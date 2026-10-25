Тръмп може да прекрои света с Русия и Китай

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Доналд Тръмп може да използва последните две години от президентския си мандат, за да насърчи нов световен ред, в който Съединените щати, Русия и Китай разделят планетата на сфери на влияние. Това е основната теза на Стив Блумфийлд в авторски текст за „Гардиън“.

Предпоставката за подобен сценарий са междинните избори в САЩ на 3 ноември. „Ройтерс“ съобщава, че демократите са фаворити за контрол над Камарата на представителите, докато надпреварата за Сената остава твърде близка, за да бъде направена сигурна прогноза. Загубата на Камарата би затруднила прокарването на вътрешнополитическия дневен ред на Тръмп и би дала на демократите възможност да започнат нови разследвания.

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Предложена среща в Китай

В центъра на анализа е възможната тристранна среща между Тръмп, руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. Кремъл потвърди, че идеята за разговор между тримата лидери е била обсъждана, след като Путин е предложил среща през ноември в Китай. Очаква се тя да бъде свързана с форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън на 18 и 19 ноември.

Тръмп заяви, че е отворен към участие в подобен формат и посочи ядреното разоръжаване като възможна тема. Според съобщенията за руското предложение обаче разговорът би могъл да обхване и войната в Украйна, без Киев да бъде включен в преговорите. Това обстоятелство предизвиква особено силни опасения в Европа.

„Една среща няма да превърне идеята в реалност, но ще ни изпрати по много опасен път“, пише Блумфийлд. По думите му подобен форум би върнал Путин в центъра на международната дипломация и би утвърдил Си Дзинпин като лидер, който не може да бъде заобиколен.

Какво би означавало това за Европа и Азия

Според автора евентуалното оттегляне на Съединените щати от ролята им на гарант за сигурността би имало последици далеч извън Украйна. Държавите от Източна Европа биха могли да се окажат под по-силен натиск от Москва, а Тайван, Южна Корея и Япония биха загубили част от досегашната американска подкрепа.

В анализа се посочва, че Съединените щати и Китай вече са планирали нова среща в Шънджън, след като Си покани Тръмп на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Двете страни договориха и продължаване на разговорите по търговията, изкуствения интелект и военните комуникации, но без голям пробив по най-спорните въпроси.

Блумфийлд разглежда този процес като възможен преход от досегашния модел, в който Съединените щати, Европа и азиатските съюзници поддържат обща система за сигурност, към конкурентен ред между няколко големи сили. Той предупреждава, че Европа може да бъде изтласкана от ролята на самостоятелен геополитически център, ако Вашингтон предпочете сделки с Москва и Пекин пред съюзите си.

Засега тристранната среща не е окончателно потвърдена. Ако бъде проведена, тя ще се състои непосредствено след междинните избори в САЩ и ще даде на Тръмп възможност да насочи външната политика към въпроси, които не зависят пряко от одобрението на Конгреса.

Източници: theguardian.com, investing.com, apnews.com