството.

Трагичната вест за убийството на пловдивския бизнесмен разтърси целия български футбол и предизвика вълна от скръб в Пловдив. В часовете след трагедията стотици фенове, футболисти и треньори на „жълто-черните“ се събраха пред стадион „Христо Ботев“, за да запалят свещи и да поднесат цветя в памет на клубния си шеф.

Ето какво написа Костадин Филипов:

"В този изключително тежък за мен и моето семейство момент, искам да благодаря от сърце на всички, които са до нас и ни подкрепят след загубата на моя баща, ИЛИЯН ФИЛИПОВ.

Искам да изразя огромната благодарност на мен и цялото ми семейство към органите на МВР - от министъра на вътрешните работи до последния служител, участвал в работата по случая. Благодаря за светкавичната реакция, професионализма и добре свършената работа в този изключително тежък момент за нас.

Искрено се надявам със същата отговорност, професионализъм и решителност своята работа докрай да свършат и прокуратурата и съдът, така че истината да бъде установена, а законът и справедливостта да възтържествуват.

Благодаря на семейството ни, на приятелите, на партньорите и на всички хора, които ни дават своята подкрепа, съпричастност и уважение. В такъв момент човек истински разбира колко много означава да има истински хора до себе си.

Искам специално да благодаря на моята съпруга - за силата, която ми дава, за това, че е до мен и до семейството ни във всеки един момент, и за подкрепата, която трудно мога да опиша с думи.

И най-вече искам да благодаря на теб, татко.

Благодаря ти за всичко, което си ми дал в този живот. За всичко, на което си ме научил. За примера, който ми даваш, за силата, характера и ценностите, които оставяш в мен. Благодаря ти, че ме научи да не се отказвам, да се боря и да продължавам напред независимо колко е трудно.

За мен битката продължава.

Продължаваме да работим за твоето име, за твоята чест и за всичко, което си изградил. Ще пазим постигнатото и ще го надграждаме с цялата сила, воля и отговорност, на които ти самият ни научи.

Твоят невероятен дух, силата ти и всичко, което си постигнал, остават наш пример и наша посока.

Загубата ти оставя празно място, което никой не може да запълни. Но това, което си създал, хората, които си докоснал, и следата, която оставяш след себе си, продължават да живеят.

Името ти ще бъде пазено.

Честта ти ще бъде защитавана.

А всичко, което си изградил, ще продължава да расте.

Почивай в мир, татко.

Благодаря ти за всичко.

Обичам те и винаги ще те нося в сърцето си.

И накрая - благодаря и на всички блогъри, ютубъри, жълти медии, журналисти, анализатори – знайни и незнайни, които побързаха точно в този момент да се подиграват, да съдят и да хвърлят кал по човек, който вече не може да им отговори.
Вашите думи говорят най-вече за вас.

Едно име не се изгражда с публикации, заглавия и коментари. Изгражда се цял живот – с труд, характер, битки, дела и следа, която остава след човека.
Можете да пишете каквото пожелаете.

Няма да промените нито това, което ИЛИЯН ФИЛИПОВ е постигнал, нито хората, които го познават и уважават, нито следата, която оставя след себе си.

Ние няма да ви отговаряме с омраза.

Ще ви отговорим по единствения начин, който има значение - като продължим напред, пазим името и честта му и надграждаме всичко, което той е създал".


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой беше писал

    8 0 Отговор
    Само да не изчезне някоя пратка.
    Последствията се виждат

    16:54 02.10.2026

  • 2 това е всичко, което трябва да знаете

    5 0 Отговор
    Надграждайте! Само не правете грешките на баща ви!

    17:01 02.10.2026

  • 3 досаднииии

    6 0 Отговор
    Сега чакаме и лелЯ му да пише у фейса. Жалкари.

    17:07 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Странно

    0 0 Отговор
    Как един честен човек не убиха, само айдуци!?

    17:29 02.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове