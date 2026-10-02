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ДПС сезира прокуратурата за договорите за мантинели и съветник на премиера

ДПС сезира прокуратурата за договорите за мантинели и съветник на премиера

2 Октомври, 2026 16:50 629 18

  • дпс-
  • прокуратура-
  • мантинели

От партията настояват държавното обвинение да провери обстоятелствата около договорите и последвалата им индексация

ДПС сезира прокуратурата за договорите за мантинели и съветник на премиера - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ДПС е подало сигнал до прокуратурата за договори за доставка и монтаж на мантинели, както и за твърдения за връзки между съветник на премиера Румен Радев и компания от този сектор. Това съобщи пред журналисти Хамид Хамид, цитиран от Нова тв.

От партията настояват държавното обвинение да провери обстоятелствата около договорите и последвалата им индексация. По думите на Хамид става въпрос за увеличение на стойността им с общо над 160%, след като кабинетът „Донев 1“ приема методика за промяна на цените по обществени поръчки.

„Искаме да се проверят обстоятелствата и да се изяснят договорите за индексация. Защото след методика, приета от кабинета „Гълъб Донев – 1“, цената на тези договори скача с общо над 160%?“, заяви Хамид.

ДПС иска прокуратурата да провери и твърденията за контакти между съветник на министър-председателя и производител и доставчик на мантинели.

Според Хамид проверката трябва да установи характера на отношенията и дали има данни за евентуални корупционни практики. Той посочи като обстоятелства, които според партията трябва да бъдат изяснени, твърдения за посещения на съветника в ловно стопанство край Девин и отсядания в хотел „Персенк“ в града.

Хамид заяви, че хотелът е собственост на човек, свързан с фирма „Юпитер 05“, която определи като един от основните участници на пазара за производство, доставка и монтаж на мантинели в България.

„Искаме прокуратурата да провери какви са отношенията и дали има евентуални корупционни практики при честите посещения на този съветник на г-н Радев в едно ловно стопанство край Девин и честите отсядания на този съветник в хотел „Персенк“ в Девин, собственост на един от монополистите в България при производство, доставка и монтаж на мантинели, а именно фирма „Юпитер 05“, собственик на която е небезизвестният Ники Мантинелата“, каза Хамид.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 12 Отговор
    ДПС и Радев разграбват Шипка и музеите.

    Коментиран от #9

    16:51 02.10.2026

  • 2 Ох, не мога бее

    2 6 Отговор
    Ники мантинелата и румбата😂😆🤣

    16:52 02.10.2026

  • 3 Сезирали са

    9 3 Отговор
    За нарушаване на правата на прасетата преди Коледа.

    16:56 02.10.2026

  • 4 Хамид не е глупав мъж

    8 2 Отговор
    Но как се хвана с Пеевски?

    Коментиран от #16

    16:57 02.10.2026

  • 5 Кина

    5 2 Отговор
    ДПС и ГЕРБ трябва да платят на властта и да жертват някои тюфлек за пред народа иначе ще паднат много глави..! Това е политическа физика наложена още от римската империя.. Или си с властта или властта тръгва срещу теб..!

    16:59 02.10.2026

  • 6 Ей, ни кандидати на злоба

    5 1 Отговор
    Колко години ще пиете в калта която разбъркахте
    Анадъму?

    16:59 02.10.2026

  • 7 Ердоган

    1 1 Отговор
    Румене внимавай

    17:01 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Давай !

    1 0 Отговор
    Давай !

    Давай !

    17:04 02.10.2026

  • 11 Последния Софиянец

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Окооо":

    Копринков!?Ти ли си бе?

    Коментиран от #13, #14

    17:05 02.10.2026

  • 12 Ахааа

    6 4 Отговор
    Много тролове са превзели сайтовете да плюят срещу новото управление! Това са платени центажии на сглобката ГЕРБ- ДПС- ПП, ДБ! Но пак няма как да пробият разумно мислещите! На изборите ще си проличи коя партия, колко тежи! Нека си плюят, храчат и грачат !

    17:07 02.10.2026

  • 13 Не е той

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    На онази от брачното ти свидетелство е...ЧА е

    17:08 02.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ......-

    0 0 Отговор
    Дюран Дюран в потрес !

    17:17 02.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ХАХАХА😂

    0 1 Отговор
    Вече Румен Мантинелата 👍💲💲👍

    17:22 02.10.2026

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