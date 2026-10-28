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Ивайло Иванов: Нужен е твърд отпор в Черно море

Ивайло Иванов: Нужен е твърд отпор в Черно море

28 Октомври, 2026 18:42 560 33

  • черно море-
  • ивайло иванов-
  • дронове-
  • нато-
  • търговски кораби

Военният експерт призова за засилено патрулиране и готовност за неутрализиране на заплахи срещу търговски кораби

Ивайло Иванов: Нужен е твърд отпор в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Нужен е твърд отпор срещу атаките с дронове по кораби в Черно море, заяви военният експерт Ивайло Иванов пред Българското национално радио. По думите му атаката по контейнеровоз има пряка връзка със срещата на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция.

„За мен няма съмнение, че тези атаки с дронове по кораби в Черно море идват от Русия. Тя иска да покаже, че може да действа безнаказано, въпреки мерките, които се опитват да предприемат трите държави от НАТО в района“, каза Иванов. Това е оценка на военния експерт, а не официално установен факт за произхода на атаките.

Призив за по-силно присъствие в Черно море

Според Иванов Москва не се влияе от вербални осъждания. „Спира различните атаки, когато срещне твърд отпор“, заяви той и призова за увеличаване на способностите, които могат да защитят търговския флот и да неутрализират появили се заплахи.

Той настоя за създаване на среда, при която отговорността за подобни действия да бъде установявана бързо. По думите му Русия трябва да бъде „идентифицирана бързо като отговорна и държана като отговорна за тези атаки“.

Иванов посочи Балтийско море като пример за район, в който през годината не са се случвали подобни инциденти. Според него в западната зона на Черно море трябва да има засилено патрулиране от трите държави, както и допълнителни сили и средства от съюзниците в НАТО.

Готовност за реакция при заплаха

Военният експерт призова за по-тясно сътрудничество между военноморските сили на България, Румъния и Турция. Той смята, че трябва да бъде надградена готовността за реакция, включително с възможност за употреба на сила, когато бъде идентифицирана заплаха.

„Това е единственият начин, по който да бъде изпратен сигнал до Русия, че ние няма да се примирим и няма да приемем подобни действия“, заяви Иванов.

Той определи Черно море като по-опасно от Ормузкия проток през последния месец и каза, че там има повече жертви. Интервюто на Людмила Железова с Ивайло Иванов е излъчено в предаването „Нещо повече“.

Източници: bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    7 0 Отговор
    Хубава снимка ❗❗❗

    18:46 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Той

    18 1 Отговор
    Точно така, отпор срещу атаките от Украйна

    18:47 28.10.2026

  • 6 Мич

    22 0 Отговор
    Колко твърд, като вашите кратуни. Смешници.

    18:47 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тоалетна Хартия

    17 1 Отговор
    Тоя да грабва пушката и да тръгва срещу, който иска!! България да не я въвлича в глупости!!

    18:51 28.10.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор
    ❗ером онреЧ дан "равтъЖ " икснитШАС авакиперп теломас иксуР

    18:51 28.10.2026

  • 12 Хе-хе !

    13 0 Отговор
    Хе-хе! Твърд отпор от Розови понита?

    18:51 28.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хмм,

    8 0 Отговор
    твърд отговор в международни води?!? И на кого ще отговаря, на дроновете?!? Ама само на руските, нали?

    18:52 28.10.2026

  • 15 Марко и Снежина

    13 0 Отговор
    Ивайло Иванов пръв ще нацапа гащите и ще се скрие, ако се стигне до военни действия.

    18:53 28.10.2026

  • 16 Укропат

    12 0 Отговор
    Шефчето каза : Ако потопим още един ненужен кораб от нашите, Тагаренко ще доприпка тука с пушка на рамо.

    18:53 28.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Твърд отпор?!

    12 0 Отговор
    Как го даваш,заднешким?! Аман от глупави коментари!Налягайте си парцалките,за да не получим наистина"твърд отпор" от Русия!

    18:54 28.10.2026

  • 19 доколкото знам

    11 0 Отговор
    военните експерти имат военни чинове. Този какъв точно експерт е? Теоретик? Започнаха да ни представят като експерти и анализатори сульо и пульо. Я, малко по-сериозно.

    18:56 28.10.2026

  • 20 Г-н военен

    6 0 Отговор
    експерт, не става дума за военна електронна игра, в която давате изява на вашите съмнения, предположения и смели предложения.

    18:58 28.10.2026

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тишо":

    Май си бил в някоя ЦДГ когато един F- 16 от САШтинска база в Турция свали руски самолет над Сирия❗
    И нямаш представа как Ердоган спешно летя до Фашингтън✈️
    Как американосите не го защитиха🫪
    И какво се случи после с племето дето стреля по катапултиралите парашутисти😡

    18:59 28.10.2026

  • 22 До Експерта

    10 0 Отговор
    Искам експерта да говори в единствено число!Марш на фронта и бъди твърд колкото си искаш или поне докато ти прехвърлят керимидите!

    18:59 28.10.2026

  • 23 Гост

    11 0 Отговор
    Умно красивите винаги искат ТВЪРД отпор от някой друг защото те са от меките.

    19:00 28.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Титак

    9 0 Отговор
    И как ще дадем твърд отпор.....като нападнем Русия ли ?? Експертът да ходи на фронта.

    19:08 28.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сесесере

    0 3 Отговор
    Всички путинофили на вагзала и към масква !

    19:19 28.10.2026

  • 29 Олеле

    0 0 Отговор
    Какъв експерт е? Цял ден чете сайтове и много се просветил!!!
    И на това му викат експерт....

    19:27 28.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Варна

    1 0 Отговор
    Алооо,армията,чуйте експерта Ива,трябва повече да патрулирате,а вие спите на наряд,и твърд отпор на Русия,тогава тя ще се уплаши и повече няма да прави така .

    19:31 28.10.2026