Масови прекъсвания на електрозахранването отново засегнаха окупирания от Русия Крим. Без ток са населени места в Раздолненски, Советски, Первомайски, Сакски и Кировски район, както и части от Белогорск, съобщава „Крименерго“.

В Раздолненски район са засегнати Березовка и Орловка, в Советски район – Советски, а в Первомайски район – Гришино. В Сакски район без електричество е останало Орехово, докато в Кировски район са прекъснати доставките за Шубино и Токарево. Частично са обесточени Михайловка, Кировское и Яркое Поле. Прекъсвания има и по редица улици в Белогорск.

Според руското енергийно предприятие ограниченията са въведени заради недостиг на мощност. Ориентировъчната продължителност е между три и шест часа, но точните графици не са гарантирани. Причината е, че наличният ресурс не достига за равномерно разпределение на електроенергията.

Проблемите продължават от края на октомври

Ден по-рано ограниченията засегнаха най-малко 24 населени места в Джанкойски район и десетки улици в самия Джанкой. Прекъсвания са регистрирани още в Ленински, Сакски, Раздолненски, Белогорски и Бахчисарайски район.

Частично без ток е останала и Евпатория, включително районите Слободка, Лимановка, железопътната гара и Курзал. Заради прекъсванията за две седмици е спряно издаването на задгранични паспорти в града. В Кировски район е бил въведен режим „три часа без ток, девет часа със светлина“.

Масовите проблеми с електроснабдяването продължават от 24 октомври. Руските власти ги свързват с повреди по магистрални електропроводи извън полуострова. В същото време украинският генерален щаб съобщи, че на 20 ноември и през нощта срещу 21 ноември украинските сили са поразили склад за боеприпаси край Первомайское в окупирания Крим. Размерът на щетите се уточнява.

Нови удари и затруднена логистика

По данни на Генералния щаб са били нанесени удари и по командни пунктове на руски подразделения край Пришиб в Запорожка област и Украинск в Донецка област. Поразен е и автомобилен мост край окупирания Луганск, използван според украинските военни за доставката на гориво, боеприпаси и техника към фронта. Украинската страна посочва, че последиците от ударите все още се оценяват.

На фона на продължаващите прекъсвания руските власти съобщиха и за безплатни катери през Керченския пролив. Фериботната връзка обаче е временно спряна заради лошото време.

Източници: pravda.com.ua, epravda.com.ua, ru.krymr.com