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Адвокат Христо Раев: Това, което се случва в Черно море, са военни престъпления

Адвокат Христо Раев: Това, което се случва в Черно море, са военни престъпления

13 Октомври, 2026 09:00 2 055 103

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  • морско право-
  • кораби-
  • атака-
  • българия-
  • защита-
  • нато

България трябва да търси обща реакция със съседните държави след агресията, казва юристът

Адвокат Христо Раев: Това, което се случва в Черно море, са военни престъпления - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Атаките срещу търговски кораби в Черно море поставят сериозни въпроси за международното право, сигурността на корабоплаването и възможностите на България да защити интересите си в изключителната си икономическа зона. Военният риск вече се отразява върху застрахователните премии, разходите на корабособствениците и готовността на екипажите да плават в региона. Наред с укрепването на отбранителните способности страната ни трябва да търси и дипломатически, правни и регионални решения. Какъв може да е изходът от ситуацията… Пред ФАКТИ говори адвокат Христо Раев, специалист по морско право.

- Адвокат Раев, как се квалифицира по международното право атаката срещу търговски кораб в изключителната икономическа зона на България? Ставаме свидетели вече на поредица атаки срещу кораби, които са все по-близо до българската територия?
- Като тотална агресия. Войната между Русия и Украйна продължава вече пет години и конфликтът все повече засяга цялото Черно море, включително и нашата икономическа зона.

- След подобни атаки в Румъния и Турция вече виждаме, че заплахата достига и до България. Каква трябва да бъде реакцията на страната ни?
- Освен да засилим отбранителните си способности, как по друг начин можем да реагираме? Това, което се случва в Черно море, са военни престъпления. Да нападнеш кораби в открито море е пряко нарушение на международната конвенция на ООН по морско право, която регламентира, че всички кораби могат свободно да плават в открито море и никоя държава няма право да ги застрашава, да ги задържа, камо ли пък да ги унищожава. Освен в няколко точно определени случаи, когато те извършват някакво замърсяване или някаква контрабанда и така нататък. Атаките срещу кораби в Черно море поставят сериозни въпроси за спазването на международното право.
Вече говорим за десетки потънали кораби в Черно море и България няма как да остане незасегната от подобно развитие. Необходимо е да се прецени какви мерки могат да бъдат предприети за защита на сигурността и интересите на страната ни при спазване на международното право.

- Ако бъде установено коя държава е извършила атаката, каква отговорност носи тя?
- Отдавна руската държава е критикувана от демократичните общества за агресията срещу независима държава като Украйна. Тази критика се отнася и до действията, които засягат граждански обекти и инфраструктура. Сега проблемът се разпростира и върху търговското корабоплаване.
Съществената разлика е, че вече се атакуват кораби под флаговете на трети държави, а не само украински. Това разширява кръга на засегнатите страни и увеличава риска конфликтът да има по-широки международни последици. Ако бъде установено кой е извършителят, отговорността трябва да бъде определена въз основа на доказателствата и приложимите норми на международното право.

- Какъв е търсеният ефект от тези атаки? Цените на застраховките се повишават, а някои капитани отказват да плават в Черно море. Трябва ли да разглеждаме случващото се като продължение на агресията срещу Украйна, или целта е и създаването на по-широка зона на несигурност?
- Ефектът е многопластов. Руската държава предприема различни действия, които засягат Европа и други държави на различни нива. Става дума за твърдения за диверсионни действия и намеса в политическите процеси в европейските страни. Скоро прочетох, че вече има преки доказателства за руска намеса в излизането на Великобритания от Европейския съюз.
Търсят се различни ефекти. Едва ли потапянето на един сравнително малък кораб, независимо какво превозва, би променило съществено ситуацията на фронта в Украйна. Според мен обаче последиците може да бъдат създаването на зона на несигурност, в която корабоплаването става все по-трудно и рисково. Затова смятам, че всички черноморски държави трябва заедно да се обявят срещу подобни военни действия.

