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„НА ТИ“ НАТО

„НА ТИ“ НАТО

14 Октомври, 2026 08:59 3 173 123

  • нато-
  • черно море-
  • кораби-
  • дронове-
  • удари-
  • българия-
  • румъния-
  • турция

Някой потапя кораби в Черно море, а най-мощният военен съюз в света гледа отстрани

„НА ТИ“ НАТО - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Някой, който и да е той, потапя кораби в Черно море, а най-мощният военен съюз в света – НАТО, гледа отстрани. Класика!

Черно море все по-ясно се превръща в изпитание не само за регионалната сигурност, но и за авторитета на НАТО. Когато някой успява да извършва атаки, да потапя кораби и да създава рискове за сигурността в акваторията, граничеща с три държави членки на Алианса -България, Турция и Румъния, неизбежно възниква въпросът: къде е отбранителният съюз, който десетилетия наред се представя като гарант за сигурността на своите членове?

Парадоксът е очевиден. НАТО разполага с огромен военен потенциал, модерни технологии, разузнавателни способности, военноморски сили и механизми за координация между съюзниците. На ХАРТИЯ това е най-мощният военнополитически съюз в света. Но как изглежда тази мощ, когато в непосредствена близост до негови държави членки се извършват атаки, потапят се плавателни съдове и се създава усещане, че някой друг определя правилата в Черно море?

Точно тук се намира същността на проблема. Защото не става дума за възприемането на НАТО като фактор, способен не само да демонстрира сила, но и да защитава сигурността и да възпира действия, които застрашават неговите членове. Някой действа, а НАТО просто наблюдава. Някой променя обстановката на терен, променя картата на света, а Алиансът наблюдава.

Да, Турция, България и Румъния са членове на НАТО, но това не означава, че всяка атака в Черно море автоматично представлява нападение срещу Алианса. Това обаче не отменя основния въпрос: каква е практическата стойност на колективната сигурност, ако държавите членки остават изложени на рискове, които не могат да бъдат овладени с убедителни и координирани действия?

Именно това създава възможност за стратегическо унижение.

Не е необходимо някой да победи НАТО в пряко военно противопоставяне, за да постави под съмнение неговия авторитет. Понякога е достатъчно да демонстрира, че може да предприема действия в чувствителна зона, да принуждава противника да се съобразява с новата реалност и да оставя съюзниците да спорят за характера на отговора. Така военният проблем се превръща в политически.

За България този въпрос е особено важен. Черно море не е далечен конфликт, който може да бъде наблюдаван от безопасно разстояние. То е непосредствена част от нашата среда за сигурност. Нестабилността там засяга корабоплаването, търговията, енергийната инфраструктура, морските комуникации и усещането за сигурност на целия регион. България има интерес не просто да присъства в НАТО, а да бъде част от съюз, който разбира специфичните рискове за източния си фланг и разполага с реални способности да ги ограничава.

На фона на вече няколкото потопени кораба в Черно море в рамките на десетина дни, може би най-накрая трябва да си зададем един по-широк въпрос: сега разбирате ли какво изпитват балтийските държави и пред каква заплаха са изправени, когато става дума за морските пътища и сигурността на корабоплаването?

Когато инцидентите се натрупват, а морето, което би трябвало да бъде пространство за търговия и свободно движение, се превръща в зона на несигурност, заплахата престава да бъде абстрактно понятие. За държавите от Балтийския регион това не е просто теоретичен сценарий, а постоянна необходимост да мислят за защитата на корабоплаването, подводната инфраструктура и критичните комуникации.

Затова не е достатъчно българските граждани да чуват, че членството в НАТО само по себе си гарантира сигурност. Членството е стратегическо предимство, но неговата стойност зависи и от готовността на съюзниците да изграждат общи способности, да споделят разузнавателна информация, да защитават критичната инфраструктура и да реагират координирано на заплахите. Най-опасното за НАТО не е, че някой може да потопи отделен кораб. Най-опасното е, ако някой започне да вижда и вярва, че може да го прави отново и отново, без да срещне последствия, които да променят сметките му.

