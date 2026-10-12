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Сърбия преди изборите: "Надеждата ни е в тези млади хора". Ще успеят ли студентите да победят Вучич?

Сърбия преди изборите: "Надеждата ни е в тези млади хора". Ще успеят ли студентите да победят Вучич?

12 Октомври, 2026 08:06 671 20

  • сърбия-
  • александър вучич-
  • ивица дачич-
  • ана бърнабич

Могат ли представителите на студентското движение, които предизвикаха предсрочни избори в Сърбия с протестите си, да победят Вучич?

Сърбия преди изборите: "Надеждата ни е в тези млади хора". Ще успеят ли студентите да победят Вучич? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В края на септември Александър Вучич подаде оставка като президент и насрочи нови избори, с което беше изпълнено едно от основните искания на студентското движение. То се зароди преди две години след трагедията в Нови Сад, където козирката на железопътната гара се срути и отне живота на 16 души. Студентите са категорични, че катастрофата в Нови Сад е последица от корупцията и злоупотребата с власт на "системата Вучич" и вече две години протестират.

Междувременно те излъчиха собствена листа за изборите, в която фигурират уважавани професори, активисти и известни личности. Студентите си представят управление, водено от експерти - за разлика от Унгария обаче, където Петер Мадяр изведе своя съюз до победа над тогавашния министър-председател Виктор Орбан, сръбското студентско движение няма харизматичен лидер, пише АРД.

Кампания на очерняне

За момент изглеждаше, че протестното движение се е сдобило със свое лице: след един трагичен инцидент с фатален край в Белградския университет, полицейски части нахлуха в кабинета на ректора професор Владан Докич, който подкрепи протестите. Това подтикна Докич да произнесе емоционална реч от балкона на учебното заведение. "Могат да ни отнемат приемниците и компютрите, но не могат да ни отнемат истината", заяви той пред събралото се множество в двора на университета.

Тогава започна кампания за неговото дискредитиране с активното участие на контролираните от Вучич медии, които за много хора в Сърбия са единствен източник на информация, припомня АРД. В крайна сметка Докич не беше включен в бюлетината за изборите.

Лични нападки заради подкрепа за студентите

Според протестното движение всеки, който публично се противопоставя на Вучич, може да се окаже в подобна ситуация. Показателен пример за това е Яна Ачимович Планойевич - адвокатката представлява пострадали при полицейска операция във Валево, където преди година демонстранти бяха брутално пребити от служители на реда. Планойевич се бори за това истината да излезе наяве, което я превърна в мишена и сега тя трябва да се защитава срещу нападки – включително лично от Вучич.

"Най-тежко ми се отразяват измислиците за баща ми. Обвиниха го, че като собственик на бизнес уж е заравял амоняк, с което бил отровил целия град и че бил причинил смъртта на много хора от рак", разказва тя пред германската обществена медия. Адвокатката подкрепя студентите, които открито се борят за върховенството на закона.

Нестандартна предизборна кампания – с велосипеди из страната

"Надяваме се да достигнем до хората и да им обясним какво наистина се случва в страната", казва 22-годишната студентка по медицина Мария – една от участничките в студентските велосипедни обиколки из страната като част от предизборната кампания на протестното движение. В малкото градче Осечина групата от около 120 колоездачи има нелека задача: хората в селския район югозападно от Белград са с консервативни нагласи и от години масово подкрепят Вучич.

Още на влизане в селището студентите са посрещнати от представители на партията на Вучич. Според тях той е придвижил страната напред, най-вече чрез подобряване на инфраструктурата. "Тук, в нашата община, с просто око се вижда колко много е направено", казва Светозар Гачич, председател на общинския съвет. Когато студентите питат за напредъка по присъединяването към ЕС, кметът на града се затруднява с отговора, но Гачич му се притича на помощ: "Ние подкрепяме политиката на нашия президент Александър Вучич, който се застъпва както за европейската интеграция, така и за добрите отношения с братска Русия."

"Надеждата ни е в тези млади хора"

Малко по-нататък са се събрали други местни жители. Те посрещат студентите с аплодисменти, храна и напитки. "Те отвориха широко вратите и прозорците, за да могат хората най-после отново да почувстват полъха на свободата", казва един мъж. "Шапки долу пред тях. Това са нашите деца!", добавя друг със сълзи на очи. "Всички заедно ще се борим, за да сложим край на това безумие. Възлагаме надеждите си на Бога и на тези младежи."

