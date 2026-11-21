Нюкасъл и Арсенал завършиха 2:2 в мач от 11-ия кръг на Висшата лига. Двубоят на „Сейнт Джеймс Парк“ предложи четири гола, обрат след почивката и изравнително попадение на Нони Мадуеке в 78-ата минута.

Арсенал поведе в 33-ата минута чрез Еберечи Езе. Нападателят се разписа след атака, започнала от грешка на домакините, и даде аванс на гостите, който се запази до почивката.

Нюкасъл обърна мача след почивката

Харви Барнс изравни в 49-ата минута, след като получи топката в наказателното поле и завърши атаката с удар покрай Давид Рая. Нюкасъл продължи да атакува и стигна до втори гол в 62-ата минута.

Малик Тиау се оказа най-съобразителен при разбъркване след корнер и от близко разстояние направи резултата 2:1. Попадението първоначално беше прегледано от системата за видеопомощ на съдиите, но беше признато.

Арсенал изравни в 78-ата минута. Нони Мадуеке получи подаване от Мартин Йодегор, навлезе навътре и стреля, като топката рикошира и се промъкна покрай вратаря Лукас Хорничек.

Рая напусна с контузия

Малко преди изравнителния гол Давид Рая беше заменен заради проблем в лявото рамо. На негово място влезе Кепа Арисабалага.

Арсенал завърши мача с 66 процента владение на топката и 13 удара срещу 12 за Нюкасъл. Домакините имаха шест корнера, а лондончани - три. След девет минути добавено време двата отбора поделиха точките.

Източници: theguardian.com, skysports.com