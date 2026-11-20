Байерн Мюнхен завърши 1:1 с Кьолн в първия мач от 10-ия кръг на Бундеслигата. Домакините изостанаха рано, изравниха до почивката, но не успяха да стигнат до победа на „Алианц Арена“.

Кьолн поведе в 12-ата минута след бърза контраатака. Саид Ел Мала намери Майки Мур, който преодоля вратаря Йонас Урбиг и изпрати топката в мрежата. Гостите използваха свободните пространства зад защитата на Байерн и създадоха още няколко опасни положения.

Изравнителният гол падна в 37-ата минута. Том Бишоф подаде към Нейтънъл Браун, който получи пространство пред наказателното поле и с нисък удар вкара за 1:1.

Байерн понесе сериозен удар още преди почивката. Хари Кейн бе заменен в 20-ата минута, след като получи проблем в областта на глезена.

На почивката Майкъл Олисе също бе заменен, а мястото му зае Тим Биндер. 19-годишният футболист направи дебют в Бундеслигата. След паузата в игра за Байерн се появи и Жамал Мусиала, който не беше играл от септември.

Домакините имаха по-голямо владение на топката, но Кьолн остана опасен при контраатаките. Вратарят на Байерн Урбиг спаси последователни удари на Мур и Ел Мала в началото на второто полувреме. В края Мусиала и Лерой Карл имаха възможности за домакините, но резултатът остана непроменен.

Равенството остави Байерн непобеден след 10 кръга. Тимът събра 22 точки, докато Кьолн вече има 10. Мачът беше и завръщане на Винсент Компани на треньорската скамейка след отсъствието му заради здравословни проблеми.

Байерн ще продължи с гостуване на Хамбургер на 28 ноември. Кьолн ще приеме Аугсбург на 29 ноември в следващия кръг от германското първенство.