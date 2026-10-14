„НА ТИ“ НАТО

Някой, който и да е той, потапя кораби в Черно море, а най-мощният военен съюз в света – НАТО, гледа отстрани. Класика!
Черно море все по-ясно се превръща в изпитание не само за регионалната сигурност, но и за авторитета на НАТО. Когато някой успява да извършва атаки, да потапя кораби и да създава рискове за сигурността в акваторията, граничеща с три държави членки на Алианса -България, Турция и Румъния, неизбежно възниква въпросът: къде е отбранителният съюз, който десетилетия наред се представя като гарант за сигурността на своите членове?
Парадоксът е очевиден. НАТО разполага с огромен военен потенциал, модерни технологии, разузнавателни способности, военноморски сили и механизми за координация между съюзниците. На ХАРТИЯ това е най-мощният военнополитически съюз в света. Но как изглежда тази мощ, когато в непосредствена близост до негови държави членки се извършват атаки, потапят се плавателни съдове и се създава усещане, че някой друг определя правилата в Черно море?
Точно тук се намира същността на проблема. Защото не става дума за възприемането на НАТО като фактор, способен не само да демонстрира сила, но и да защитава сигурността и да възпира действия, които застрашават неговите членове. Някой действа, а НАТО просто наблюдава. Някой променя обстановката на терен, променя картата на света, а Алиансът наблюдава.
Да, Турция, България и Румъния са членове на НАТО, но това не означава, че всяка атака в Черно море автоматично представлява нападение срещу Алианса. Това обаче не отменя основния въпрос: каква е практическата стойност на колективната сигурност, ако държавите членки остават изложени на рискове, които не могат да бъдат овладени с убедителни и координирани действия?
Именно това създава възможност за стратегическо унижение.
Не е необходимо някой да победи НАТО в пряко военно противопоставяне, за да постави под съмнение неговия авторитет. Понякога е достатъчно да демонстрира, че може да предприема действия в чувствителна зона, да принуждава противника да се съобразява с новата реалност и да оставя съюзниците да спорят за характера на отговора. Така военният проблем се превръща в политически.
За България този въпрос е особено важен. Черно море не е далечен конфликт, който може да бъде наблюдаван от безопасно разстояние. То е непосредствена част от нашата среда за сигурност. Нестабилността там засяга корабоплаването, търговията, енергийната инфраструктура, морските комуникации и усещането за сигурност на целия регион. България има интерес не просто да присъства в НАТО, а да бъде част от съюз, който разбира специфичните рискове за източния си фланг и разполага с реални способности да ги ограничава.
На фона на вече няколкото потопени кораба в Черно море в рамките на десетина дни, може би най-накрая трябва да си зададем един по-широк въпрос: сега разбирате ли какво изпитват балтийските държави и пред каква заплаха са изправени, когато става дума за морските пътища и сигурността на корабоплаването?
Когато инцидентите се натрупват, а морето, което би трябвало да бъде пространство за търговия и свободно движение, се превръща в зона на несигурност, заплахата престава да бъде абстрактно понятие. За държавите от Балтийския регион това не е просто теоретичен сценарий, а постоянна необходимост да мислят за защитата на корабоплаването, подводната инфраструктура и критичните комуникации.
Затова не е достатъчно българските граждани да чуват, че членството в НАТО само по себе си гарантира сигурност. Членството е стратегическо предимство, но неговата стойност зависи и от готовността на съюзниците да изграждат общи способности, да споделят разузнавателна информация, да защитават критичната инфраструктура и да реагират координирано на заплахите. Най-опасното за НАТО не е, че някой може да потопи отделен кораб. Най-опасното е, ако някой започне да вижда и вярва, че може да го прави отново и отново, без да срещне последствия, които да променят сметките му.
И тук стигаме до най-неприятния извод. Ако някой успява да нанася удари, да създава несигурност и да диктува темпото на събитията, докато НАТО изглежда неспособен да наложи убедителна рамка на сигурност, тогава този някой печели не само оперативно предимство.
Той печели и битка за възприятията.
А в международната политика възприятията за сила и слабост понякога имат почти толкова голямо значение, колкото реалните военни способности.