И тук стигаме до най-неприятния извод. Ако някой успява да нанася удари, да създава несигурност и да диктува темпото на събитията, докато НАТО изглежда неспособен да наложи убедителна рамка на сигурност, тогава този някой печели не само оперативно предимство.

Той печели и битка за възприятията.

А в международната политика възприятията за сила и слабост понякога имат почти толкова голямо значение, колкото реалните военни способности.

НАТО трябва да бъде символ на колективна защита, а не абревиатура, зад която съюзниците се крият, докато някой друг демонстрира, че може да действа по собствените си правила. НАТО не е длъжно да започва война заради всеки инцидент. Но е длъжно да докаже, че има стратегия, способности и политическа воля да не позволи на Черно море да се превърне в пространство, в което някой действа, а съюзът само гледа.

НАТО — съюз на колективната отбрана, или „НА ТИ“ — някой ви показва как се подкопава авторитетът ви, докато вие гледате?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    67 24 Отговор
    На НАТО беше нанесено стратегическо поражение! Единственото, което може да направи в момента е да слуша условията, които Русия му поставя!

    Коментиран от #9, #86, #99

    09:03 14.10.2026

  • 2 Георги Христов

    64 23 Отговор
    Пълни нелепости, написани от човек с елементарни познания по въпроса.

    09:04 14.10.2026

  • 3 нату са терористи

    69 16 Отговор
    вече взривиха северен поток

    09:04 14.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    50 11 Отговор
    "Някой, който и да е той, потапя кораби в Черно море, а най-мощният военен съюз в света – НАТО, гледа отстрани."🤔
    Не гледа отстрани, а буквално гледа отгоре-
    При ударите с дронове по кораби в ИИЬ на България .... е имало разузнавателен самолет на ШАШт😉❗

    09:04 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кукувица Кука

    46 9 Отговор
    Откога НАТО е отговорно за сигурността на корабоплаването в международните води на Черно море?

    09:06 14.10.2026

  • 8 Бабо писала тази пумия

    19 52 Отговор
    Има процедури! Има правила! Вие знаете ли какво е това нещо? Не знаете, защото в България има вашите правила на мафията и олигархията. Какво НАТО, когато Радев едва за първи път спомена руския агресор, който извършва масово военни престъпления в черно море и на други места? Какво НАТО, когато имаме страхливи политици, които едва си позволява да посочат агресора? И се снишават до срамно положение? За да се задейства НАТО има правила, има членове и процедури, които са необходими за да се задейства! Има член 4.

    Коментиран от #113, #116

    09:07 14.10.2026

  • 9 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ

    18 7 Отговор

    До коментар #1 от "иван костов":

    А ти не можеш да се справиш.

    09:07 14.10.2026

  • 10 Скинимаринк

    61 15 Отговор
    В България беше на посещение терорист номер 1 Буданов който дойде да предаде лично заповедите на ЦРУ, а именно да се клевети по Руската армия.

    Коментиран от #14

    09:07 14.10.2026

  • 11 Ето какво е Нато

    12 37 Отговор
    Нато е най големия притежател на ядрен арсенал по света. Общо взето има бази с ядрен арсенал навсякъде ,ядрени подводници навсякъде и хиляди бойни самолети и 15 самолетоносача. Нато има най- голямата жива сила, говорим за членове около 1 млрд души. Това е Нато.

    Коментиран от #17, #24, #25, #31, #49, #80, #117

    09:07 14.10.2026

  • 12 Те само наблюдавали

    28 4 Отговор
    Нали си казаха ясно,, ние наблюдаваме обстановката,,. Какво повече искате от тях?

    09:08 14.10.2026

  • 13 Обаче

    40 9 Отговор
    Не някой а Украйна атакува и потапя повече кораби. Но няма реакция? Това не оправдава изибщо атаките по търговски кораби но има очеваден двоен стандарт...

