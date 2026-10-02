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Участник от "Ергенът: Любов в рая" крие, че е гей

Участник от "Ергенът: Любов в рая" крие, че е гей

2 Октомври, 2026 16:58 1 015 12

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  • петър данов-
  • актьор-
  • гей-
  • хомосексуалисти-
  • риалити

Това твърди един от Ергените от първи сезон - актьорът Петър Данов

Участник от "Ергенът: Любов в рая" крие, че е гей - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петър Данов разпали любопитството около участниците в новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“ с пикантно признание за вниманието, което е получил от мъж, участващ в риалитито.

Актьорът, който миналата година сам се впусна в любовното приключение на формата, разказа, че негов загадъчен почитател започнал да го следва в социалните мрежи и проявил особен интерес към по-разголените му снимки, пише Шоу Блиц.

„Единият ме последва в социалните мрежи и ми хареса всички голи снимки“, заяви Данов, като даде да се разбере, че вниманието не останало незабелязано. По думите му ухажването било доста настоятелно. Той обаче предпочете да запази самоличността на човека в тайна и не посочи името на въпросния Ерген.

Именно тази загадъчност веднага разпали любопитството около новите лица в любовното риалити. Фенове започнаха да се питат кой стои зад вниманието към актьора и дали самият Данов някога ще разкрие повече подробности.

Петър Данов стана широко разпознаваем след участието си в предишния сезон на „Ергенът: Любов в рая“, където показа по-романтична страна от характера си. Във формата той се сближи с Кристина, а отношенията им продължиха за кратко след края на снимките, преди двамата да се разделят, а тя да се събере с бизнесмена Виктор, който имаше връзка с Дениз Хайрула в предаването.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 На снимката всички ергени

    8 0 Отговор
    мязат на такива като от заглавието ...

    17:05 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Педро е!

    3 0 Отговор
    Старият палавник...

    17:59 02.10.2026

  • 10 Ергени Ергениев

    1 0 Отговор
    Не е ли космат, грозен и с мръсни крака, не ми го Фали.

    Коментиран от #12

    18:06 02.10.2026

  • 11 Не знам

    6 0 Отговор
    Дали са гейове ,ама всички са сбъркани

    18:26 02.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.