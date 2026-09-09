Вучич подписа! Сръбският президент разпусна парламента в Белград и обяви предсрочни избори

Президентът на Сърбия Александър Вучич подписа указ за разпускане на Скупщината и Решение за насрочване на предсрочни парламентарни избори, които трябва да се състоят на 25 октомври 2026 година, съобщава белградската "Политика".
Обръщайки се към гражданите от сръбското президентство, Вучич обяви, че е взел решението въз основа на мотивираното предложение на сръбското правителство от 7 септември, оценявайки, че изборите са необходими, за да могат гражданите ясно да определят посоката, в която ще продължи да се движи страната.
"Нуждаем се от резултати от изборите, които ясно ще определят и показват волята на гражданите - накъде, в каква посока и по какъв път върви Сърбия", обясни държавният глава.
Говорейки за причините за свикването на избори, президентът заяви, че предходните години са били изпълнени с външнополитически, вътрешнополитически, енергийни и икономически предизвикателства.
Според него Сърбия е преминала през труден период във време, когато международният ред, установен след края на Втората световна война през 1945 г., на практика е престанал да съществува, а нов и стабилен ред все още не е бил установен.
"Днес имаме войни в региони по света, дори континентални войни, които със сигурност заплашват страната ни, не само по отношение на сигурността, но и в икономически и политически план", заяви Вучич.
Той подчерта, че Сърбия, въпреки войната в Украйна, конфликтите в Иран и други международни кризи, е успяла да запази мира и стабилността и да продължи икономическия си напредък.
"През цялото това време успяхме да запазим мира, да запазим стабилността, да поведем страната към бъдещето и да я тласнем напред", подчерта президентът.
Вучич отбеляза още, че през 2026 г. Сърбия е успяла да бъде сред най-бързо развиващите се европейски икономики, добавяйки, че според Международния валутен фонд най-бързият икономически растеж на Стария континент се очаква да бъде в западната ни съседка и през 2027 г.
Обръщайки се към вътрешнополитическата ситуация, Вучич оцени, че през последната година и половина Сърбия е била изложена на големи турбуленции, вълнения, бунтове и конфликти, които са довели до дълбоки разделения в обществото.
Както посочи, би било погрешно да се заключи, че подобни обстоятелства са резултат изключително от конфликти между вътрешни партии и политически актьори.
"Не само с примеси, но и със значителна намеса от чужди сили, имахме вълнения, бунтове, конфликти и най-вече разделено общество", заяви президентът на Сърбия.
Вучич оцени, че Сърбия е избрала добър, европейски път, но същевременно запазвайки традиционните приятелства, националната гордост и достойнство.
Той заяви, че страната трябва да се обърне по-силно към съвременните технологии, иновациите и изкуствения интелект, за да защити икономиката и работните си места в условията на новото международно разделение на труда.
"Много хора ще пострадат в това ново международно разделение на труда. Трябва да помислим как да запазим работните места за нашите хора и как да накараме страната ни да се движи напред", подчерта Вучич.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #4
17:25 09.09.2026
2 Тити
17:26 09.09.2026
3 Каква радост струи
Подписа..... Страшно удоволствие.
Сега ще видим сърбите за кой ще гласуват и очакванията на либералите дали ще се сбъднат. Тя цяла Европа се обръща А точно сърбите които навремето имаха свободата да излизат в западна Европа и виждат какво става навсякъде и особено у нас ще се излъжат заради студенти които протестирали и получавали отчисления във вид на курабийки като в Украйна. Хайде да видим дали ще ми се сбъднат радостните мечти
17:28 09.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Овчар
17:37 09.09.2026
6 М,да
Коментиран от #8
18:10 09.09.2026
7 Мунчо Радич
18:20 09.09.2026
8 Ахааа
До коментар #6 от "М,да":Хора, и този сайт е превзет от платени тролове, плюещи срещу Радев! Нормалните хора не им се връзват на коментарите! На изборите, реално се вижда коя партия, колко тежи!!!
18:26 09.09.2026
9 осраински
18:41 09.09.2026