Идеята за хуманитарна евакуация от Константиновка в Донецка област не може да бъде приложена по модела на операцията край Олешки, оценяват анализаторите от Института за изследване на войната (ISW). Причината е, че в района няма стабилна линия на фронта, а руските и украинските сили са смесени в зона на активни бойни действия.

Москва настоява за локално прекратяване на огъня в Константиновка, но според ISW подобна договореност би била много по-сложна за договаряне, наблюдение и спазване, отколкото примирието по поречието на Днепър. Институтът е установил данни за най-малко 41 украински позиции в и около града от 1 септември 2026 г. Това противоречи на твърдението на Владимир Путин, че Русия контролира изцяло Константиновка.

Днепър осигурява естествена преграда

Украйна е предложила евакуация на цивилни от 15 населени места в Херсонска и Запорожка област. Те са разположени непосредствено край река Днепър и Каховското водохранилище или на няколко километра южно от реката, в близкия тил на руските сили.

Сред посочените райони са Олешки, Велики Копани, Стара Збуровка, Нова Збуровка, Василевка и Днепрорудне. Според ISW географията на тези места позволява ограничено прекратяване на огъня, тъй като водните прегради намаляват риска от непосредствено сухопътно сблъскване.

„И 15-те населени места са разположени или непосредствено край река Днепър и Каховското водохранилище, или на няколко километра южно от реката, в близкия руски тил“, посочват анализаторите от ISW.

При подобна операция руските и украинските сили биха могли да се договорят за спиране на ударите в ограничена зона, без това да засегне значително активните наземни операции. Москва обаче по-рано е отхвърлила възможността за евакуация на украински граждани от предложените населени места. Към момента няма публично съобщена руска реакция на новото предложение.

Какво предложи Путин за Константиновка

Владимир Путин е предложил хуманитарна мисия от Константиновка по примера на операцията край Олешки. Той е заявил, че Русия контролира града и може да гарантира сигурността на евакуацията. По думите му там са останали до 500 цивилни, а на руските сили ще са необходими до пет дни за разминиране.

Украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че Москва може да използва предложението, за да постигне извеждането на украинските войски от града и последващото му превземане. Той е посочил, че ако руската страна действително се интересува от съдбата на цивилните, би могла да предложи хуманитарни операции и в други населени места, включително край Олешки.

Източници: unian.net