- Корабите, които плават, подобно на самолетите във въздушното пространство, се проследяват чрез различни системи. Колко време би отнело да се установи откъде точно са дошли дроновете, потопили кораба? Възможно ли е това вече да е известно?
- Според мен тези факти са известни отдавна и се знае какво се е случило.

- Защо тогава информацията не се оповестява ясно и публично?
- Това не се казва пряко поради политически съображения. Много анализатори вече коментираха темата, като посочиха, че предвид предстоящите избори правителството не иска да разочарова част от електората, който харесва Путин.

- Имате ли информация дали атаките с дронове, включително въздушни и подводни, могат да бъдат засичани чрез системите и картите за международно корабоплаване?
- Това са много специфични въпроси, които изискват специализирани знания. Трудно ми е да отговоря. Няма как да дам категоричен отговор на този въпрос.

- Застраховките на корабите се оказват един от големите проблеми. Компаниите или отказват да застраховат плавателните съдове, или повишават цените. В какъв период от време може да се нормализира ситуацията?
- Проблемът със застраховките е само част от тежестите, които падат върху корабособствениците. В зоните с военен риск се увеличават и възнагражденията на екипажите, тъй като се начисляват допълнителни плащания за поемания риск. Понякога заплатите се удвояват, а в други случаи дори се утрояват.
Корабособствениците са сериозно засегнати и е напълно нормално да избягват плаването в Черно море, когато рискът е толкова висок. Обстановката може да се промени, когато военните действия спрат, започнат преки преговори, ескалацията бъде ограничена и настъпи известно разведряване.
Лошото е, че когато подобни ограничения и оценки за риск се установят в даден район, те се променят много трудно. Подобна ситуация наблюдаваме и в Персийския залив. Може да има периоди на разведряване, последвани от ново засилване на военните действия, но това не означава непременно, че условията за търговия ще се нормализират. Подобна несигурност не работи в полза на международната търговия.

- Какви са възможностите за обща правна и дипломатическа реакция на България, Румъния и Турция, които са сред най-засегнатите от случващото се в Черно море?
- Трябва да се търси дипломатическо решение. Ясно е, че България, както и останалите европейски държави, не успява да спре военните действия. Но черноморските държави могат да предприемат и други мерки, с които да покажат на Русия, че подобно поведение ще има последствия.
Турция, например, разполага с правомощия по отношение на преминаването през протоци съгласно приложимия международноправен режим. Възможните действия трябва да бъдат преценени в съответствие с този режим и с международните задължения на страната.
Важно е да има координирана реакция, която да покаже, че държавите в региона няма да приемат бездействието като единствена възможност.

- Какви са конкретните права на България в нейната изключителна икономическа зона? Може ли страната ни да разполага военна техника там, за да защитава корабоплаването?
- Нашите права в морето са ясно разграничени от международното право. Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. определя, че държавите имат право на териториално море с ширина до 12 морски мили, което е под техния суверенитет. Следва прилежащата зона, която може да достига до 24 морски мили от изходните линии. В нея държавата има определени контролни правомощия, но те са ограничени до конкретни области, предвидени в международното право.
След това е изключителната икономическа зона, която може да достига до 200 морски мили. В нея държавата има суверенни права за проучване, използване и управление на природните ресурси, включително добив на газ и други подземни богатства. Това обаче не означава, че България може да ограничава свободното корабоплаване в тази зона.

- Възможно ли е да се разположи военна техника, която да защитава икономическата зона?
- Не знам как би могло да стане това на практика. Става дума за райони с голяма дълбочина. За потъналия кораб се посочват дълбочини от поне 1000 метра, а според някои информации — и около 2000 метра. Това е район, в който релефът на Черно море рязко пропада, а не е шелфова зона. На този етап не виждам лесно решение. България не разполага с необходимите сериозни подводни способности за подобна дейност. Освен това трябва да се разграничат техническите възможности от правомощията на държавата. Фактът, че дадена морска зона е част от изключителната икономическа зона на България, ни дава права върху използването на природните ресурси и възможност да регулираме дейности, свързани с тях. Това обаче не ни дава право да ограничаваме свободата на корабоплаването, която се запазва и в тази зона. Всички държави имат право да използват морските пространства съобразно международното право.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин има касета с агент Краснов

    62 13 Отговор
    Соросите са в паника. Путин спря да слуша командите на запада.

