Председателят на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) Станимир Карапетков е бил задържан при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в дома му. В жилището е извършено претърсване.

По информация на NOVA Карапетков е бил задържан, докато са продължавали следствените действия. Към момента няма потвърдени данни дали той остава задържан след приключването им.

Не са съобщени официални подробности за предмета на разследването, нито е обявено дали на Карапетков е повдигнато обвинение. Няма и публична информация за постановена мярка за неотклонение от прокуратурата или съда.

Станимир Карапетков беше вещо лице по делото за смъртта на Сияна, загинала при катастрофа. В настоящия случай към момента са известни единствено извършеното претърсване и задържането му по време на акцията.

Следващите действия по случая зависят от резултатите от претърсването и от преценката на разследващите органи и прокуратурата.

Източници: dariknews.bg, nova.bg