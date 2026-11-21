Четирима души са загинали, а 35 са ранени при пожар в електроцентралата „Харта“ в провинция Басра, Южен Ирак. Данните са предварителни и са обявени от иракската клетка за сигурност и медии.

Пожарът е избухнал около 6:00 часа местно време в събота. Екипи на гражданската защита са овладели огъня в централата и в съседни жилища, съобщи Иракската информационна агенция. Силите за сигурност са отцепили района и са осигурили периметъра около съоръжението.

Пострадалите са получили изгаряния и са вдишали дим в различна степен. Те са транспортирани за първа помощ и лечение, съобщиха властите. „Полевите разследвания продължават, за да се установят обстоятелствата и причината за пожара“, се посочва в съобщението на клетката за сигурност и медии.

Разминаване в първоначалните данни

По-ранна информация на Дирекцията по здравеопазване в Басра сочеше две жертви и 28 ранени. Тези данни бяха цитирани от „Рудау“, преди да бъде обявена по-високата предварителна равносметка от четири загинали и 35 пострадали.

Агенция „Ройтерс“, позовавайки се на служители по сигурността, съобщи за четирима загинали и 30 ранени, като предупреди, че броят на жертвите може да нарасне. В същото време иракските власти не са обявили окончателна равносметка.

Пожарът е засегнал и околните домове

Пламъците са се разпространили към съседни къщи и автомобили. По данни на местни служители пожарът е принудил хората, живеещи в близост до централата, да напуснат домовете си.

Причината за пожара все още не е потвърдена официално. Местни съобщения свързват инцидента с взрив на газопровод в района на централата, но разследването трябва да установи дали това е довело до избухването и разпространението на огъня.

Служители по сигурността са съобщили, че работата на електроцентралата е била преустановена. „Харта“ се намира северно от Басра и е сред важните енергийни съоръжения в южната част на Ирак. Инсталираната ѝ мощност е посочвана като 800 мегавата, а преди пожара централата е работела с около 400 мегавата.

Източници: aa.com.tr, rudaw.net, streetinsider.com