    09:01 13.10.2026

  • 2 Лекар

    66 13 Отговор
    Някой да даде Валидол на соросите днес.

    Коментиран от #10

    09:02 13.10.2026

  • 3 Днес им е проклет ден

    56 9 Отговор
    Соросите бясно и злобно цъкат минуси наред

    09:04 13.10.2026

  • 4 честен ционист

    50 5 Отговор
    Ако Русия думне някоя голяма бомба в неутрални води и вдигне 50м приливна вълна, какво тогава би казал юристът?

    09:04 13.10.2026

  • 5 Всички Го Разбраха !

    6 24 Отговор
    Тоя С Фуражката !

    Не !

    09:05 13.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    46 7 Отговор
    Край Крапец потъна кораба Азов пълен с Азовци

    Коментиран от #11

    09:05 13.10.2026

  • 7 Защо не важи за сащ в Иран

    43 3 Отговор
    Да нападнеш кораби в открито море е пряко нарушение на международната конвенция на ООН по морско право, която регламентира, че всички кораби могат свободно да плават в открито море и никоя държава няма право да ги застрашава, 

    Коментиран от #12

    09:05 13.10.2026

  • 8 влък

    3 14 Отговор
    Така е,правилно е казано!

    09:06 13.10.2026

  • 9 Пита се ?

    48 4 Отговор
    Отвън търговски кораб , отвътре пълен с оръжия и боеприпаси? Пита се това гражданска или военна цел е ?

    09:06 13.10.2026

  • 10 А На Лекарите ?

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лекар":

    Какво ?

    09:06 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факт

    34 0 Отговор

    До коментар #7 от "Защо не важи за сащ в Иран":

    САЩ казват кое е военно престъпление на другите страни чрез свободните международни медии и организации.

    09:07 13.10.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    33 3 Отговор
    В ТИНЯТА НА МАРИАНСКАТА ПАДИНА
    ОТКРИЛИ
    БАКТЕРИИ, АДВОКАТИ И ПОЛИТИЦИ :)

    09:08 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пич

    43 6 Отговор
    Ето хипотеза!!!
    На картата се вижда, че тези кораби са много по на сгода на Украйна да бъдат ударени, отколкото на Русия!!! И сега......
    защо може да е тази провокация.....?!
    Защото нашето правителство запази неутралитет, а сега го подкарват като стадо в кошара, за да блее правоверно с Урсулианците!!!

    09:09 13.10.2026

  • 16 путин Военнопрестъпник

    4 38 Отговор
    русия Терорист!

    Коментиран от #22

    09:09 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Исторически парк

    46 7 Отговор
    А когато потъваха руски танкери беше неизбежна самоотбрана нали

    Коментиран от #27, #31

    09:12 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Програмист

    31 5 Отговор

    До коментар #16 от "путин Военнопрестъпник":

    Зеленият наркоман е украински терорист

    09:13 13.10.2026

  • 23 Мишел

    36 4 Отговор
    Това, което се случва в Черно море е част от война на Русия с нацистка Украйна.

    09:14 13.10.2026

  • 24 ОТ РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    5 27 Отговор
    НИЩО ДРУГО
    ОТ ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
    НЕ СЕ ОЧАКВА.

    09:14 13.10.2026

  • 25 хахахаха

    27 6 Отговор
    " преки доказателства за руска намеса в излизането на Великобритания от Европейския съюз."

    С което за пореден път се признава, че Русия е велика и всемогъща!
    От което следва, че някой трябва да спре войната първи, но това няма да е тя! А зеленият клоун!

