ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Това, че никой от Евросъюза на ценностите, на любителите на хуманоиди в цялото им ментално разнообразие и на естетите не надига глас срещу опитите да бъде разрушено едно от най-красивите и сложни инженерни съоръжения, изградени на континента през последните десетилетия, опечалява... Значи, приятели мои, сме загазили яко... Има пробойна във възприятията и целите. А разумът е чак на другия бряг.

Какъв ли би бил континентът без незаконните имигранти, античовешкото възпитание, "зелената" промишленост, Ковидната афера и походът срещу Русия? В случай, че откраднатите и напусто похарчени милиарди бяха използвани за разумни задачи? Ако по тръбопроводите и електропроводите продължаваше да тече евтина енергия?... Много неща можехме да сторим, нямаше да гълтаме праха на китайците и американците. Но в нашата управлявана от мафиоти действителност територията се превърна в Четвъртия скапан райх - развъдник за устати буначки и бунаци и луди за връзване.

Ние, които приемаме за истина думите на мижитурките, че войната е в интерес на Европа, сме загубени. Ориентирите са сбъркани, а мостовете - разрушени. За какво злорадстваме?