Ивайло Иванов: Нужен е твърд отпор в Черно море

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Нужен е твърд отпор срещу атаките с дронове по кораби в Черно море, заяви военният експерт Ивайло Иванов пред Българското национално радио. По думите му атаката по контейнеровоз има пряка връзка със срещата на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция.

„За мен няма съмнение, че тези атаки с дронове по кораби в Черно море идват от Русия. Тя иска да покаже, че може да действа безнаказано, въпреки мерките, които се опитват да предприемат трите държави от НАТО в района“, каза Иванов. Това е оценка на военния експерт, а не официално установен факт за произхода на атаките.

Призив за по-силно присъствие в Черно море

Според Иванов Москва не се влияе от вербални осъждания. „Спира различните атаки, когато срещне твърд отпор“, заяви той и призова за увеличаване на способностите, които могат да защитят търговския флот и да неутрализират появили се заплахи.

Той настоя за създаване на среда, при която отговорността за подобни действия да бъде установявана бързо. По думите му Русия трябва да бъде „идентифицирана бързо като отговорна и държана като отговорна за тези атаки“.

Иванов посочи Балтийско море като пример за район, в който през годината не са се случвали подобни инциденти. Според него в западната зона на Черно море трябва да има засилено патрулиране от трите държави, както и допълнителни сили и средства от съюзниците в НАТО.

Готовност за реакция при заплаха

Военният експерт призова за по-тясно сътрудничество между военноморските сили на България, Румъния и Турция. Той смята, че трябва да бъде надградена готовността за реакция, включително с възможност за употреба на сила, когато бъде идентифицирана заплаха.

„Това е единственият начин, по който да бъде изпратен сигнал до Русия, че ние няма да се примирим и няма да приемем подобни действия“, заяви Иванов.

Той определи Черно море като по-опасно от Ормузкия проток през последния месец и каза, че там има повече жертви. Интервюто на Людмила Железова с Ивайло Иванов е излъчено в предаването „Нещо повече“.

Източници: bnrnews.bg