    09:09 14.10.2026

  • 14 Дали не лъжеш

    8 30 Отговор

    До коментар #10 от "Скинимаринк":

    Буданов вероятно е предоставил секретни материали показващи, кой е причинителя на терористичните нападения в черно море. Затова думите на Радев станаха от "нищо не се знае за извършителя" на "нещата сочат към една страна". Кои са тези неща? Вероятно нещата, които о Буданов предостави. Снимки, траектории, видеа. Тези неща да секретни и няма как да бъдат пуснати публично.

    09:10 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хм...

    38 8 Отговор
    Абе катерете Му се още на руския. Палете руски газовози, спирайте руски танкери из океаните. И накрая ще си возите стоките с камиони. И с насълзени от огорчение очички ще питате, а нас заШто, както сега подсмърчат в метрото в киiф.

    09:12 14.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 НАТО защитава

    30 4 Отговор
    интересите на САЩ, на глобалистите и на едрия капитал. Останалите страни са негова територия и плацдарм.

    09:14 14.10.2026

  • 19 Бончо М.

    33 6 Отговор
    А може би НАТО не реагира по никакъв начин за предупреждаване и защита на корабите в Черно море, защото някой негов член ги върши тези потапяния.

    09:14 14.10.2026

  • 20 за кое

    38 6 Отговор
    НАТО говори авторът - европейското или американското? Кой не разбра, че НАТО е създадено, за да обслужва интересите на САЩ и Великобритания, които в момента са разнопосочни? Истината е, че в момента НАТО не функционира и всяка държава-членка трябва да се спасява поединично. Кажете поне един случай, в който НАТО е отбранявало някоя държава? Аз се сещам само за нападателни, но не и за отбранителни операции. Моля да запълните празнотите в знанията ми и ако някой знае за проведена от алианса отбранителна операция да ми каже коя е.

    Коментиран от #30, #42, #47, #56, #61, #63

    09:14 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бранденбург

    37 5 Отговор
    Защо НАТО мълчи? Ами чакат манипулацията на тълпата срещу Русия да успее! Докато провокациите на украинските служби създадат мнения, че Русия видите ли, удря кораби в български води! Аз питам - защо България позволява на кораби тъпкани с оръжие, да преминават през наши води?

    09:17 14.10.2026

  • 23 е ми

    5 25 Отговор
    Никой не е викнал НАТО. Иначе за една седмица ще решат всички проблеми на света.

    09:18 14.10.2026

  • 24 Фон дер Миндер

    23 6 Отговор

    До коментар #11 от "Ето какво е Нато":

    Всичко това..... БЕШЕ!!! Беше , докато спонсорите му можеха да крадат, колят и бесят където и когато им скимне. Вече не могат !

    09:18 14.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Наблюдател

    5 6 Отговор
    НАТО би могло да излезе с декларация. Защо не го прави, незнам.

    09:21 14.10.2026

  • 27 НАТО няма да защити България!

    11 21 Отговор
    Те знаят, че сме "Троянски кон" на Путин!

    Коментиран от #32, #109

    09:21 14.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 "Хепи Броколи "

    20 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ето какво е Нато":

    Всичко това е "общо взето" . Задълбай в детайлите и свят ще ти се извие. Вземи под внимание само факта , че 1/3 от държавите са пред гражданска война заради "доволни" граждани. Отделно я кажи колко и как от членове си обслужват дълговете? А политиците във всички, имат ли подкрепата на обществото? Отговори "общо взето" , няма нужда от детайли

    09:25 14.10.2026

  • 32 провинциалист

    9 5 Отговор

    До коментар #27 от "НАТО няма да защити България!":

    Ясно значи колко струва договорът с нато.

