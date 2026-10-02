Сиа продаде половината си песни за $180 млн.

Сиа продаде 50% от издателските права и правата върху оригиналните записи в музикалния си каталог на шведската компания Pophouse. Стойността на сделката е 180 милиона долара, а партньорството включва и подкрепа за бъдещи творчески проекти на австралийската певица.

Pophouse е съоснована от Бьорн Улвеус от ABBA. Компанията ще продължи да управлява и развива песните на Сиа, като едновременно с това ще работи с нея по нови начини за достигане на музиката до публика.

„Тези песни означават много за мен и ми харесва, че те наистина разбират това и искат да се грижат за тях“, казва Сиа.

Разпределението на сумата е свързано с развода на певицата с Дан Бернад. Според информацията на „Ти Ем Зи“, цитирана от „Варайъти“ и основана на съдебни документи, Сиа ще получи 165 милиона долара за песните, написани преди брака им. Сред тях са хитовете „Chandelier“, „Titanium“ и „Cheap Thrills“.

Бернад се е отказал от претенции към тези произведения срещу плащане от 1 милион долара. Останалите 15 милиона долара, отнасящи се до песни, написани по време на брака, ще бъдат задържани в ескроу сметка, докато двамата не постигнат споразумение. Сиа е подала молба за развод през март 2025 г., след като бракът им е продължил по-малко от три години.

Каталог с хитове и девет номинации за „Грами“

Сиа придобива международна популярност с песента „Breathe“ от 2004 г., включена във финалния епизод на сериала „Клиентът винаги е мъртъв“. Впоследствие тя записва „Unstoppable“, „Elastic Heart“, „Chandelier“ и „Cheap Thrills“, а като част от проекта LSD с Дипло и Лабринт участва в създаването на „Thunderclouds“.

Певицата е съавтор и на „Diamonds“ на Риана и „Pretty Hurts“ на Бионсе. До момента има девет номинации за наградите „Грами“.

„Сиа е артист, чийто изключителен каталог и уникална творческа идентичност създават значителни възможности за развитие на нейното творчество“, заявява Джесика Коравас, главен изпълнителен директор на Pophouse. По думите ѝ партньорството ще осигури стратегическа подкрепа и творчески ресурси за бъдещите артистични планове на певицата.

Инвестицията е направена чрез първия фонд на Pophouse. Той е достигнал лимит от 1 милиард евро през март 2025 г., а чрез специални структури за съинвестиране привлеченият капитал е надхвърлил 1,2 милиарда евро.

Портфолиото на компанията включва музикални каталози на Iron Maiden, Тина Търнър, Kiss, Синди Лоупър, Авичи и Swedish House Mafia. Pophouse инвестира и в проекти като Avicii Experience, музея на ABBA, „Mamma Mia! The Party“ и концертното преживяване ABBA Voyage.

Източници:Variety, TMZ