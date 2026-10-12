Сърбия преди изборите: "Надеждата ни е в тези млади хора". Ще успеят ли студентите да победят Вучич?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В края на септември Александър Вучич подаде оставка като президент и насрочи нови избори, с което беше изпълнено едно от основните искания на студентското движение. То се зароди преди две години след трагедията в Нови Сад, където козирката на железопътната гара се срути и отне живота на 16 души. Студентите са категорични, че катастрофата в Нови Сад е последица от корупцията и злоупотребата с власт на "системата Вучич" и вече две години протестират.

Междувременно те излъчиха собствена листа за изборите, в която фигурират уважавани професори, активисти и известни личности. Студентите си представят управление, водено от експерти - за разлика от Унгария обаче, където Петер Мадяр изведе своя съюз до победа над тогавашния министър-председател Виктор Орбан, сръбското студентско движение няма харизматичен лидер, пише АРД.

Кампания на очерняне

За момент изглеждаше, че протестното движение се е сдобило със свое лице: след един трагичен инцидент с фатален край в Белградския университет, полицейски части нахлуха в кабинета на ректора професор Владан Докич, който подкрепи протестите. Това подтикна Докич да произнесе емоционална реч от балкона на учебното заведение. "Могат да ни отнемат приемниците и компютрите, но не могат да ни отнемат истината", заяви той пред събралото се множество в двора на университета.

Тогава започна кампания за неговото дискредитиране с активното участие на контролираните от Вучич медии, които за много хора в Сърбия са единствен източник на информация, припомня АРД. В крайна сметка Докич не беше включен в бюлетината за изборите.

Лични нападки заради подкрепа за студентите

Според протестното движение всеки, който публично се противопоставя на Вучич, може да се окаже в подобна ситуация. Показателен пример за това е Яна Ачимович Планойевич - адвокатката представлява пострадали при полицейска операция във Валево, където преди година демонстранти бяха брутално пребити от служители на реда. Планойевич се бори за това истината да излезе наяве, което я превърна в мишена и сега тя трябва да се защитава срещу нападки – включително лично от Вучич.

"Най-тежко ми се отразяват измислиците за баща ми. Обвиниха го, че като собственик на бизнес уж е заравял амоняк, с което бил отровил целия град и че бил причинил смъртта на много хора от рак", разказва тя пред германската обществена медия. Адвокатката подкрепя студентите, които открито се борят за върховенството на закона.

Нестандартна предизборна кампания – с велосипеди из страната

"Надяваме се да достигнем до хората и да им обясним какво наистина се случва в страната", казва 22-годишната студентка по медицина Мария – една от участничките в студентските велосипедни обиколки из страната като част от предизборната кампания на протестното движение. В малкото градче Осечина групата от около 120 колоездачи има нелека задача: хората в селския район югозападно от Белград са с консервативни нагласи и от години масово подкрепят Вучич.

Още на влизане в селището студентите са посрещнати от представители на партията на Вучич. Според тях той е придвижил страната напред, най-вече чрез подобряване на инфраструктурата. "Тук, в нашата община, с просто око се вижда колко много е направено", казва Светозар Гачич, председател на общинския съвет. Когато студентите питат за напредъка по присъединяването към ЕС, кметът на града се затруднява с отговора, но Гачич му се притича на помощ: "Ние подкрепяме политиката на нашия президент Александър Вучич, който се застъпва както за европейската интеграция, така и за добрите отношения с братска Русия."

"Надеждата ни е в тези млади хора"

Малко по-нататък са се събрали други местни жители. Те посрещат студентите с аплодисменти, храна и напитки. "Те отвориха широко вратите и прозорците, за да могат хората най-после отново да почувстват полъха на свободата", казва един мъж. "Шапки долу пред тях. Това са нашите деца!", добавя друг със сълзи на очи. "Всички заедно ще се борим, за да сложим край на това безумие. Възлагаме надеждите си на Бога и на тези младежи."

Проучванията сочат, че студентската листа се движи почти наравно с лагера на Вучич. Изборите след две седмици – на 25 октомври, могат да се окажат исторически за Сърбия и целия Балкански регион, пише АРД.