ДПС сезира прокуратурата за договорите за мантинели и съветник на премиера

ДПС е подало сигнал до прокуратурата за договори за доставка и монтаж на мантинели, както и за твърдения за връзки между съветник на премиера Румен Радев и компания от този сектор. Това съобщи пред журналисти Хамид Хамид, цитиран от Нова тв.
От партията настояват държавното обвинение да провери обстоятелствата около договорите и последвалата им индексация. По думите на Хамид става въпрос за увеличение на стойността им с общо над 160%, след като кабинетът „Донев 1“ приема методика за промяна на цените по обществени поръчки.
„Искаме да се проверят обстоятелствата и да се изяснят договорите за индексация. Защото след методика, приета от кабинета „Гълъб Донев – 1“, цената на тези договори скача с общо над 160%?“, заяви Хамид.
ДПС иска прокуратурата да провери и твърденията за контакти между съветник на министър-председателя и производител и доставчик на мантинели.
Според Хамид проверката трябва да установи характера на отношенията и дали има данни за евентуални корупционни практики. Той посочи като обстоятелства, които според партията трябва да бъдат изяснени, твърдения за посещения на съветника в ловно стопанство край Девин и отсядания в хотел „Персенк“ в града.
Хамид заяви, че хотелът е собственост на човек, свързан с фирма „Юпитер 05“, която определи като един от основните участници на пазара за производство, доставка и монтаж на мантинели в България.
„Искаме прокуратурата да провери какви са отношенията и дали има евентуални корупционни практики при честите посещения на този съветник на г-н Радев в едно ловно стопанство край Девин и честите отсядания на този съветник в хотел „Персенк“ в Девин, собственост на един от монополистите в България при производство, доставка и монтаж на мантинели, а именно фирма „Юпитер 05“, собственик на която е небезизвестният Ники Мантинелата“, каза Хамид.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
16:51 02.10.2026
2 Ох, не мога бее
16:52 02.10.2026
3 Сезирали са
16:56 02.10.2026
4 Хамид не е глупав мъж
Коментиран от #16
16:57 02.10.2026
5 Кина
16:59 02.10.2026
6 Ей, ни кандидати на злоба
Анадъму?
16:59 02.10.2026
7 Ердоган
17:01 02.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Давай !
Давай !
17:04 02.10.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Окооо":Копринков!?Ти ли си бе?
Коментиран от #13, #14
17:05 02.10.2026
12 Ахааа
17:07 02.10.2026
13 Не е той
До коментар #11 от "Последния Софиянец":На онази от брачното ти свидетелство е...ЧА е
17:08 02.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ......-
17:17 02.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ХАХАХА😂
17:22 02.10.2026