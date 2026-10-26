Шкварек: Изборът между „Бузлуджа“ и „София Прайд“ е невъзможен

Не знам точно защо вчера 80% от българите не излязоха да гласуват, но знам защо след седмица ще изпусна първите президентски избори в живота си.
Нищо лично както срещу Йотова, така и срещу Гюров, които са прилични и възпитани хора, но в лицето на техните партии и общности за първи път трябва да избирам между един кандидат на лявото и един на либералното. Между "Бузлуджа" и "София Прайд". Между Меланшон и Макрон. Между ПЕС и АЛДЕ. Между Георги Димитров и Грета Тунберг. Между Йосиф Кобзон и Кончита Вурст. Между язовир "Копринка" и хижа "Петрохан".
Между тези, които искат да удушат Европа с регулации, данъци и социализъм и онези, които предпочитат да я унищожат с декарбонизация, гей паради и мигранти.
За човек, който не е нито ляв, нито либерален, този избор е невъзможен. Затова не го направих и на балотажа в София през 2023 г., когато Григорова и Терзиев бяха същата дилема. И в двата случая причината за тази дилема е отсъствието на кандидат, който да представлява всички останали българи:
Онези нормални, консервативни хора, нито с любов и носталгия към стария соц, нито с вяра и преданост в новия либерален такъв, които не харесваме нищо от изброеното по-горе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Няма да ида да легитимирам нито един от тези гущери!!!
Коментиран от #6
09:51 26.10.2026
2 Дзак
09:51 26.10.2026
3 честен ционист
09:52 26.10.2026
4 точно
09:53 26.10.2026
5 геле
09:53 26.10.2026
6 Сила
До коментар #1 от "Пич":И аз !!! Но не искам Шкурек да ми се репчи всеки ден и да гледа лошо като ранния Волен ...
Къв се явява тоя пипон ...?!?
09:53 26.10.2026
7 Ха,ха
09:56 26.10.2026
8 открйте разликиге
09:56 26.10.2026
9 фико
09:58 26.10.2026
10 нннн
Видя се кой има сметка. Ако активността падне до 10% Гюро ще спечели с 90%. Това ли искат негласуващите?
09:59 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.