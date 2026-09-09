Вучич подписа! Сръбският президент разпусна парламента в Белград и обяви предсрочни избори

Президентът на Сърбия Александър Вучич подписа указ за разпускане на Скупщината и Решение за насрочване на предсрочни парламентарни избори, които трябва да се състоят на 25 октомври 2026 година, съобщава белградската "Политика".

Обръщайки се към гражданите от сръбското президентство, Вучич обяви, че е взел решението въз основа на мотивираното предложение на сръбското правителство от 7 септември, оценявайки, че изборите са необходими, за да могат гражданите ясно да определят посоката, в която ще продължи да се движи страната.

"Нуждаем се от резултати от изборите, които ясно ще определят и показват волята на гражданите - накъде, в каква посока и по какъв път върви Сърбия", обясни държавният глава.

Говорейки за причините за свикването на избори, президентът заяви, че предходните години са били изпълнени с външнополитически, вътрешнополитически, енергийни и икономически предизвикателства.

Според него Сърбия е преминала през труден период във време, когато международният ред, установен след края на Втората световна война през 1945 г., на практика е престанал да съществува, а нов и стабилен ред все още не е бил установен.

"Днес имаме войни в региони по света, дори континентални войни, които със сигурност заплашват страната ни, не само по отношение на сигурността, но и в икономически и политически план", заяви Вучич.

Той подчерта, че Сърбия, въпреки войната в Украйна, конфликтите в Иран и други международни кризи, е успяла да запази мира и стабилността и да продължи икономическия си напредък.

"През цялото това време успяхме да запазим мира, да запазим стабилността, да поведем страната към бъдещето и да я тласнем напред", подчерта президентът.

Вучич отбеляза още, че през 2026 г. Сърбия е успяла да бъде сред най-бързо развиващите се европейски икономики, добавяйки, че според Международния валутен фонд най-бързият икономически растеж на Стария континент се очаква да бъде в западната ни съседка и през 2027 г.

Обръщайки се към вътрешнополитическата ситуация, Вучич оцени, че през последната година и половина Сърбия е била изложена на големи турбуленции, вълнения, бунтове и конфликти, които са довели до дълбоки разделения в обществото.

Както посочи, би било погрешно да се заключи, че подобни обстоятелства са резултат изключително от конфликти между вътрешни партии и политически актьори.

"Не само с примеси, но и със значителна намеса от чужди сили, имахме вълнения, бунтове, конфликти и най-вече разделено общество", заяви президентът на Сърбия.

Вучич оцени, че Сърбия е избрала добър, европейски път, но същевременно запазвайки традиционните приятелства, националната гордост и достойнство.

Той заяви, че страната трябва да се обърне по-силно към съвременните технологии, иновациите и изкуствения интелект, за да защити икономиката и работните си места в условията на новото международно разделение на труда.

"Много хора ще пострадат в това ново международно разделение на труда. Трябва да помислим как да запазим работните места за нашите хора и как да накараме страната ни да се движи напред", подчерта Вучич.