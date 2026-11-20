Ударите по Кримския мост могат да имат каскаден ефект върху руската логистика, като затруднят снабдяването на руските сили в Крим и Южна Украйна. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Според американския институт разрушаването на автомобилната част и повредите по железопътната линия ще принудят Русия да разчита по-активно на автомагистрала М-14 Ростов–Крим. Трасето преминава по южното крайбрежие на окупираните украински територии и може да бъде използвано за доставки към Крим и за поддържане на руската групировка на юг.

Този маршрут обаче също е под натиск. ISW посочва, че украинските сили едновременно нанасят удари по автомагистрала М-14, което допълнително усложнява руските опити за пренасочване на доставките. В анализа се казва:

„Украинските удари по Керченския мост са част от по-широка кампания за влошаване на руските сухопътни линии за комуникация на целия театър на бойните действия.“

ISW отхвърля твърдението, че мостът има само гражданско значение. В анализа се посочва, че руските сили са го използвали за превоз на военна техника, боеприпаси и гориво и продължават да зависят от него за поддържането на окупацията на Крим. Според института нарушаването на тези маршрути може да засегне не само полуострова, но и снабдяването на руските части на фронта.

Поредица от удари за няколко дни

По данни, цитирани от OBOZ.UA, в нощта срещу 19 ноември по моста са били чути около 15 взрива, част от които са били свързани с работата на руската противовъздушна отбрана. Съобщено е и за няколко попадения по железопътната част.

Мостът е атакуван и на 16 ноември, след което движението по него е било ограничено. В нощта срещу 17 ноември последвала нова атака, при която според публикацията са се срутили арка и част от пътното платно. ISW определя удара от нощта срещу 19 ноември като третия срещу моста в рамките на три дни.

Президентът на Русия Владимир Путин е заявил, че Кримският мост има изцяло гражданско предназначение. Президентът на Украйна Володимир Зеленски е казал, че украинските сили са използвали различни ракети и безпилотни апарати при атаките.

Източници: war.obozrevatel.com