    Коментиран от #30

    09:14 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ужаст

    27 4 Отговор
    Объркали сте цялата статия! Как така "се случва"? Случва се когато САЩ или Израел трепят наред в Близкия изток. Когато се пише за Русия, формулировката е трябва да "което прави" Русия. Иначе няма бонуси за ми$ирките...

    09:17 13.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ВРЪЩАЙ

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Исторически парк":

    ПАРИТЕ!

    09:18 13.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Някой

    31 4 Отговор
    Що не се изказа така преди година, когато хората на Зеленски удряха търговски кораби в Черно и Средиземно море. Гърците дори разследваха как водни дронове са докарани при тях за атака.
    Имаше договор за коридори, но хората на Зеленски го потъпкаха и ето го резултата! Благодарете на Зеленски и хората му!

    09:20 13.10.2026

  • 34 Мишел

    24 6 Отговор

    До коментар #14 от "операция "Тихи води"":

    НатО няма да влезе в ъв война с Русия, заради Украйна. НатО не смее да воюва с Русия, защото тази война ще е ядрена и загубите ще са над 99% от населението му.

    Коментиран от #59

    09:20 13.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 АБВ

    22 6 Отговор
    Всяка гражданска структура, ползвана за нуждите на войната независимо от начина, е законна военна цел !

    09:23 13.10.2026

  • 37 Уж неутралитет

    22 4 Отговор
    По време на почти цялата Втора световна война България не е във война със СССР , уж пази неутралитет. Всъщност през цялата война до 09.09.1944г. българският търговски флот вози военни товари на Вермахта. Какъв мислите е резултата? Резултата е , че целият ни търговски флот е торпилиран... ,без СССР да ни обяви война чак до септември 1944г.

    09:23 13.10.2026

  • 38 жик так

    31 5 Отговор
    Някой успя ли да прочете това писание ? Тоя го е съчинявал цяла нощ !
    Да повежда колоната заедно с Паси , Тагарчев ,Плевнелиев и останалите и да ходят да се бият !!

    09:24 13.10.2026

  • 39 Възраждане

    21 5 Отговор
    Ти ли ще кажеш дали е престъпление, бе. Както бе казал Бай Тошо. Решава този който има най-могъщата и непобедима армия в света

    09:25 13.10.2026

  • 40 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 27 Отговор
    ПУТИН Е ВОЕНОПРЕСТЪПНИК И ЧОРАПА МУ Е СЪУЧАТНИК ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #47

    09:29 13.10.2026

  • 41 Честито

    6 20 Отговор
    Днес ръша осбождава българското Черно море утре ще дойде да освободи анклавите си варна и Бургас от болгарски нацики,после ще освобождава цяла бг от децата ви

    Коментиран от #44

    09:29 13.10.2026

  • 42 АБВ

    25 7 Отговор
    Радев незабавно да извика украинската посланичка и да и връчи нота за забрана на кораби, плаващи от и за Украйна да преминават през наши териториални води и изключителната ни икономическа зона !
    Украинските провокации трябва да бъдат пресечени ! От 2022 г. се опитват да въвлекат НАТО във война с Русия !
    Украйна първа започна с ударите по търговските кораби и сега реве от реципрочността им.

    Коментиран от #46, #56

    09:29 13.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 А самата

    21 3 Отговор
    война, военно престъпление ли е? Когато си близо до огъня и хвърляш съчки в него има опасност и да се окадиш или поизгориш. Колкото повече съчки хвърляш толкова тази опасност е по голяма. В момента отзад ни подбутнат да сме по близо до огъня докато той ни изгори и нас.

    09:33 13.10.2026

  • 46 ха ха ха ...

    7 8 Отговор

    До коментар #42 от "АБВ":

    Ама те не минават през наши териториални води ....