НАТО трябва да бъде символ на колективна защита, а не абревиатура, зад която съюзниците се крият, докато някой друг демонстрира, че може да действа по собствените си правила. НАТО не е длъжно да започва война заради всеки инцидент. Но е длъжно да докаже, че има стратегия, способности и политическа воля да не позволи на Черно море да се превърне в пространство, в което някой действа, а съюзът само гледа.
НАТО — съюз на колективната отбрана, или „НА ТИ“ — някой ви показва как се подкопава авторитетът ви, докато вие гледате?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иван костов
Коментиран от #9, #86, #99
09:03 14.10.2026
2 Георги Христов
09:04 14.10.2026
3 нату са терористи
09:04 14.10.2026
4 🦉🦉🦉🦉
Не гледа отстрани, а буквално гледа отгоре-
При ударите с дронове по кораби в ИИЬ на България .... е имало разузнавателен самолет на ШАШт😉❗
09:04 14.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Кукувица Кука
09:06 14.10.2026
8 Бабо писала тази пумия
Коментиран от #113, #116
09:07 14.10.2026
9 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ
До коментар #1 от "иван костов":А ти не можеш да се справиш.
09:07 14.10.2026
10 Скинимаринк
Коментиран от #14
09:07 14.10.2026
11 Ето какво е Нато
Коментиран от #17, #24, #25, #31, #49, #80, #117
09:07 14.10.2026
12 Те само наблюдавали
09:08 14.10.2026
13 Обаче
09:09 14.10.2026
14 Дали не лъжеш
До коментар #10 от "Скинимаринк":Буданов вероятно е предоставил секретни материали показващи, кой е причинителя на терористичните нападения в черно море. Затова думите на Радев станаха от "нищо не се знае за извършителя" на "нещата сочат към една страна". Кои са тези неща? Вероятно нещата, които о Буданов предостави. Снимки, траектории, видеа. Тези неща да секретни и няма как да бъдат пуснати публично.
09:10 14.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хм...
09:12 14.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 НАТО защитава
09:14 14.10.2026
19 Бончо М.
09:14 14.10.2026
20 за кое
Коментиран от #30, #42, #47, #56, #61, #63
09:14 14.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бранденбург
09:17 14.10.2026
23 е ми
09:18 14.10.2026
24 Фон дер Миндер
До коментар #11 от "Ето какво е Нато":Всичко това..... БЕШЕ!!! Беше , докато спонсорите му можеха да крадат, колят и бесят където и когато им скимне. Вече не могат !
09:18 14.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Наблюдател
09:21 14.10.2026
27 НАТО няма да защити България!
Коментиран от #32, #109
09:21 14.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
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30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 "Хепи Броколи "
До коментар #11 от "Ето какво е Нато":Всичко това е "общо взето" . Задълбай в детайлите и свят ще ти се извие. Вземи под внимание само факта , че 1/3 от държавите са пред гражданска война заради "доволни" граждани. Отделно я кажи колко и как от членове си обслужват дълговете? А политиците във всички, имат ли подкрепата на обществото? Отговори "общо взето" , няма нужда от детайли
09:25 14.10.2026
32 провинциалист
До коментар #27 от "НАТО няма да защити България!":Ясно значи колко струва договорът с нато.
09:27 14.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
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36 Историк
Коментиран от #123
09:31 14.10.2026
37 глупусти
До коментар #35 от "Искаме Мир, а не НАТО!":НЯМА такова обещание никъде записано черно на бяло, а камо ли подписано.
ВСЯКА държава сама решава в кой клуб да членува.
Коментиран от #43, #48, #52, #55, #97
09:32 14.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Искаме Мир, а не НАТО!
Коментиран от #44
09:35 14.10.2026
40 какъв ти мощен съюз смехория
09:36 14.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Фчофката
До коментар #37 от "глупусти":И какви бяха резултатите от референдума за влизане в НАТО и ЕС?
Коментиран от #54
09:37 14.10.2026
44 така е
До коментар #39 от "Искаме Мир, а не НАТО!":Руската пропаганда винаги се цели в глупака.
Коментиран от #64, #71
09:37 14.10.2026
45 Тити на Кака
Пореден абсурд в медията
09:38 14.10.2026
46 защо
Липсва въпроса и - Кой започна!
Дали защото нашия стратегически съюзник ... нещо там ...?
09:39 14.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Бай той Толстой
09:41 14.10.2026
51 123
09:41 14.10.2026
52 Искаме Мир, а не НАТО!
