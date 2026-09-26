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Русия води все по-открита война по източния фланг на НАТО
  Тема: Украйна

Русия води все по-открита война по източния фланг на НАТО

26 Септември, 2026 21:01 935 41

  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • полша-
  • саботаж-
  • молдова-
  • румъния-
  • владимир путин-
  • дронове

Полша, Румъния и Молдова вече са част от руските атаки срещу Украйна. Техните правителства виждат в това умишлени действия на Москва.

Русия води все по-открита война по източния фланг на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Само преди няколко месеца войната на Русия бе абстрактна реалност за повечето хора в Европа извън Украйна. И когато се случваше руски дронове да нарушат въздушното пространство на Полша или Румъния, официалните коментари също бяха странно успокояващи и абстрактни. Дори когато в края на май 2026 година руски дрон удари блок в румънския град Галац, много представители на ЕС и НАТО се забавиха да обвинят Русия в преднамереност. Все пак се заговори за хибридна война.

От лятото на 2026-а обаче ситуацията се промени радикално - в някои държави от Централна и Югоизточна Европа почти ежедневно има прелитания на дронове или експлозии. В граничещите с Украйна региони все по-често звучат въздушни тревоги при руските атаки срещу нападнатата страна. Все по-често се налага летищата да прекъсват работа или да се затварят въздушни пространства. Русия бомбардира гранични пунктове, инфраструктура и влакове в непосредствена близост до границите на държавите, съседни на Украйна. Постоянно расте и броят на саботажите.

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Най-вече за балтийските държави, Полша, Молдова и Румъния войната вече не е хибридна, а съвсем реална. И все по-често водещи политици от тези страни говорят за умишлени акции на Русия.

Уникална серия от "случайности"

Това се видя особено отчетливо на 24 септември. Молдова регистрира четири полета на дронове, два от тях избухнаха на нейна територия. Северното въздушно пространство на страната бе временно затворено. В Румъния въздушното пространство бе нарушено от два дрона, един от които експлодира в северната част на страната. Близкият граничен преход към Украйна бе затворен, а преди това заради руска атака в Украйна близо до румънската делта на Дунава бяха вдигнати изтребители на НАТО.

И в Полша на два пъти бяха активирани натовски изтребители заради руски нападения близо до границата. Два гранични прехода бяха евакуирани заради руски атаки с дронове. В сряда вечерта, на 23 септември, избухна пожар в наземна станция на „Старлинк" на 40 км южно от Варшава. В крайна сметка полското правителство определи случилото се като „саботаж".

Също в сряда руски хеликоптер МИ-8 наруши полското въздушно пространство откъм Калининград. Той е навлязъл на 300 метра навътре и е останал там 42 секунди, съобщи оперативното командване на полската армия.

"Путин иска да изтощи Европа"

След инцидентите полският премиер Доналд Туск бе пределно ясен. Русия все повече усъвършенства своята „отвратителна форма на натиск" и трябва да сме готови за това, подчерта той. „Русия иска да изтощи Украйна, разрушавайки нейната промишлена и енергийна инфраструктура, но тя иска да изтощи и Европа", заяви полският премиер. Във връзка с пожара на станцията на „Старлинк" той изрази предположението, че е бил умишлен и целенасочен.

Още по-категоричен бе коментарът на полския вицепремиер и министър на дигитализацията Кшищоф Гавковски. „Много са индикациите, че пожарът на станцията на „Старлинк" е пореден елемент от хибридната война", каза той и спомена за „саботаж". Атаката била предназначена да попречи на достъпа на украинската армия до интернет. Все още не можело да се каже със сигурност, че зад пожара стои Русия, но сценарият съответствал на „новата руска нападателна доктрина".

Молдова преговаря за защита на въздушното си пространство

Президентката на Молдова Мая Санду също реагира много остро в четвъртък. Тя каза, че масираните руски атаки срещу Украйна „отново са достигнали Молдова" и добави, че войната на Русия застрашава цяла Европа. Същевременно тя изтъкна подкрепата на своята страна за Украйна.

Председателят на молдовския парламент Игор Гросу каза същия ден, че се водят преговори съвместно с Румъния и Украйна за търсене на решения за укрепване на възможностите за защита на молдовското въздушно пространство. Молдова може да контролира въздушното си пространство, но почти няма възможности да сваля дронове. Засега подробности по преговорите няма.

Реакциите в Румъния са по-предпазливи

В Румъния реакциите в четвъртък бяха по-сдържани. Министърът на отбраната Раду Мирута каза само, че според него е необходим дипломатически протест срещу Русия. Същевременно бе заявено, че последният паднал на територията на страната дрон имал „нови технически качества" - можело да става дума за нов тип руски дрон.