    Коментиран от #64

    09:33 13.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този

    18 3 Отговор
    пишман юрист явно няма много работа и само философства в интернет ,като му гледам стария климатик от преди 7-8 години ,няма средства да си купи нов

    Коментиран от #52, #96

    09:35 13.10.2026

  • 49 Алооо

    23 3 Отговор
    А когато Западът пиратстваше руски кораби в международни води защо не виехте по същия начин, сатанистки подлоги??? Ееностранноте санкции и заплахите към трети държави, тъегуващи с Русия и Иран какво са? Когато бомбехте по-малки държави, бяхтв добрите ли, какво? Фашисти долни, ще си го получите

    09:37 13.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Гений

    19 3 Отговор
    Когато украйна атакува търговски кораби не е военно престъпление

    09:43 13.10.2026

  • 55 Факт

    19 2 Отговор
    Украйна първа започна да потапя търговски кораби в Черно море.Сега си го получава реципрочно Това е ,,сенчестия украински флот" нали така?

    09:44 13.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Гений

    21 2 Отговор
    А взрива на Северен поток военно престъпление ли е?

    Коментиран от #70

    09:45 13.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Психодинспансер

    6 0 Отговор
    Заслужаваме си всичко със свалени шорти!

    09:50 13.10.2026

  • 64 АБВ

    13 3 Отговор

    До коментар #46 от "ха ха ха ...":

    До коментар 42 от "АБВ":
    "Ама те не минават през наши териториални води ...."

    Да ! Засега ! Но минават само на 15 мили ! Това е все по-близо от предишните удари, а маршрутът от и до Украйна въобще не е толкова близо да нашите брегове.
    Това е украинска провокация с цел въвличане на НАТО във война с Русия !

    Коментиран от #67, #68, #90

    09:52 13.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Добре умник !

    11 1 Отговор
    Раев, това, което се случва в Черно море, са военни престъпления, а това което САЩ прави в ирански териториални води и в икономическата зона на Иран какво е? Ще споделиш ли? И да ни кажеш кой беше тоя който пръв започна ударите по търговски кораби в Черно Море в началото на лятото. Не беше ли точно Украйна? А?

    09:53 13.10.2026

  • 67 Тихо пико44!

    4 7 Отговор

    До коментар #64 от "АБВ":

    Не си компетентен в областа на морското дело.

    Коментиран от #73

    09:54 13.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Черта бре умник !

    6 2 Отговор
    Това е район, в който релефът на Черно море рязко пропада на дълбочини над 2000 м. , а не е шелфова зона ... но иначе страшни интереси ни били засегнати там нали? Пуяк...

    10:00 13.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 9689

    7 1 Отговор
    Адвокате,слаба ракия си.

    10:04 13.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 НАТО направи Черно Море

    11 0 Отговор
    Зона на военни действия. И може да се докаже и прочете в Стратегии 2012, 2018, 2021, 2024, 2025..... НЕ Русия а НАТО !

    10:07 13.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Хохо Бохо

    12 0 Отговор
    Тоя де беше, когато 404 потопи руски танкер и повреди друг на стотина метра от фара на Ахтопол? Тогава не беше ли военно престъпление? Кажете бе жалкопаветни, розови амеби?

    10:08 13.10.2026

  • 80 Чичко Раев

    12 0 Отговор
    ти си адвокат,колкото Ломир4еф е пълководец.Все пак е превземал Росенец с лодка и е атакувал Глово...

    10:09 13.10.2026

  • 81 А бе адвокате

    11 0 Отговор
    А как е спрямо международното право и договора за защита на инвестициите между Белгия и Русия факта че Белгия открадна 300 млрд от Русия?! Западните клакьори се сещат за правото само когато им отърва на тях. А руския кораб който бе потопен в Средиземно море какво е?!

    10:09 13.10.2026

  • 82 0407

    6 0 Отговор
    а в Персийския залив "кви" са .......може би "мирни" представления....

