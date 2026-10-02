Евгений Кънев: Кой беше Андрей Луканов?

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Долу-горе по това време - точно преди 30 години - влиза превъзбуден колега в офиса:

“Убиха Луканов!”

Култово известен със “Другари, назначава ви за милионери!” и така дал началото на Прехода с т.н. “червени куфарчета” - той наистина е неговият Архитект.

Основната му роля се заключаваше да осъществи на българска почва руския челен опит по сценарий на Юлий Андропов за Преход от комунизъм към капитализъм без изпускане на политическия контрол. Който - за да се реализира - необходим бе икономически контрол. За да се гарантира … руският контрол върху България.

В неизпълнението на именно последната задача - руския контрол - трябва да търсим причините за неговата трагична кончина.

Началото бе добро - Луканов държеше силно лостовете и направляваше създаването на “многопартийна система” в България - с ключов до съвсем скоро болт - Движението за права и свободи.

БКП стана БСП. Преформатира БЗНС - начело с култова фигура на Прехода впоследтвие. И помогна за организацията на СДС - с отпускане на сграда и … хартия за вестник “Демокрация”. А десетки ДС агенти станаха демократи.

Успя да изгони своя конкурент Петър Младенов - случайно или не - водещи лица на студентската окупация довела до оставката му на 6 юли 1990 г - се оказаха с картончета.

Успя да обезглави крехкия СДС - като помогна за избора на неговия председател за президент, а следващият - се оказа агент на ДС. И така пося първите разделения.

Но след това започнаха провалите - така видяни от мен:

(1) Не успя да удържи властта и бе принуден да подаде оставка - а така да изпълнява поетите ангажкенти към Кремъл

(2) Не успя да прокара руските интереси за контрол върху инфраструктурата на Булгаргаз с провала на мисията на Черномордин

(3) Започна да губи своята тежест пред Кремъл - руснаците започнаха да го изолират от техния газов проект Топ Енърджи, начело с новия им наместник - Илия Павлов - който му бе казал: “Андрей Карлович - вече аз карам влака!”

(4) За да не остане капо - Луканов започва да плете връзки със САЩ, вече създадени покрай промоцията на доктрината Рън-Ът за шоков преход в България.

Ден след смъртта му е трябвало да лети за САЩ.

Поуката:

Обслужването на чужд господар завършва трагично. А на двама - фатално!