Президентът на Румъния Никушор Дан заяви още в сряда на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че се намираме „в петата година на една незаконна, непредизвикана и несправедлива нападателна война, водена в големи мащаби срещу Украйна от постоянна членка на Съвета за сигурност". Румъния, като държава от ЕС с най-дългата граница към Украйна, усещала „непосредствените отражения на тази война чрез постоянните нарушения на нейното въздушно пространство", каза Дан. Президентът подчерта, че Румъния ще остане на страната на Украйна и на нейния народ, които правомерно се защитават, дотогава, докато е необходимо.

Някои коментатори в румънските медии отправиха критики към това, че много румънски политици реагират твърде сдържано на руските нападения. „Междувременно се стигна дотам, че заради дроновете трябва да затваряме училища, но политиците се страхуват до произнесат думата Русия", написа журналистът Габриел Беян от портала „HotNews".

Възможни атаки в Средиземно море

Не е изключено Русия да разшири нападенията си и към западноевропейските държави. В четвъртък испанският вестник „El Mundo" разпространи информация от доклад на ЦРУ, съгласно която Русия можело да подготвя нападения с дронове срещу Италия, Франция и Испания. За целта било възможно да се използват корабите от нейния сенчест флот в международните води на Средиземно море.

Официални потвърждения на това засега няма. Френският президент Еманюел Макрон отхвърли сведенията от доклада: ЦРУ не било информирало френските служби за възможна руска атака с дронове. Същевременно Макрон определи вероятността от руско нападение срещу Европа като „логична".

Сериозни предупреждения постъпиха в четвъртък и от Дания. На пресконференция на военното министерство, на военното разузнаване и на генералния щаб бе казано: в следващите месеци Русия ще засили хибридната си война срещу Запада и НАТО с „по-чести нападения", които ще имат по-големи последствия за засегнатия лагер, отколкото досега. Министърът на отбраната Йепе Брус заяви, че сега ситуацията е „по-сериозна от всеки друг момент от края на Студената война насам".

Автори: Яцек Лепиарж | Кено Верзек


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Граф Сен Жермен

    26 7 Отговор
    Според военния кодекс на нашия род, добре би било, Русия да нападне и северния, и южния фланг на НАТО! А стария ни враг, Англия, да срине под морското равнище!

    Коментиран от #9, #14, #40

    21:04 26.09.2026

  • 3 Николова , София

    7 26 Отговор
    Русия е пародията..

    Коментиран от #13, #32

    21:04 26.09.2026

  • 4 ЦСКА Москва

    20 7 Отговор
    След Одеса и Киев поздрав със Сармат ще има и за Берлин,котилото на фашизма !

    21:05 26.09.2026

  • 5 ЛЕ о ПА р Д🐱

    6 21 Отговор
    не е опасно че Раша е немощно джудже , квато винаги си е била// много по-страшно е , че се навъдиха много измекяри покрай нея

    Коментиран от #8

    21:07 26.09.2026

  • 6 Историческа даденост е

    15 6 Отговор
    Че Русия бавно запряга ,но после няма спиране .Затова всички уж знаят ,че на мечка в окото с пръчка не се бърка ,щото не мож избяга ,ама забравят от време на време !

    21:07 26.09.2026

  • 7 Хмм

    15 6 Отговор
    в Полша загинаха полски граждани убити от украинска ракета, това какво е?

    21:07 26.09.2026

  • 8 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Ти ни харесваш ,ще те разстреляме последен 🤙🇷🇺

    Коментиран от #15

    21:08 26.09.2026

  • 9 Дин Джариныч

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":

    Таков путь !

    21:09 26.09.2026

  • 10 Правилнито заглавие

    16 6 Отговор
    НАТО води все по-открита война по източния фланг срещу Русия

    21:10 26.09.2026

  • 11 АртиФишек Интелиджам

    6 3 Отговор
    Русия 2026 ,альооо

    21:11 26.09.2026

  • 12 Путлето пробва като малко цигане

    4 11 Отговор
    Докато не започат да му вадят зъбите.

    21:11 26.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЛЕ о ПА р Д🐱

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН":

    капка милост във вас няма ли??))))))))))))))))))))))

    Коментиран от #16

    21:13 26.09.2026

  • 16 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Има , самогона таз година пиперлия ли е ?

    21:16 26.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Фланг

    7 8 Отговор
    Светът ще миряса само след разпада на русията на феоди с частни армии.

    Коментиран от #24

    21:21 26.09.2026

  • 19 ВИС-2 🦁 завинаги

    0 8 Отговор
    Ама хубаво си живяхме, а?
    Бяхме мъжкари и жените ни се лепяха също и парите ех хубав живот.

    Слава на великия Жоро Илиев.

    Коментиран от #29

    21:23 26.09.2026

  • 20 Ами

    7 6 Отговор
    Ако една държава, която не е пряк участник в конфликт, но помага
    на една от страните в конфликта, тя се счита за учасник в конфликта.
    Така че вместо да ревете, се благодаряйте на Путин че още не ви е подпукал.
    И не се надявайте на петия член. Вижте само какво им се случи на арабите.