До коментар #37 от "глупусти":„БЕЗ РАЗШИРЯВАНЕ НА ЮРИСДИКЦИЯТА НА НАТО НА ЕДИН ИНЧ НА ИЗТОК от обединена Германия“ – Държавният секретар на САЩ Бейкър към Горбачов, 1990 г. –
Меморандум на разговор между Михаил Горбачов и Джеймс Бейкър в Москва.
Дата: 9 февруари 1990 г
„Уверението на САЩ към Съветите относно НЕразширяването на НАТО се потвърждава от стенограмата на разговора между Михаил Горбачов и Джеймс Бейкър в Москва. Повтаряйки казаното от Буш на срещата на върха в Малта през декември 1989, Бейкър казва на Горбачов: „Президентът и аз изяснихме, че не търсим никакво едностранно предимство в този процес на обединение на Германия. Бейкър продължава: „Ние разбираме необходимостта от гаранции за страните на Изток. Ако запазим присъствието си в Германия, която е част от НАТО, няма да има разширение на юрисдикцията на НАТО за силите на НАТО и на един инч на изток.
Документът: Memorandum of conversation between Mikhail Gorbachev and James Baker in Moscow
Коментиран от #67
09:41 14.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Аааа
До коментар #43 от "Фчофката":Имаше ли референдум да сме руска провинция 80 години?
Коментиран от #75
09:42 14.10.2026
55 Баце,
До коментар #37 от "глупусти":Точно това ти казва и Бисмарк. Играй честно. Не си мисли, че казустиката ще те отърве от руснаците. Щото все някога ще запрегнат и ще си вземат своето.
09:42 14.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
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60 не на НАТО
09:46 14.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Мими Кучева
09:48 14.10.2026
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71 уточнение
До коментар #44 от "така е":А еврогйската се цели в човекоподобните индивиди от жълтите павета. Както и отдавна ги е уцелила и превзела, като е превърнала мозъците им във воняща каша.
09:51 14.10.2026
72 ?????
Щяха да изпортошат Берьозка?
Щяха да затворят Руския културен център?
Щяха да активират де що има член на НАТО?
Щяха да ни вкарат във войната?
Ок, влизаме във войната. Кой щеше да воюва? Ганя?
Вероятно той, защото не виждам ни един розов фламинго да е грабнал пушката.
А сега сериозно.
През март тази година украинците атакуваха руски кораби в икономическата зона на Турция - НАТОвска държава.
През октомври Русия отговори с абсолютно същото - атакува кораби с товари за Украйна във водите на НАТОвска държава. Няма как да не се забележи симетричността на отговора.
Някой каза ли през март, че Украйна е нападнала Турция? Нямам такива спомени.
Говорим за война и то война, която напоследък премина в поредната степен на ескалация. Следователно, след всичко случило се дотук, оценявайки тенденциите от позициите на Realpolitik, би трябвало да признаем, че това беше очаквано разитие. Аз лично не съм изненадана грам.
И не мога да разбера възбуденото кудкудякане на местния експертен кокошарник, който години наред се подиграваше на руснаците, че винаги отстъпват от собствените си червени линии и използваше това като аргумент, че именно ескалацията е единственият път за разрешаване на конфликта в Украйна.
И ето, получихме ескалация, а руснаците показха, че тази игра с прекрачването на черве
09:52 14.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
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76 НАТО е сила
09:52 14.10.2026
77 ?????
Ирини Зикидис
09:53 14.10.2026
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79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 хаха
До коментар #11 от "Ето какво е Нато":Нещо си се объркал. Най-големият ядрен арсенал е на Русия. След това са САЩ, които събрани с цялото НАТО стигат плюс-минус 100ина ракети разлика от руските. След това са всички останали ядрени сили събрани под 1000-1500 ракети. Това е по официалните данни на ООН.
Проблемът на Русия наистина е това, че НАТО прави бази по цял свят и опитва да прави такива на руската граница. Ама нали и затова почна войната в Украйна...
Разликата- Русия яко е заложила на далекобойни/междуконтинентални ракети. НАТО като цяло няма развити такива, няма и системи да спира хиперзвукови ракети и затова така се стресна от Орешник. Не че и Русия има системи срещу хиперзвукови ракети, но досега никой от НАТО не е тествал подобна и поне публично не се е чуло да има.