Проучванията сочат, че студентската листа се движи почти наравно с лагера на Вучич. Изборите след две седмици – на 25 октомври, могат да се окажат исторически за Сърбия и целия Балкански регион, пише АРД.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    21 5 Отговор
    Надеждата на Кая и Урсула са глупавите студенти, така е.

    Коментиран от #4, #15

    08:07 12.10.2026

  • 2 Ако се осъзнаят

    17 4 Отговор
    и осъзнаят колко добре е България и българите как се чувстват в клуба на богатите трябва да се откажат от платените протести срещу управлението.

    08:12 12.10.2026

  • 3 Емил

    5 3 Отговор
    Здравейте Факти
    Имам един въпрос, защо едно и също заглавие го публикувате няколко пъти едно след друго?
    Независимо какво.
    Един път от последния час после по-надолу, друг път в "мнения" след тов а ощв един път по-надолу?

    08:14 12.10.2026

  • 4 Емил

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Всъщност студентите не са глупави просто са по-големи оптимисти като всички млади хора, освен организаторите които са платени и имат итерес!
    Знаем и при нас през 90-те великите протести едни организатори, като Кошлуков например, доста дръпнаха с материала "зеления материал" а други после псуваха че са им повярвали!!!

    Коментиран от #11

    08:23 12.10.2026

  • 5 ПОИСКАТ ли те

    13 2 Отговор
    урсулките - БЕГАЙ . Загуби ли Вучич , Сърбия е свършила . Сърбите не са глупави като нас . Там Вучич Вдигна страната от нулата . Път до всяко село макар и с един жител . Безплатен транспорт до 30 км. от градовете и за чужденците . Лекарства , лечение , санаториуми на минимални цени . Имат Армия , Авиация , жилища за военни и полицай на цена на себестойност около 400е/м2 и т.н..

    08:24 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А50

    6 1 Отговор
    Студентите не са най-умната част от обществото, но незнайно защо имат такива претенции

    08:34 12.10.2026

  • 8 Надеждата

    5 1 Отговор
    ни е в тези млади хора кухи в Европа да поумнеят и да забравят за Атлантизъм и тъпотии

    08:39 12.10.2026

  • 9 Сандо

    6 1 Отговор
    Две години протести заради една паднала козирка,макар и с жертви?Тия или са много тъпи,или са млади и зелени,или са алчни и купени.А може и комбинация от трите.Във всички случаи това бъдеще,което те искат,ще превърне Сърбия в минало.

    08:42 12.10.2026

  • 10 Велчов

    0 6 Отговор
    Така действат комунистите. Затова не давай власт на комунист.

    Коментиран от #13

    08:42 12.10.2026

  • 11 Някой

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Емил":

    Твоите думи само показват, че студентите и сега, и тогава са били тъпи. И аз съм бил студент - на тазии възраст съм бил също тъп.

    Коментиран от #14

    08:43 12.10.2026

  • 12 Лакеите на Пентагона

    2 0 Отговор
    С повечко паре от данъците ни.

    08:52 12.10.2026

  • 13 Лакеите на Пентагона

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Велчов":

    Дадохме я на Окупатора, баш капиталист, Крадец.

    08:54 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тия млади хора ..

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    обаче има едни други хора, по стари, които ги хранят... докато младите си бъркат в носа и скачат по площадите..

    09:02 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чини ми се

    1 0 Отговор
    И тия ще ядат курабийки😀

    09:12 12.10.2026

  • 18 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 1 Отговор
    РОССИ ЩЕ СМЕНИ
    ВЛАСТТА В СЪРБИЯ,КАТО В ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ
    ЕДНИ И СЪЩИ
    КОМУ НИСКИ
    КОМУ ВИСОКИ
    ЗА КРЕМЪЛ СА СИ ДОБРИ
    И ЕТО ТИ ДЕМАГОГОКРАЦИЯТА...

    09:14 12.10.2026

  • 19 Госあ

    0 0 Отговор
    Една позната от Сърбия ми каза, че тези протести са от треторазредните лумпенски "специалности". Природни науки, инженерни специалности и медицина били ангажирани и онези само пречели.

    09:23 12.10.2026

  • 20 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Е нашите студенти като успяха
    Глей те на какво прилича държавата

    09:29 12.10.2026