    Коментиран от #23, #26

    21:24 26.09.2026

  • 21 Небензня

    10 5 Отговор
    Аз съм Българин и Русия не е мой враг!
    ЕК и ДВ са моя Враг!

    21:25 26.09.2026

  • 22 Можеш само...

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ицо":

    ....да ни го държиш и да правиш кат вентилатора.

    Коментиран от #39

    21:26 26.09.2026

  • 23 Руснак без крак

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    С еднокраките ветерани от СВО.🥳🤡

    Коментиран от #28

    21:27 26.09.2026

  • 24 Да живее Русия , най великата страна

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "Фланг":

    Светът ще миряса след :
    Разделяне на полезния товар (Bus Phase)След излизане в космоса и изключване на последната степен, се отделя т.нар. „платформа“ (автобус), която носи полезния товар от до 10 тона. Платформата може да бъде оборудвана по два начина:Индивидуално насочвани бойни глави (MIRV): Между 10 и 15 термоядрени бойни глави (всяка с мощност около 750 килотона). Платформата маневрира в космоса и пуска всяка бойна глава по отделна балистична траектория към различна цел.Хиперзвукови блокове „Авангард“: Ракетата може да носи до 3–4 управляеми хиперзвукови планиращи крилати блока, които навлизат обратно в атмосферата с огромна скорост и извършват резки маневри по курс и височина, правейки прихващането им практически невъзможно за съвременните ПРО системи .
    Благодаря за вниманието ви по този въпрос!

    Коментиран от #30

    21:28 26.09.2026

  • 25 Сега се чудя само

    4 2 Отговор
    Русия ще освобождава ли Колективния запад, ще го завладява ли или ще го унищожи, както обещава Медведев?

    Коментиран от #27

    21:29 26.09.2026

  • 26 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    Надяваме се само на себе си!

    21:31 26.09.2026

  • 27 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Сега се чудя само":

    Въобще не ни дреме за териториите отвъд Днепър,там ако ще да стане коралов риф !

    21:32 26.09.2026

  • 28 Ами

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "Руснак без крак":

    Като каза ветерани, та се сетих.
    Путин е забранил да се набират ветерани за фронта.
    Имали навик да ходят до Берлин :)

    21:32 26.09.2026

  • 29 Я кажи

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "ВИС-2 🦁 завинаги":

    Кога стана Провокатор!

    21:33 26.09.2026

  • 30 Резки маневри с хиперзвукова скорост

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "Да живее Русия , най великата страна":

    в атмосферата има само в анимациите, с които бяха излъгали Путин, та да се хвали по телевизора.

    Коментиран от #41

    21:34 26.09.2026

  • 31 ?????

    5 4 Отговор
    Уф.
    Само да попитам, а що Полша, Румъния и Молдова помагат на бандеровците и кво очакват да им отговорят руснаците за тва?

    21:36 26.09.2026

  • 32 Ехо муции

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Николова , София":

    Ти си пародия

    Коментиран от #35

    21:38 26.09.2026

  • 33 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    5 5 Отговор
    И пак ще спаси света от дв 🚾

    21:40 26.09.2026

  • 34 Диванен стратег

    6 5 Отговор
    Айде стига глупости! През границата с Полша, Румъния и Молдова тече потокът с европейско оръжие. Логично, руснаците обстрелват западна Украйна. Поради радиоелектронна война и др. случайни дронове попадат и извън границата, но това не е умишлено.

    21:41 26.09.2026

  • 35 Това

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Ехо муции":

    Е некадърен имитатор! Тъпите атлантици немат грамотни кадри за тази работа!

    21:42 26.09.2026

  • 36 точка

    4 4 Отговор
    .....тия са като жена ми.Аз си мълча,тя каже нещо и после един час ми се кара ,че аз не съм бил прав!!!!!!Русия си мълчи,тия лаят по нея колко била Агресивна и Знаят какво ще направи!!!!!Разбира се ,че Знаят/нали тикат нещата натам и Знаят какъв ще е отговорът.

    21:47 26.09.2026

  • 37 Чичо Сам

    2 1 Отговор
    Какво очакват тези държави, реално участват във водената война в Украйна, всичко минава преез тях и реално са част от помощта, като благодарение на техните дествия умират руснаци. Нормално, идва времето за прехвърляне на духа на войната върху технитее територии. Ще става по-зле. А демократите зад океана са най-добре, потриват ръце доволно.

    21:51 26.09.2026

  • 38 Хахахахха

    3 1 Отговор
    ШвабскитеСвине на заколение!!!

    21:56 26.09.2026

  • 39 Ицо

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Можеш само...":

    Грехота ли е ,че съм роден да лап.пам х.йовве и го правя с кеф и безплатно ,кай честно?!

    22:00 26.09.2026

  • 40 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":

    И турция да нападне,нема и се разсърдя😂🤣🤣

    22:20 26.09.2026

  • 41 Да живее Русия , най великата страна

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Резки маневри с хиперзвукова скорост":

    Летял си до Сармат и затова знаеш ,ясно

    22:31 26.09.2026