Ивайло Иванов: Нужен е твърд отпор в Черно море

Нужен е твърд отпор срещу атаките с дронове по кораби в Черно море, заяви военният експерт Ивайло Иванов пред Българското национално радио. По думите му атаката по контейнеровоз има пряка връзка със срещата на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция.
„За мен няма съмнение, че тези атаки с дронове по кораби в Черно море идват от Русия. Тя иска да покаже, че може да действа безнаказано, въпреки мерките, които се опитват да предприемат трите държави от НАТО в района“, каза Иванов. Това е оценка на военния експерт, а не официално установен факт за произхода на атаките.
Призив за по-силно присъствие в Черно море
Според Иванов Москва не се влияе от вербални осъждания. „Спира различните атаки, когато срещне твърд отпор“, заяви той и призова за увеличаване на способностите, които могат да защитят търговския флот и да неутрализират появили се заплахи.
Той настоя за създаване на среда, при която отговорността за подобни действия да бъде установявана бързо. По думите му Русия трябва да бъде „идентифицирана бързо като отговорна и държана като отговорна за тези атаки“.
Иванов посочи Балтийско море като пример за район, в който през годината не са се случвали подобни инциденти. Според него в западната зона на Черно море трябва да има засилено патрулиране от трите държави, както и допълнителни сили и средства от съюзниците в НАТО.
Готовност за реакция при заплаха
Военният експерт призова за по-тясно сътрудничество между военноморските сили на България, Румъния и Турция. Той смята, че трябва да бъде надградена готовността за реакция, включително с възможност за употреба на сила, когато бъде идентифицирана заплаха.
„Това е единственият начин, по който да бъде изпратен сигнал до Русия, че ние няма да се примирим и няма да приемем подобни действия“, заяви Иванов.
Той определи Черно море като по-опасно от Ормузкия проток през последния месец и каза, че там има повече жертви. Интервюто на Людмила Железова с Ивайло Иванов е излъчено в предаването „Нещо повече“.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
18:46 28.10.2026
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5 Той
18:47 28.10.2026
6 Мич
18:47 28.10.2026
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10 Тоалетна Хартия
18:51 28.10.2026
11 🦉🦉🦉🦉
18:51 28.10.2026
12 Хе-хе !
18:51 28.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хмм,
18:52 28.10.2026
15 Марко и Снежина
18:53 28.10.2026
16 Укропат
18:53 28.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Твърд отпор?!
18:54 28.10.2026
19 доколкото знам
18:56 28.10.2026
20 Г-н военен
18:58 28.10.2026
21 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "Тишо":Май си бил в някоя ЦДГ когато един F- 16 от САШтинска база в Турция свали руски самолет над Сирия❗
И нямаш представа как Ердоган спешно летя до Фашингтън✈️
Как американосите не го защитиха
И какво се случи после с племето дето стреля по катапултиралите парашутисти😡
18:59 28.10.2026
22 До Експерта
18:59 28.10.2026
23 Гост
19:00 28.10.2026
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25 Титак
19:08 28.10.2026
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28 Сесесере
19:19 28.10.2026
29 Олеле
И на това му викат експерт....
19:27 28.10.2026
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31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Варна
19:31 28.10.2026