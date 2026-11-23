Израелското военно разузнаване е предупредило премиера Бенямин Нетаняху, че евентуален израелски удар по Иран може да предизвика война на няколко фронта. Според телевизия „Канал 12“ предупреждението е отправено на закрито заседание през миналата седмица, на което са присъствали Нетаняху и висши представители на израелските служби за сигурност.

Оценката на военното разузнаване е, че атака срещу Иран може да разпали едновременно напрежение и бойни действия в Ливан, Сирия и Газа. Това противоречи на очакванията, приписвани на Нетаняху и директора на Мосад Роман Гофман, че операцията би могла да остане ограничена до три-пет дни.

Израелските военни не са коментирали публично твърденията за обсъжданията на закрито. В петък говорителят на Израелските сили за отбрана бригаден генерал Ефи Дефрин заяви, че няма промяна в указанията към населението, въпреки съобщенията за подготовка на нова война с Иран. Той посочи, че армията оценява различни сценарии и е подготвена в отбранителен и настъпателен план.

Либерман: Ударът би бил политически мотивиран

Опозиционният политик Авигдор Либерман предупреди срещу едностранна израелска атака без участие или одобрение от Вашингтон. „В момента това би било напълно мотивирано от политически съображения“, заяви той, определяйки евентуалния удар като неоправдан.

Либерман оглавява временната комисия по външни работи и отбрана на Кнесета. Нетаняху загуби парламентарното си мнозинство след изборите на 27 октомври, а негови опоненти го обвиняват, че използва заплахата от Иран за политическо оцеляване. Това са политически оценки, а не потвърдено заключение на израелските институции.

Вашингтон все още не е взел решение

Телевизия „Кан“ съобщи, че Нетаняху настоява американският президент Доналд Тръмп да предприеме нов удар срещу Иран възможно най-скоро. Според същата информация Тръмп все още не е взел решение и предпочита да остави повече време за действие на санкциите и икономическия натиск.

В неделя Тръмп заяви пред „Фокс нюз“, че е склонен да възобнови офанзивата срещу Иран, ако до началото на 2027 г. не бъде постигнато споразумение. В същото време регионални съюзници на САЩ засилиха дипломатическите усилия за предотвратяване на нова пълномащабна война, съобщи Асошиейтед прес.

Според агенцията представители на държави от Персийския залив, Пакистан и Турция са разговаряли с американски представители, тъй като се опасяват, че нови удари могат да доведат до ответни атаки срещу военни бази, енергийна инфраструктура и морски транспорт.

Израел предпочита евентуална нова операция да бъде проведена съвместно със Съединените щати, но остава неясно дали Тръмп ще даде съгласие за военни действия. Междувременно израелската армия поддържа повишена готовност за възможен нов конфликт с Иран.

Източници: timesofisrael.com, apnews.com, ynetnews.com