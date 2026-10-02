Литва изпробва украинска система за откриване на дронове

Литва изпробва система за въздушно наблюдение, разработена в Украйна за отбрана срещу заплахи от дронове, заяви днес литовският министър на отбраната Робертас Каунас, цитиран от ДПА, предаде БТА.

„Въздушните заплахи се променят бързо, така че ние адаптираме нашите решения в съответствие с тях. Вместо да правим всичко от нулата ние адаптираме системи, които вече се използват в Украйна“, се казва в изявление на Каунас.

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Украйна вече пета година се отбранява от пълномащабна руска инвазия и е смятана за световния лидер в сферата на воденето на война с дронове.

Според литовските власти системата „Скай Фортрес“ използва изкуствен интелект, за да засича и проследява летящи на малка височина дронове и крилати ракети, въз основа на техните акустични или електромагнитни характеристики. Системата може да разпознава засечените обекти в реално време, заяви Министерството на отбраната.

В Литва, Латвия и Естония имаше няколко инцидента с дронове, свързани с войната в Украйна, посочва ДПА. В редица от случаите заблудени украински безпилотни апарати – изстреляни от Киев срещу цели в Северозападна Русия – нарушиха въздушното пространство на балтийските страни и се разбиха на тяхна територия. В литовското небе навлязоха и дронове с руски произход от Беларус.