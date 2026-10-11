"Черна серия" от нападения с нож в училища: страхът в Полша расте

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Начално училище в Централна Полша стана сцена на ужасяващо престъпление в четвъртък, 8 октомври 2026. В село Лешчидул-Новини, североизточно от Варшава, 15-годишен младеж нахлу в сградата на учебното заведение малко след 9:00 ч. сутринта и намушка с нож във врата 37-годишна жена, работеща като портиер и домакин. Служителката, майка на две деца, почина на място въпреки опитите за реанимация. Пострадаха и още двама души – директорът и един учител. Те са успели да обезвредят нападателя, но са били ранени. Извършителят е възпитаник на същото училище, завършил това лято.

Малко след нападението стана ясно, че нападателят е носил каска, оборудвана с камера, за да заснеме атаката. У него са открити три ножа.

Досега Полша се смяташе за безопасна страна в сравнение със Западна Европа и Америка. Нападението с нож в Лешчидул-Новини обаче не е единственият подобен случай напоследък – през последните дни имаше още два подобни инцидента. Те поставят под въпрос образа на Полша като страна с училища, в които властва сигурност и ред.

В сряда в професионално училище в град Остроленка, в североизточната част на страната, също имаше нападение с нож. 19-годишен младеж рани девет души – учители и ученици, както и двама случайни минувачи при последвалото си бягство. Според полските медии нападателят е използвал мачете, а в раницата си е носил самоделна бомба, която обаче не се е взривила. След неуспешен опит за самоубийство младежът е бил задържан в покрайнините на града от полицията.

Същия ден в град Шерпц, Централна Полша, бе задържан 17-годишен младеж, който бил планирал нападение срещу училището си. След като предварително обявил, че ще "направи нещо лошо" на останалите, съученици информирали за това един учител, а той от своя страна уведомил полицията. При обиск в дома му са иззети два ножа. Младежът е проучвал в интернет как да извърши нападение в училище.

Премиерът Туск реагира на "поредицата от инциденти"

Министър-председателят Доналд Туск реагира незабавно на "черната серия", както вестник Rzeczpospolita нарече нападенията: на извънредно съвещание с участието на началника на полицията Марек Борон, министъра на вътрешните работи Марчин Кервински и министъра на цифровизацията Кшищоф Гавковски бяха обявени по-строги мерки за сигурност – незабавно полицията засили присъствието си около училищата и организира патрули в училищните дворове.

"Това е предупредителен сигнал. Досега Полша беше много сигурна страна по отношение на заплахата от тероризъм в училищата. За първи път сега се сблъскваме с непълнолетен убиец, носещ каска с камера. Той е възнамерявал да заснеме нападението си с нож", подчерта Туск, който предупреди за опасността от имитатори, които биха могли да бъдат насърчени от насилието в интернет да извършат нови нападения.

Според полската полиция не може да се изключи версията, че мотивът за инцидента от четвъртък е участие в онлайн предизвикателство, макар към момента да липсват доказателства, свързващи отделните случаи. При подобни предизвикателства млади потребители си поставят задачи чрез социални мрежи като TикТок, Ютюб ли Инстаграм и документират изпълнението им онлайн.

Както подчерта Туск, правителството не разполага с механизми за бързо премахване на онлайн съдържание, което нарушава наказателното законодателство – например подстрекаване към насилие, трафик на хора или реч на омразата. През януари президентът Карол Навроцки блокира съответния законопроект с вето, като се позова на необходимостта от защита на свободата на словото. Ветото на Навроцки възпрепятства прилагането в Полша на Регламента на ЕС за цифровите услуги.

Според ежедневника Rzeczpospolita в социалните мрежи са се появили съобщения за "кървав петък". Този ден е трябвало да бъде кулминацията на предполагаеми "предизвикателства" сред участващи младежи. "Проверяваме цялата информация", заяви говорителката на полската полиция Катаржина Кухарска.

Страх от подражатели

Поради опасения от нападения на подражатели всички начални училища в община Вишкув, към която спада и Лешчидул-Новини, днес останаха затворени. Учебните занятия бяха преустановени и в няколко други района на Централна Полша.

В петък сутринта министърът на цифровизацията Гавковски се опита да успокои обществеността. "Няма такова предизвикателство в национален мащаб. Това е дезинформация", заяви той пред телевизия TVN.

Междувременно полската полиция извърши проверки в 10 000 училища и образователни институции и арестува 10 души във връзка със заплахи в интернет – включително трима младежи на възраст между 13 и 15 години, които са използвали социалните мрежи, за да призовават към убийства, съобщи Полската информационна агенция (PAP).

В четвъртък вестник Rzeczpospolita припомни интервю, дадено за изданието още през май от Рафал Сириско, ръководител на Агенцията за вътрешна сигурност (ABW). В него той предупреди за нарастващата радикализация сред младите хора. "Радикализацията на младежите протича предимно в интернет – чрез социални платформи, форуми или пространства, свързани със света на видеоигрите, където анонимността е висока. Разузнавателните служби не са в състояние да наблюдават цялото интернет пространство", заяви Сириско.

Управляващата коалиция използва дебата за безопасността в училищата, за да върне законопроекта за дигиталната сигурност за гласуване в парламента. В четвъртък вечерта Сеймът прие с голямо мнозинство законодателния акт, който улеснява бързото премахване на престъпно съдържание от интернет. Засега не е ясно дали този път президентът Навроцки ще подпише закона.

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Източник: www.dw.com