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Вучич подписа! Сръбският президент разпусна парламента в Белград и обяви предсрочни избори

Вучич подписа! Сръбският президент разпусна парламента в Белград и обяви предсрочни избори

9 Септември, 2026 17:19, обновена 9 Септември, 2026 18:32 722 9

  • сърбия-
  • александър вучич-
  • ивица дачич-
  • белград-
  • косово-
  • ратко младич

Говорейки за причините за свикването на избори, президентът заяви, че предходните години са били изпълнени с външнополитически, вътрешнополитически, енергийни и икономически предизвикателства

Вучич подписа! Сръбският президент разпусна парламента в Белград и обяви предсрочни избори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Сърбия Александър Вучич подписа указ за разпускане на Скупщината и Решение за насрочване на предсрочни парламентарни избори, които трябва да се състоят на 25 октомври 2026 година, съобщава белградската "Политика".

Обръщайки се към гражданите от сръбското президентство, Вучич обяви, че е взел решението въз основа на мотивираното предложение на сръбското правителство от 7 септември, оценявайки, че изборите са необходими, за да могат гражданите ясно да определят посоката, в която ще продължи да се движи страната.

"Нуждаем се от резултати от изборите, които ясно ще определят и показват волята на гражданите - накъде, в каква посока и по какъв път върви Сърбия", обясни държавният глава.

Говорейки за причините за свикването на избори, президентът заяви, че предходните години са били изпълнени с външнополитически, вътрешнополитически, енергийни и икономически предизвикателства.

Според него Сърбия е преминала през труден период във време, когато международният ред, установен след края на Втората световна война през 1945 г., на практика е престанал да съществува, а нов и стабилен ред все още не е бил установен.

"Днес имаме войни в региони по света, дори континентални войни, които със сигурност заплашват страната ни, не само по отношение на сигурността, но и в икономически и политически план", заяви Вучич.

Той подчерта, че Сърбия, въпреки войната в Украйна, конфликтите в Иран и други международни кризи, е успяла да запази мира и стабилността и да продължи икономическия си напредък.

"През цялото това време успяхме да запазим мира, да запазим стабилността, да поведем страната към бъдещето и да я тласнем напред", подчерта президентът.

Вучич отбеляза още, че през 2026 г. Сърбия е успяла да бъде сред най-бързо развиващите се европейски икономики, добавяйки, че според Международния валутен фонд най-бързият икономически растеж на Стария континент се очаква да бъде в западната ни съседка и през 2027 г.

Обръщайки се към вътрешнополитическата ситуация, Вучич оцени, че през последната година и половина Сърбия е била изложена на големи турбуленции, вълнения, бунтове и конфликти, които са довели до дълбоки разделения в обществото.

Както посочи, би било погрешно да се заключи, че подобни обстоятелства са резултат изключително от конфликти между вътрешни партии и политически актьори.

"Не само с примеси, но и със значителна намеса от чужди сили, имахме вълнения, бунтове, конфликти и най-вече разделено общество", заяви президентът на Сърбия.

Вучич оцени, че Сърбия е избрала добър, европейски път, но същевременно запазвайки традиционните приятелства, националната гордост и достойнство.

Той заяви, че страната трябва да се обърне по-силно към съвременните технологии, иновациите и изкуствения интелект, за да защити икономиката и работните си места в условията на новото международно разделение на труда.

"Много хора ще пострадат в това ново международно разделение на труда. Трябва да помислим как да запазим работните места за нашите хора и как да накараме страната ни да се движи напред", подчерта Вучич.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 4 Отговор
    Европейска Сърбия е партията която дърпа сърбите към дъното..! Едва ли има шанс, народа вижда какво се случва , който падне в ЕС- капан бива ограбен и вкаран в ДЪЛГ за 1000г.напред.

    Коментиран от #4

    17:25 09.09.2026

  • 2 Тити

    2 10 Отговор
    Разгеле сръбският диктатор си отива.

    17:26 09.09.2026

  • 3 Каква радост струи

    9 2 Отговор
    от розавинкавият Анатолий Стайков.
    Подписа..... Страшно удоволствие.
    Сега ще видим сърбите за кой ще гласуват и очакванията на либералите дали ще се сбъднат. Тя цяла Европа се обръща А точно сърбите които навремето имаха свободата да излизат в западна Европа и виждат какво става навсякъде и особено у нас ще се излъжат заради студенти които протестирали и получавали отчисления във вид на курабийки като в Украйна. Хайде да видим дали ще ми се сбъднат радостните мечти

    17:28 09.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Овчар

    6 1 Отговор
    БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА НЕ Е В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НО Е КАНДИДАТ. ЧУЖДЕСТРАННИ КОМПАНИИ ВЕЧЕ ГРАБЯТ РЕСУРСИТЕ Й. DPM METALS (КАНАДА) – СОБСТВЕНИК НА РУДНИКА ВАРЕШ (ЗЛАТО, СРЕБРО, ОЛОВО, ЦИНК). ARCORE AG (ШВЕЙЦАРИЯ) – ИСКА ДА КОПАЕ ЛИТИЙ В МАЙЕВИЦА, КОЕТО ПРЕДИЗВИКВА ПРОТЕСТИ. ADRIATIC METALS (БРИТАНИЯ) – БИВШИЯТ СОБСТВЕНИК НА РУДНИКА ВАРЕШ, ИЗКУПЕН ОТ КАНАДСКАТА DPM. LYKOS METALS (АВСТРАЛИЯ) – ПРОУЧВА НИКЕЛ, МЕД И ЗЛАТО В ПРОЕКТ СЪКОВАЦ. ЛИДЕРЪТ НА РЕПУБЛИКА СРЪПСКА МИЛОРАД ДОДИК ПУБЛИЧНО Е ПРЕДЛАГАЛ ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ НА САЩ В ЗАМЯНА НА ПОДКРЕПА ЗА СУВЕРЕНИТЕТ.

    17:37 09.09.2026

  • 6 М,да

    4 7 Отговор
    Путя изгуби още един.Само Мунчо му остана на балканите ,ама не за дълго.

    Коментиран от #8

    18:10 09.09.2026

  • 7 Мунчо Радич

    0 3 Отговор
    След прецедентските и аз.

    18:20 09.09.2026

  • 8 Ахааа

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "М,да":

    Хора, и този сайт е превзет от платени тролове, плюещи срещу Радев! Нормалните хора не им се връзват на коментарите! На изборите, реално се вижда коя партия, колко тежи!!!

    18:26 09.09.2026

  • 9 осраински

    3 0 Отговор
    И Сърбия ще стане евро кочина

    18:41 09.09.2026

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