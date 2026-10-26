Шкварек: Изборът между „Бузлуджа“ и „София Прайд“ е невъзможен

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Не знам точно защо вчера 80% от българите не излязоха да гласуват, но знам защо след седмица ще изпусна първите президентски избори в живота си.

Нищо лично както срещу Йотова, така и срещу Гюров, които са прилични и възпитани хора, но в лицето на техните партии и общности за първи път трябва да избирам между един кандидат на лявото и един на либералното. Между "Бузлуджа" и "София Прайд". Между Меланшон и Макрон. Между ПЕС и АЛДЕ. Между Георги Димитров и Грета Тунберг. Между Йосиф Кобзон и Кончита Вурст. Между язовир "Копринка" и хижа "Петрохан".

Между тези, които искат да удушат Европа с регулации, данъци и социализъм и онези, които предпочитат да я унищожат с декарбонизация, гей паради и мигранти.

За човек, който не е нито ляв, нито либерален, този избор е невъзможен. Затова не го направих и на балотажа в София през 2023 г., когато Григорова и Терзиев бяха същата дилема. И в двата случая причината за тази дилема е отсъствието на кандидат, който да представлява всички останали българи:

Онези нормални, консервативни хора, нито с любов и носталгия към стария соц, нито с вяра и преданост в новия либерален такъв, които не харесваме нищо от изброеното по-горе.