09:55 14.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Полковник
09:56 14.10.2026
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84 НАТО е сила
Коментиран от #98
10:00 14.10.2026
85 НАТО е сила
10:00 14.10.2026
86 Селянин
До коментар #1 от "иван костов":Щом искаме да живеем щасливо като руските граждани ще слушаме Русия Но трябва да знаеш че всичко по магазините ще поскъпне няма да е евтино като сега
10:01 14.10.2026
87 Бий ма, обичам та
10:01 14.10.2026
88 мнение
10:03 14.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Българин
Коментиран от #96, #112
10:04 14.10.2026
91 Стари манджи
10:07 14.10.2026
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93 ССС
Те тогава любимата на по-голямата част от българския народ раша ще почне да хвърля бомби не само в акваторията на България, ами и по Варна и Бургас.
Това вече сме го виждали през ПСВ.
Сега най-вероятно причината ще е, че искат да премахнат незаконното строителство в Баба Алино.
Коментиран от #111
10:09 14.10.2026
94 Открийте разликите
Коментиран от #106
10:13 14.10.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Празни
До коментар #90 от "Българин":Па как гърмят
10:15 14.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Нато
До коментар #84 от "НАТО е сила":Нищо не мое да направи
10:17 14.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Kласика 2
10:18 14.10.2026
101 Истината
10:19 14.10.2026
102 Факт
10:21 14.10.2026
103 Боко
Защо никъде не зададоха въпроса:
Какво търсят гемиите на 404 толкова близо до брега!?
Откровена провокация от урсонарко крадливата опг, която се опитва да завлече всички “под водата” за да прикрие кражбите си👌
10:21 14.10.2026
104 АБВ
Лъжец ! Потопените търговски кораби са десетки. В т.ч. част от тях в икономическите зони на Турция и Румъния /доказано от украинците/, а сега и на България.
10:22 14.10.2026
105 Патка на храст
До коментар #97 от "Тити на Кака":Те и западните покрайнини трябва да се предадат на България, ама къде ги?
10:22 14.10.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Чикак!
10:26 14.10.2026
108 ШЕФА
Коментиран от #114
10:27 14.10.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Царския офицер
10:28 14.10.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Боко
До коментар #90 от "Българин":И все в някаква” изключителна икономическа зона” 🤪
10:28 14.10.2026
113 Джукаран
До коментар #8 от "Бабо писала тази пумия":Какво общо имат тук страхливите политици? Да се хванем на бас,че ако БГ задейства член 4,НАТО няма да си мръдне пръста.Не разбрали,че твойто НАТО ни ползва само за територия.
10:33 14.10.2026
114 Шефката
До коментар #108 от "ШЕФА":Откакто сме в НАТО, хотелите по курортите ни са пълни, вече ходим на море в Турция, Гърция, Италия и Испания. Семействата имат по две-три коли. И ги карат, въпреки цената на бензина. Пречат само задръстванията от милионите автомобили по пътищата.
Коментиран от #120
10:36 14.10.2026
115 Папи
10:37 14.10.2026
116 Трезвомислеща
До коментар #8 от "Бабо писала тази пумия":Добре че такива като теб,НЕ решават.Аз пък напр.,се чудя,дали не е провокация от страна на Украйна,защото вече им свършиха войниците ЗОРЛЕМ искат да ни вкарат във война,която отдавна трябваше да приключи.
10:44 14.10.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Край
Член 5 е висящ и малък.
10:47 14.10.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Боса на шефката
До коментар #114 от "Шефката":Ооо да, излез от големия град и виж селата. Мизерия, мръсотия и разруха от всякъде. Свидетел съм на селото на моите родители - от китно и пълно с хора селце се превърна днес в мръсен пущинак със затихващи функции, на жално гледащи стари хора и необезпокоявани бясно вилнеещи брачеди..
10:50 14.10.2026
121 Иванов
10:52 14.10.2026
122 Буха ха
10:52 14.10.2026
123 Географик
До коментар #36 от "Историк":Европа е просто малка част от Азия.Поинтересувай се от историята на траките,на българите,Александър Македонски,Чингиз Хан,Авицена,Марко Поло и мн.други ИСТОРИЧЕСКИ и географски личности
10:53 14.10.2026