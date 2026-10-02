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Евгений Кънев: Кой беше Андрей Луканов?

Евгений Кънев: Кой беше Андрей Луканов?

2 Октомври, 2026 13:02 1 271 21

  • андрей луканов-
  • убийство-
  • преход-
  • комунизъм-
  • капитализъм

Основната му роля се заключаваше да осъществи на българска почва руския челен опит по сценарий на Юлий Андропов за Преход от комунизъм към капитализъм

Евгений Кънев: Кой беше Андрей Луканов? - 1
Снимка: БГНЕС
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Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Долу-горе по това време - точно преди 30 години - влиза превъзбуден колега в офиса:

“Убиха Луканов!”

Култово известен със “Другари, назначава ви за милионери!” и така дал началото на Прехода с т.н. “червени куфарчета” - той наистина е неговият Архитект.

Основната му роля се заключаваше да осъществи на българска почва руския челен опит по сценарий на Юлий Андропов за Преход от комунизъм към капитализъм без изпускане на политическия контрол. Който - за да се реализира - необходим бе икономически контрол. За да се гарантира … руският контрол върху България.

В неизпълнението на именно последната задача - руския контрол - трябва да търсим причините за неговата трагична кончина.

Началото бе добро - Луканов държеше силно лостовете и направляваше създаването на “многопартийна система” в България - с ключов до съвсем скоро болт - Движението за права и свободи.

БКП стана БСП. Преформатира БЗНС - начело с култова фигура на Прехода впоследтвие. И помогна за организацията на СДС - с отпускане на сграда и … хартия за вестник “Демокрация”. А десетки ДС агенти станаха демократи.

Успя да изгони своя конкурент Петър Младенов - случайно или не - водещи лица на студентската окупация довела до оставката му на 6 юли 1990 г - се оказаха с картончета.

Успя да обезглави крехкия СДС - като помогна за избора на неговия председател за президент, а следващият - се оказа агент на ДС. И така пося първите разделения.

Но след това започнаха провалите - така видяни от мен:

(1) Не успя да удържи властта и бе принуден да подаде оставка - а така да изпълнява поетите ангажкенти към Кремъл

(2) Не успя да прокара руските интереси за контрол върху инфраструктурата на Булгаргаз с провала на мисията на Черномордин

(3) Започна да губи своята тежест пред Кремъл - руснаците започнаха да го изолират от техния газов проект Топ Енърджи, начело с новия им наместник - Илия Павлов - който му бе казал: “Андрей Карлович - вече аз карам влака!”

(4) За да не остане капо - Луканов започва да плете връзки със САЩ, вече създадени покрай промоцията на доктрината Рън-Ът за шоков преход в България.

Ден след смъртта му е трябвало да лети за САЩ.

Поуката:

Обслужването на чужд господар завършва трагично. А на двама - фатално!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    19 7 Отговор
    кои бил? оня къде свали тато, та сега още берем ядове за което

    излъгаха ни с едни банани

    Коментиран от #17

    13:05 02.10.2026

  • 2 3.14К

    18 7 Отговор
    А кой е евгенИЙ кънев?

    13:11 02.10.2026

  • 3 Като смениш

    22 2 Отговор
    Гоподаря, не ставаш свободен.

    13:11 02.10.2026

  • 4 Петър

    21 9 Отговор
    Каква бъркотия има този русофоб със звучното българско име Евгений, с "й" в главата. Планът Ран-Ът е 90-та година, сблъсъкът с Илия Павлов доста по-късно. Той бил обезглавил СДС, че той го създаде, за да има за кой да гласуват балъците, които изкаха "демокрация" и получиха безработица, разграбване на активите и приватизация за 1 долар.

    13:19 02.10.2026

  • 5 Глюп0сти

    14 8 Отговор
    Юлий Андропов нямаше никакъв сценарий за преход от комунизъм към капитализъм, а точно обратното! Затова ЦРУ го убиха толкова бързо и сложиха онази меркантилна кукла с петното. За такива лъжи и дезинформации трябва пак да се лежи в Белене!!!

    Коментиран от #19

    13:29 02.10.2026

  • 6 Иван 1

    3 11 Отговор
    Човекът който го уважаваше целия свят и се опита да направи нещо различно.

    13:30 02.10.2026

  • 7 шопа

    5 3 Отговор
    Аз за Юлий Андропов и Черномордин не съм чувал.

