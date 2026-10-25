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Тръмп може да прекрои света с Русия и Китай
  Тема: Украйна

Тръмп може да прекрои света с Русия и Китай

25 Октомври, 2026 05:18 896 16

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • си дзинпин-
  • световен ред-
  • украйна

Стив Блумфийлд предупреждава за възможен нов ред, основан на сфери на влияние. На преден план е планирана среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин

Тръмп може да прекрои света с Русия и Китай - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Доналд Тръмп може да използва последните две години от президентския си мандат, за да насърчи нов световен ред, в който Съединените щати, Русия и Китай разделят планетата на сфери на влияние. Това е основната теза на Стив Блумфийлд в авторски текст за „Гардиън“.

Предпоставката за подобен сценарий са междинните избори в САЩ на 3 ноември. „Ройтерс“ съобщава, че демократите са фаворити за контрол над Камарата на представителите, докато надпреварата за Сената остава твърде близка, за да бъде направена сигурна прогноза. Загубата на Камарата би затруднила прокарването на вътрешнополитическия дневен ред на Тръмп и би дала на демократите възможност да започнат нови разследвания.

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Предложена среща в Китай

В центъра на анализа е възможната тристранна среща между Тръмп, руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. Кремъл потвърди, че идеята за разговор между тримата лидери е била обсъждана, след като Путин е предложил среща през ноември в Китай. Очаква се тя да бъде свързана с форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън на 18 и 19 ноември.

Тръмп заяви, че е отворен към участие в подобен формат и посочи ядреното разоръжаване като възможна тема. Според съобщенията за руското предложение обаче разговорът би могъл да обхване и войната в Украйна, без Киев да бъде включен в преговорите. Това обстоятелство предизвиква особено силни опасения в Европа.

„Една среща няма да превърне идеята в реалност, но ще ни изпрати по много опасен път“, пише Блумфийлд. По думите му подобен форум би върнал Путин в центъра на международната дипломация и би утвърдил Си Дзинпин като лидер, който не може да бъде заобиколен.

Какво би означавало това за Европа и Азия

Според автора евентуалното оттегляне на Съединените щати от ролята им на гарант за сигурността би имало последици далеч извън Украйна. Държавите от Източна Европа биха могли да се окажат под по-силен натиск от Москва, а Тайван, Южна Корея и Япония биха загубили част от досегашната американска подкрепа.

В анализа се посочва, че Съединените щати и Китай вече са планирали нова среща в Шънджън, след като Си покани Тръмп на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Двете страни договориха и продължаване на разговорите по търговията, изкуствения интелект и военните комуникации, но без голям пробив по най-спорните въпроси.

Блумфийлд разглежда този процес като възможен преход от досегашния модел, в който Съединените щати, Европа и азиатските съюзници поддържат обща система за сигурност, към конкурентен ред между няколко големи сили. Той предупреждава, че Европа може да бъде изтласкана от ролята на самостоятелен геополитически център, ако Вашингтон предпочете сделки с Москва и Пекин пред съюзите си.

Засега тристранната среща не е окончателно потвърдена. Ако бъде проведена, тя ще се състои непосредствено след междинните избори в САЩ и ще даде на Тръмп възможност да насочи външната политика към въпроси, които не зависят пряко от одобрението на Конгреса.

Източници: theguardian.com, investing.com, apnews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Според Ганчо

    5 6 Отговор
    Тръмп бил предател.

    Коментиран от #12

    05:23 25.10.2026

  • 2 Ще го прекроят

    17 1 Отговор
    Да му мисли неадекватната Европа, в частност ЕС.
    Тръмп предлага на ЕС да отпаднат санкции горива от Русия.
    ЕС не е съгласна, бизнесът и потребителите да се изнасяли от ЕС, или да фалират, а европейците да студуват.
    Защо имало протести.
    Без евтина енергия си някаква територия обречена на изчезване, без икономика и народ.
    Кой европеец ще студува, в името на някакви самозабравили и самоназначили се елити.
    Ще има миграция от студен ЕС към топли и социални държави.
    Останалите ще протестират.

    Коментиран от #6, #11

    05:27 25.10.2026

  • 3 Оракул

    11 3 Отговор
    САЩ ще си го наковат здраво защото са големи тарикати и искат всичко за себе си а са колос на глинени крака сравнение с Русия и Китай!

    05:37 25.10.2026

  • 4 А американците

    3 7 Отговор
    му готвят голяма изненада на 3-ти ноември

    05:43 25.10.2026

  • 5 И точно това трябва да се случи.

    9 0 Отговор
    Не може дребните мижитурки в Европа да претендират за власт. Себе си не могат да оправят, а камо ли света. Пас ще настъпи доброто старо време и спокойствие ще има.

    05:44 25.10.2026

  • 6 Не се надявайте,

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ще го прекроят":

    Няма да има повече евтина енергия за вас.

    Коментиран от #15

    05:46 25.10.2026

  • 7 Без сантименти

    10 1 Отговор
    Ауууу как европейците се притесняват,че те няма да участват в това поделяне на света....А то това,че векове наред са чертали границите на суверенни държави май са го забравили...? А това,че европейците са запалили най-много войни също май го забравят...? Еми сега ще сте под масата или по скоро в чинията на големите-а те са на снимката... И хич не ревете- сами си го направихте....

    05:47 25.10.2026

  • 8 Българин

    8 2 Отговор
    На Тръмп разчитаме, да ни върне към Русия и да ни избави от брюкселското иго!

    Коментиран от #14

    05:55 25.10.2026

  • 9 ТОВА Е

    4 0 Отговор
    целта на занятието !

    05:57 25.10.2026

  • 10 кошмар за вОлОдОмир Зелунски

    8 0 Отговор
    ...разговорът би могъл да обхване и войната в Украйна, без Киев да бъде включен в преговорите.

    05:58 25.10.2026

  • 11 койдазнай

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ще го прекроят":

    А за кой има евтина енергия?!? В Сърбия, като няма санкции, какви са цените на бензиностанциите? А на електроенергията? Защо? Тръмп, като махна санскциите за руските горива, с колко свали цените на дизела?
    Коя е държавата, с евтина енергия? И колко по евтина е тя от цената, която ние плащаме?

    05:59 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Какво

    2 3 Отговор
    Не им харесва в този и на този свят?
    Нали са трите най-велики държави.

    06:04 25.10.2026

  • 14 Сесесере

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Вместо да чакаш , можеш веднага да вземеш чумадана и да хванеш вакзала!

    06:05 25.10.2026

  • 15 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не се надявайте,":

    Що да няма евтина енергия?!?
    Преди 20 години, с една заплата се равняваше на 300 литра бензин.
    Преди 10 години, на 500.
    Сега всеки сам да си прецени, колко гориво може да си купи с месечната си заплата.

    06:21 25.10.2026

  • 16 От сърцето на Европа

    1 0 Отговор
    Спомням си с носталгия времето, когато през зимата не студувах. Сега включвам едно малко радиаторче нощем, колкото да мога да заспя. За съжаление обикновенните европейци не получават милиони евро годишно, като Кая и Урсула...

    06:28 25.10.2026