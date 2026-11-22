Руският корвет „Меркурий“ вероятно е бил напълно унищожен и е потънал след мощен взрив и пожар в пристанището на Бенгази, Либия. Твърдението е на руския Telegram канал „Strategic Aviation“, който публикува сателитни изображения с горящ кораб и огромен стълб дим над него.

До този момент пълното потъване на кораба не е потвърдено официално от руските власти. Данните на либийски представители сочат, че корабът е понесъл тежки поражения, а изображения, цитирани от BBC News, показват, че по-късно плавателният съд е бил частично потопен.

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Взривът е станал във военноморската база

Експлозията е станала рано сутринта във военноморската база на Бенгази, където корабът е бил акостирал. Източнолибийското правителство съобщава, че предварителното разследване сочи възможна атака с дронове. Според двама либийски военни представители, цитирани от Асошиейтед прес, най-малко четири морски дрона са били прехванати, а други два са поразили руския кораб.

„Либия не е страна в руско-украинската война, нито в какъвто и да е въоръжен конфликт извън нейните граници“, заявяват властите в източната част на страната. Те посочват, че ще проведат съвместно разследване с руски представители, за да установят причините за взрива.

Пожарът е бил потушен, а либийските власти съобщават, че няма жертви. Международно признатото правителство в Триполи заявява, че е обезпокоено от рисковете, свързани с използването на цивилни пристанища и съоръжения за дейности, свързани с чужди конфликти.

Корабът е бил на път обратно към Русия

„Меркурий“ е корвет от проект 20380, клас „Стерегушчий“, и е част от Черноморския флот на Русия. Според информацията, цитирана от BBC News и Асошиейтед прес, корабът е спрял в Бенгази за зареждане с гориво и доставки по време на плаване обратно към Русия.

Специализираното издание Naval News идентифицира плавателния съд като „Меркурий“ по публикувани видеозаписи и изображения от района. Сателитните кадри показват първоначално силен пожар на борда, а след няколко часа корабът изглежда частично потънал.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, kyivindependent.com