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Вродената амавроза на Лебер при децата? Пред ФАКТИ говори д-р Силвия Стоева

Вродената амавроза на Лебер при децата? Пред ФАКТИ говори д-р Силвия Стоева

29 Октомври, 2026 09:00 1 351 4

  • силвия-
  • стоева-
  • офталмолог-
  • награда-
  • румъния

Първите симптоми обикновено се забелязват през първите няколко месеца след раждането, казва тя

Вродената амавроза на Лебер при децата? Пред ФАКТИ говори д-р Силвия Стоева - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Д-р Силвия Стоева, лекар-специализант по офталмология в „Александровска болница“, бе отличена с награда за най-добър постер за млад учен до 35 години (Best Poster Award) в рамките на 51-вата годишна среща на Европейското дружество по детска офталмология (EPOS), проведена в Букурещ, Румъния. Отличията са спечелени в конкуренция със 74 международни разработки, представени от водещи европейски клиники и университетски центрове. Д-р Стоева бе отличена в категория „Невроофталмология и Офталмогенетика“ за най-добър постер "Генетичен профил на пациенти с вродена амавроза на Лебер в България". Ето какво сподели д-р Силвия Стоева пред ФАКТИ.

- Д-р Стоева, какво представлява вродената амавроза на Лебер и как се отразява на зрението на децата?
- Вродената амавроза на Лебер (Leber Congenital Amaurosis – LCA) е рядко, предимно наследствено дегенеративно заболяване на ретината и е сред основните причини за вродена слепота в детска възраст. Заболяването се предава най-често по автозомно-рецесивен начин, което означава, че родителите обикновено са здрави носители на променения ген. LCA всъщност представлява група от заболявания – описани са над 25 различни гена, мутации в които са отговорни за 70–80% от всички случаи, а идентифицирането на останалите продължава. Тези гени контролират жизненонеобходими за окото процеси, включително структурата и функцията на фоторецепторите (пръчиците и колбичките), клетъчния транспорт и т.нар. зрителен цикъл, чрез който светлинният сигнал се преобразува в нервен импулс към мозъка.

Когато тези физиологични механизми са нарушени от раждането, настъпва прогресивна увреда и загуба на ретиналните клетки.

В клиничната практика това се изразява в силно намалена зрителна острота или практически пълна липса на зрение още в първите месеци от живота на детето.

- Кои са първите признаци на заболяването и на каква възраст обикновено се проявяват?
- Първите симптоми обикновено се забелязват през първите няколко месеца след раждането – най-често между 2-рия и 6-ия месец. Родителите обикновено установяват, че бебето не осъществява зрителен контакт и не се заглежда в тях или в ярки предмети. Други характерни белези са:
-- Нистагъм: Бързи, неволеви трепкащи движения на очите.
-- Симптом на Франческети: Детето често натиска или търка очите си с юмручета или пръсти, стимулирайки светлинни усещания (фосфени)
-- Слаба или липсваща реакция на зениците към светлина.

- Какво представлява генетичният профил на пациентите и какво ви мотивира да изследвате това заболяване в България?
- Генетичният профил показва конкретната мутация в ДНК, която отговаря за заболяването при всеки отделен пациент. Мотивира ни фактът, че за това заболяване дълго време липсваше каквото и да е лечение, а диагнозата се изчерпваше просто с едно медицинско заключение на хартия, което констатира проблема, без да дава реален изход. Днес, с навлизането на генните терапии в офталмологията, точната генетична диагноза вече не е просто констатация върху лист хартия, а реална надежда за пациентите и техните семейства. За да имат българските деца равен достъп до тези съвременни терапии и възможност за участие в бъдещи клинични проучвания, за нашия екип в УМБАЛ „Александровска“ бе крайно необходимо първо да картографираме генетичния профил на пациентите у нас.

- Кои генетични промени могат да причинят вродена амавроза на Лебер и защо е важно да бъдат установени рано?
- LCA е изключително генетично разнородно заболяване – познати са над 25 различни гена (като RPE65, CEP290, CRB1, GUCY2D и др.), мутации в които могат да доведат до сходна клинична картина. Ранната идентификация е от ключово значение, защото генните терапии са най-ефективни, когато се приложат в ранен етап от живота – преди да е настъпила пълна и невъзвратима атрофия на ретиналните клетки.


- Как се поставя диагнозата и каква е ролята на генетичните изследвания в този процес?
- Диагностиката е комплексен процес. Тя включва прецизен офталмологичен преглед, електрофизиологични изследвания (като електроретинография – ERG, която при LCA показва силно подтиснат или липсващ сигнал) и високоефективни образни методи като оптична кохерентна томография (OCT). Окончателната и дефинитивна диагноза обаче се поставя именно чрез генетично изследване – чрез таргетирано секвениране от следващо поколение (NGS панели за наследствени ретинални дистрофии).