    10:12 13.10.2026

  • 83 Въобще не ни пука относно това

    8 0 Отговор
    Че Корабособствениците били сериозно засегнати ! Колко са българите които са "корабособственици" че за тях да мислим? Или много сме се притиснили нещо за азербайджанската и турска мафия ? А? Те турците даже злорадстват ние ще ги мислим

    10:14 13.10.2026

  • 84 Хипотеза

    7 0 Отговор
    А възможно ли е дроновете да са пуснати от българска територия? За укрите тук е тяхна територия.Питам само.

    10:14 13.10.2026

  • 85 Да си плават по средата на морето

    9 1 Отговор
    И да си се думкат на воля. Да не се доближават до брега. Нас това не ни засяга и никой не е длъжен да ни се обяснява.

    Коментиран от #91, #95

    10:16 13.10.2026

  • 86 000

    5 0 Отговор
    Членът на нототу кога ке го пуснем в действие? :)

    10:16 13.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 смешници

    13 0 Отговор
    Хайде стига с жълтопаветни простотии. Русия и Украйна са във война и всяка страна има правото да унищожава цели на противника. Мнението на десеторазрядни жълтопаветни журналисти или адвокатчета никой не го иска. А България да спре да се навира зорлем в шамарите. ППДБ искат да има бази на НАТО по Черноморието, които да атакуват руските цели /дронове/. Естествено Русия ще унищожи тези бази веднага. А това значи само едно. Вкарване на България във войната всеобхватно и тотално, защото засега участва само прикрито. Народът категорично не желае вашите челнове 4, консултации, бази, дронови защити и прочие простотии. Иска едно - веднага спирайте страната от участие в тази война, която ГЕРБ и ППДБ започнаха по заповед на господарите им.

    10:37 13.10.2026

  • 90 ха ха ха ...

    5 0 Отговор

    До коментар #64 от "АБВ":

    Закона не казва - все едно ...
    не си измисляй !!
    Пък като си на зор , върви да се биеш с руснаците .
    Аз няма да си мръдна пръста .

    10:40 13.10.2026

  • 91 Дако

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Да си плават по средата на морето":

    Боли ма фара за твоето мнение .

    10:41 13.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Флипп

    6 0 Отговор
    Ех ако и ФАЩ държаха на същите стандарти колко различен щеше да бъде света

    10:46 13.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Боко

    5 0 Отговор

    До коментар #85 от "Да си плават по средата на морето":

    Е да де, но наркоса ги бута до брега за да разпалва огъня👌

    10:49 13.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 ?????

    4 0 Отговор
    На мен ми е интересно защо корабите не плават в 12 милната зона.
    Тогава няма да ги пипат.
    Предполагам че тогава могат да проверят товара им, а тва явно не му оттърва на някой и затва се притискат към 12 милната зона но не влизат в нея.
    И да повторя изтрития коментар с други думи - що мълчаха адвокатите когато бившата УССР първа почна да удря кораби свързани с Русия.

    10:54 13.10.2026

  • 98 идиоти вън

    4 0 Отговор
    Някой дали не иска да ни набута във война, не трябва ли да се привика и украинската посланичка, да се предупреди украинските кораби да се държат по-далеко от териториалните ни води!!!

    11:00 13.10.2026

  • 99 Верно ли

    5 0 Отговор
    Значи като се удрят кораби на "сенчестият флот" на Русия всичко е наред, па сега престъпление било. Или само евролибер@астите могат да извършват безнаказано престъпления? Каквото повикало, това се обадило!

    11:02 13.10.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 бай Иван

    1 0 Отговор
    Само да питам какво правят украински кораби в нашите териториални води.? Дали не се ползват нашите води за прикритие за доставки на оръжие и боеприпаси за войната в Украйна? А дори и на селскостопанска продукция защото Украйна удряше и такива кораби на Русия и танкери за които си намираше оправдание къде ли не /дори в Средиземно море/ .Крайно време е България да спре да ес подлага на такива удари. Ако забелязахте предишните кораби бяха ударени на 200 мили . И какво вместо да си вземем поуки ние ги пуснахме още по близо до нашите граници за да ги прикрием от удари. Е сега си виждаме и резултатите.

    11:12 13.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.