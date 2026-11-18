Преди 148 години един административен акт поставя основите на служба, без която армията не може да поддържа въоръжението и боеприпасите си в изправно състояние. На 18 ноември Българската армия отбелязва празника на органите по артилерийско въоръжение.

Датата е свързана с 18 ноември 1878 г., когато княз Александър Дондуков-Корсаков утвърждава „Временно положение за артилерийските складове на българската земска войска“. С този документ се поставя началото на органите на службата „Артилерийско въоръжение“ в Българската армия.

От складовете до системата за поддръжка

Временният правилник урежда организацията на артилерийските складове в новосъздадената Българска земска войска. Задачата им е да приемат, съхраняват и опазват въоръжението и бойните припаси, необходими за изграждането и подготовката на армията.

С развитието на войската се променят и структурите, които отговарят за оръжейното имущество. Основната им функция обаче остава непроменена – да осигуряват техническата изправност, поддръжката, експлоатацията и възстановяването на въоръжението и боеприпасите.

Това включва не само работата със складовите наличности, но и дейности по отчетността, съхранението, обслужването и подготовката на въоръжението за използване. Така органите по артилерийско въоръжение са част от системата за логистична поддръжка на Българската армия.

Празникът е утвърден през 1968 г.

Празникът се отбелязва със заповед ОХА 194 на министъра на отбраната от 18 ноември 1968 г. Изборът на датата свързва съвременната служба с един от ранните документи, регламентирали снабдяването и съхранението на военното имущество след създаването на Българската земска войска.

През годините службата преминава през различни организационни промени, но съхранява професионалните традиции, свързани с въоръжението и боеприпасите. Работата ѝ остава пряко свързана с готовността на военните формирования и с безопасното боравене с материалните средства.

„За мен е чест“ да изразя благодарност към личния състав на органите по „Артилерийско въоръжение“, заявява през 2022 г. бригаден генерал Тодор Тодоров, командир на Командването за логистична поддръжка.

Така 18 ноември остава не просто годишнина от създаването на артилерийските складове, а дата, която напомня за ролята на хората, отговарящи въоръжението и боеприпасите да бъдат съхранявани, поддържани и готови за употреба.

Източници: armymedia.bg, bta.bg