- Какво показват резултатите от вашето изследване при българските пациенти? Установихте ли генетични особености, които заслужават специално внимание?
- Нашето изследване анализира за първи път структурирано генетичния спектър при български пациенти с вродена амавроза на Лебер. Резултатите потвърждават очаквано припокриване с известните европейски мутационни профили, но същевременно открояват и конкретни зачестени генетични варианти, характерни за българската популация. Това откритие е от голямо практическо значение – то ни позволява да оптимизираме диагностичния алгоритъм за страната, да спестим ценно време и ресурс на семействата в търсене на диагноза и да дадем ясна картина за броя на потенциалните кандидати за вече одобрени генни терапии (като тази при засягане на гена RPE65).

- Доколко и какви възможности има за лечение на заболяването и може ли генетичната диагноза да помогне за избора на подходяща терапия?
- В момента съществува одобрена генна терапия за заболяването, причинено от биалелна мутация (наличие на увреда и в двете копия на гена) в гена RPE65 (voretigene neparvovec). Тя доставя функционално копие на гена директно в клетките на ретината. За редица други гени в момента протичат успешни фази на клинични проучвания. Генетичната диагноза е единственият ключ, който определя дали даден пациент е подходящ кандидат за конкретно генно лечение.

- Какво трябва да знаят родителите, които забелязват проблеми със зрението на детето си?
- Най-важното е при първите съмнения да не се отлага консултацията с детски офталмолог. Ако забележите, че бебето не осъществява зрителен контакт и не се заглежда, има необичайни/неволеви движения на очите или постоянно ги търка и натиска, прегледът при специалист е абсолютно задължителна стъпка. Ранната диагноза дава възможност за навременна подкрепа, зрителна рехабилитация и своевременно планиране на генетично изследване. Тук бих искала да напомня и на родителите на напълно здрави, доносени деца също да не пропускат профилактичните прегледи. Първият такъв трябва да се извърши на 6-месечна възраст (освен ако няма конкретни симптоми, налагащи по-ранна консултация), защото редица зрителни проблеми могат да протичат незабележимо в самото начало.

- Защо ранната диагностика и генетичната консултация са толкова важни?
- Ранната диагностика осигурява възможност за своевременна медицинска намеса, превенция на евентуални усложнения, правилно планиране на обучението и зрителната рехабилитация, както и възможност за бързо включване в подходящи лечебни програми или клинични проучвания. Генетичната консултация от своя страна е изключително важна за цялото семейство. Тя изяснява точния тип на наследяване на заболяването, дава ясни отговори на родителите относно риска при следващи бременности и подпомага вземането на информирани решения за бъдещето.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това не е ли за медици!

    1 4 Отговор
    Кво ни интересува някаква рядка болест????

    09:16 29.10.2026

  • 2 Поздравления за Успеха !

    1 0 Отговор
    Но Това Не Прави Офталмологията - Офталмология !

    Докато Тя Отказва изслидването на Цялостния Статус На Зрителния Орган !

    Или система !

    За да се Определи !

    Точната Диагноза На Медицинския Проблем !

    Липсват и указания и отправни точски !

    Които да послужат като инструмент !

    За оценка на тежестта на съответния Медицински статус !

    И да се определят Начините за оказване на Медзицинска Помощ !

    Поради Което Тези лица Остават Слепи !

    Вместо да им се върне Този Потенциал !

    Този Отказ Да им Се Предостави Медицинска Помощ !

    По Същество си е Чиста Проба !

    Терорезъм !

    09:16 29.10.2026

  • 3 Поздравления за Успеха !

    1 0 Отговор
    Но Аз Не Съм Убеден В Направените необходими изследвания !

    Които да специфицират Статуса на Зрителна Острота !

    Защото Едва ли са направени Въз основа на изследванията !

    Които могат Обективно да посочват причините за нея !

    Особено в Предвид !

    На методиките ползвани В Бъолгария !

    Не Вярвам На бъолгарсксите Очни Лекари !

    Защото Същите Отказват Да възприемат Тази Методика !

    Както и Факта !

    Че не могат Да си обяснят !

    Причините за лошите резултати от периметрията !

    Поради което Я считат за немеродавна !

    В предвид на тези и днякои други факти !

    Тази Офталмология !

    Не Може Да Се Счита За Офталмология !

    Коато Недвусмислено !

    Определя Това ! Като Такова !

    До Тогава !

    Явно В България Офталмология !

    Няма Да Има !

    Тъй Като Този проблем Засяга Много Лица !

    09:36 29.10.2026

  • 4 Мадам Бътър Флай

    0 0 Отговор
    1) Вродената амавроза на Лебер при децата? Пред ФАКТИ говори д-р Силвия Стоева за парички,
    2) Как се поставя диагнозата и каква е ролята на генетичните изследвания в този процес на парички?
    3) Какво показват резултатите от вашето изследване при българските пациенти за парички? Установихте ли генетични особености, които заслужават специално внимание за да има парички?
    4) Доколко и какви възможности има за лечение на заболяването и може ли генетичната диагноза да помогне за избора на подходяща терапия с парички?
    5) Какво трябва да знаят родителите, които забелязват проблеми със зрението на детето си и от къде да вземат парички?
    6) Защо ранната диагностика и генетичната консултация са толкова важни за да имат докторите парички?

    10:03 29.10.2026