    13:32 02.10.2026

  • 8 Фейк - либераст

    7 6 Отговор
    Велико щастие за българския народ е, че се е пръкнал такъв гений като енГЕНИЙ - пенкилер, компетентен по всички проблеми от микро до макро космоса, който винаги се изоква срещу съответната сума.

    13:37 02.10.2026

  • 9 Общо

    3 3 Отговор
    взето Е.Кънев тук е обективен за разлика от друг път. Обаче грешките на Луканов и руснаците не са единични и случайни, а поредица от недомислия. Като цяло не знаеха с какво се захващат, кой-кой е, кои са зад Живков и т.н., а руснаците след Горби, СССР разпада или друго нещо бързо се ометоха оттук, оставяйки всичко в ръцете на С.Дявола и хаоса с него. Което в цялост пък бе причината за смъртта на Луканов, Бог да го прости !...

    13:44 02.10.2026

  • 10 Летописец

    5 3 Отговор
    В началото на демокрацията пишеха такива жълти статийки , за да се отбележат , че искат да се присламчат към новата власт .

    13:49 02.10.2026

  • 11 И Рундьо и Копейкин

    4 2 Отговор
    ги чака същото. Московията само изолзва, но не уважава лакеите си.

    Коментиран от #12

    13:57 02.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 йо хо хо

    1 0 Отговор
    Как прилича схемата на ББ на тази. Хоп милярди аванси после хоп пррестройка еврозона дали пък и неговия път не е същия

    14:05 02.10.2026

  • 14 Неграмотникът

    1 0 Отговор
    Отново ни съобщи че за пореден път е открил топлата вода! До кога?

    14:06 02.10.2026

  • 15 Баш ренегат

    3 0 Отговор
    Фамилията ЛукАнови са ренегати още от времето на Септемврийското въстание. Редовите членове на БКП въобще не харесваха Луканов като интригант още при бай Тошо. И за Тошо ,и за Луканов се говореше,че са агенти на Ми-6. Луканов тОпеше Тошо пред Горбачов за връзките му с немците ,но си плетеше мрежите с ингелИзите.

    14:12 02.10.2026

  • 16 Просто човек

    0 0 Отговор
    Съветско 💩

    14:12 02.10.2026

  • 17 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Не. Излъгаха ви с едни милиарди, които си разпределиха ДС и БКП метастазите, дирижиращи тая гняс на територията и до днес. А пък на вас ви казаха, че това било демокрация и вие повярвахте. И ги оставихте да откраднат живота и на родителите ви, и на децата ви, а вече и на внуците ви.

    14:16 02.10.2026

  • 18 Либерал

    0 1 Отговор
    Ей, мръсна русофилия в този сайт....зараза и погнуса

    14:17 02.10.2026

  • 19 това е всичко, което трябва да знаете

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Глюп0сти":

    Съвсем не! Именно Андропов започна разрушаването на СССР, с цел КГБ да овладее всички ресурси на държавата. Той доведе Горбачов в Москва, неговите хора го избраха и подкрепяха. Това естествено бе повторено и в България. По заповед от Москва ДС унищожи БКП, точно както КГБ унищожи КПСС. Всички богатства на НРБ, се оказаха частна собственост на хората от ДС.

    14:18 02.10.2026

  • 20 Георгиев

    0 1 Отговор
    Някакъв Евгени Кънев пише за Луканов.Защо бе Евгени?Защи сам се набутваш с тъпи клишета от стари седесарски муцуни и прашлясали изрезки от “Демокрация”.Като не можеш да кажеш нещо ново и смислено ръсиш врели не кипели.За Луканов може да пишат хора поне горе долу на нивото му,а ти не си.Играеш го Кашпировски по телевизиите но с нищо не може да бъдеш запомнен.Е,старо седсарче си и какво от това. По добре се насочи към Гюров и Кандев,че сте си лика прилика лапацала.Успех😩

    14:19 02.10.2026

  • 21 Да кажа,

    1 0 Отговор
    Кънев, Кънев, накратко- Луканов е най-големият душман на България, сега територия бг. И няма нищо оПщо с руски интереси. По негово време някакъв руски посланник ни е държал ушите, че е спечелило БСП , а не СДС на първите избори. Много хора са чули скандала. Много мръсна роля има персоната за т.н.преход. Нооо, понякога Господ реагира бързо. За умрелите или добро или нищо. За Луканов- нищо!

    14:23 02.10.2026