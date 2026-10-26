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Шкварек: Изборът между „Бузлуджа“ и „София Прайд“ е невъзможен

Шкварек: Изборът между „Бузлуджа“ и „София Прайд“ е невъзможен

26 Октомври, 2026 09:49 502 11

  • кристиян шкварек-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Коментар на Кристиян Шкварек

Шкварек: Изборът между „Бузлуджа“ и „София Прайд“ е невъзможен - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Не знам точно защо вчера 80% от българите не излязоха да гласуват, но знам защо след седмица ще изпусна първите президентски избори в живота си.

Нищо лично както срещу Йотова, така и срещу Гюров, които са прилични и възпитани хора, но в лицето на техните партии и общности за първи път трябва да избирам между един кандидат на лявото и един на либералното. Между "Бузлуджа" и "София Прайд". Между Меланшон и Макрон. Между ПЕС и АЛДЕ. Между Георги Димитров и Грета Тунберг. Между Йосиф Кобзон и Кончита Вурст. Между язовир "Копринка" и хижа "Петрохан".

Между тези, които искат да удушат Европа с регулации, данъци и социализъм и онези, които предпочитат да я унищожат с декарбонизация, гей паради и мигранти.

За човек, който не е нито ляв, нито либерален, този избор е невъзможен. Затова не го направих и на балотажа в София през 2023 г., когато Григорова и Терзиев бяха същата дилема. И в двата случая причината за тази дилема е отсъствието на кандидат, който да представлява всички останали българи:

Онези нормални, консервативни хора, нито с любов и носталгия към стария соц, нито с вяра и преданост в новия либерален такъв, които не харесваме нищо от изброеното по-горе.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 6 Отговор
    Съгласен съм!!!
    Няма да ида да легитимирам нито един от тези гущери!!!

    Коментиран от #6

    09:51 26.10.2026

  • 2 Дзак

    2 2 Отговор
    Богомил Бонев ясно ви го обясни!

    09:51 26.10.2026

  • 3 честен ционист

    5 3 Отговор
    Гюро е идеален за първи импийчнант президент в историята на България.

    09:52 26.10.2026

  • 4 точно

    4 5 Отговор
    За мене изборите приключиха вчера. Дори и за пари не бих подкрепил някой от тез.

    09:53 26.10.2026

  • 5 геле

    3 1 Отговор
    Пеги си изигра картите много умно, като изпревари всички и се самоябяви, че ще се кандидатира за Президент, и постави Радев в цайтнот... Хората не я харесват и тя винаги е тежала, като воденичен камък на шията на Радев... Ако Радев беше излязъл с кандидат, като някой от професорите Вълчев или Семов, щеше да вземе двоен резултат, а Пеги с нейния комитет нямаше да мине и 2 процента...

    09:53 26.10.2026

  • 6 Сила

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И аз !!! Но не искам Шкурек да ми се репчи всеки ден и да гледа лошо като ранния Волен ...
    Къв се явява тоя пипон ...?!?

    09:53 26.10.2026

  • 7 Ха,ха

    3 0 Отговор
    А защо изпусна "Петричкия Ескобар"?И този е нагъл като Радев и ПБ.Но избирателите не харесват това.И показаха червен картон на Йотова,тоест на Радев.

    09:56 26.10.2026

  • 8 открйте разликиге

    3 1 Отговор
    и двамата са за нато,за ес,за еврозона,за евро вместо лев ,против референдуми на народа за важни теми ,за зеленски,против Русия,за урсулка....Еднити обират русофилския вот а другите русофобския но водят към едно и също робство.Обикновени измамници...

    09:56 26.10.2026

  • 9 фико

    1 0 Отговор
    тия двамата са страната на една и съща отвратителна монета... Радев трябваше да покаже сила и самочуствие и на база на огромното доверие, което получи от хората само преди няколко месеца да излезе със собствен кандидат, а не да се включва в разни комитети с отломки на бкп

    09:58 26.10.2026

  • 10 нннн

    0 1 Отговор
    Многократно писах тука: Виждам кампания против гласуването. Някой има сметка от ниска избирателна активност.
    Видя се кой има сметка. Ако активността падне до 10% Гюро ще спечели с 90%. Това ли искат негласуващите?

    09:59 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.