    09:27 14.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Историк

    7 23 Отговор
    Повече от ясно е,че страната ни не само не може, но и управниците не искат да я защитят от агресията на Русия, защото дълги години управлява ДС-КГБ мафията, за която няма национална отговорност. Тази мафия остави съвсем умишлено черноморската българска неприкосновена зона на разположение на Русия от много години, което е най-страшното национално предателство, остави България най-уязвимата и незащитена държава в НАТО. Обслужват интересите на Кремъл и продължават да петнят името България. Няма как да я преместят в Азия, винаги е била и ще бъде в Европа.

    Коментиран от #123

    09:31 14.10.2026

  • 37 глупусти

    2 10 Отговор

    До коментар #35 от "Искаме Мир, а не НАТО!":

    НЯМА такова обещание никъде записано черно на бяло, а камо ли подписано.
    ВСЯКА държава сама решава в кой клуб да членува.

    Коментиран от #43, #48, #52, #55, #97

    09:32 14.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Искаме Мир, а не НАТО!

    23 3 Отговор
    И още нещо: НАТО не иска Мир, като отхвърля до сега (от 1952 г. до днес) молбите на Русия за членство в НАТО. Явно мирът за НАТО не е на преден план, а необятните руски природни ресурси.

    Коментиран от #44

    09:35 14.10.2026

  • 40 какъв ти мощен съюз смехория

    15 1 Отговор
    кой нормален и информиран човек ще тръгне да воюва за нато , сигурно е че никой , дори официално служещите се знае че има ли предпоставка за война ще напуснат веднага армията , защото са предвидени за пушечно месо от шефовете на нато и нато не е отбранителен съюз а обратното именно тези от нато провокират войната

    09:36 14.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Фчофката

    11 2 Отговор

    До коментар #37 от "глупусти":

    И какви бяха резултатите от референдума за влизане в НАТО и ЕС?

    Коментиран от #54

    09:37 14.10.2026

  • 44 така е

    2 15 Отговор

    До коментар #39 от "Искаме Мир, а не НАТО!":

    Руската пропаганда винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #64, #71

    09:37 14.10.2026

  • 45 Тити на Кака

    12 1 Отговор
    НАТО от пет години се чуди кой обстрелва ядрената централа в Запорожие, нашата мисирка се чуди защо не му пука за някакви кораби...
    Пореден абсурд в медията

    09:38 14.10.2026

  • 46 защо

    5 2 Отговор
    И очевадно липсва въпроса. - Защо!
    Липсва въпроса и - Кой започна!
    Дали защото нашия стратегически съюзник ... нещо там ...?

    09:39 14.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    🐥😁😁😔.Само обирате бобчетата,а?

    09:41 14.10.2026

  • 51 123

    4 1 Отговор
    И защо плащаме членски внос

    09:41 14.10.2026

  • 52 Искаме Мир, а не НАТО!

    12 3 Отговор

    До коментар #37 от "глупусти":

    „БЕЗ РАЗШИРЯВАНЕ НА ЮРИСДИКЦИЯТА НА НАТО НА ЕДИН ИНЧ НА ИЗТОК от обединена Германия“ – Държавният секретар на САЩ Бейкър към Горбачов, 1990 г. –
    Меморандум на разговор между Михаил Горбачов и Джеймс Бейкър в Москва.

    Дата: 9 февруари 1990 г

    „Уверението на САЩ към Съветите относно НЕразширяването на НАТО се потвърждава от стенограмата на разговора между Михаил Горбачов и Джеймс Бейкър в Москва. Повтаряйки казаното от Буш на срещата на върха в Малта през декември 1989, Бейкър казва на Горбачов: „Президентът и аз изяснихме, че не търсим никакво едностранно предимство в този процес на обединение на Германия. Бейкър продължава: „Ние разбираме необходимостта от гаранции за страните на Изток. Ако запазим присъствието си в Германия, която е част от НАТО, няма да има разширение на юрисдикцията на НАТО за силите на НАТО и на един инч на изток.

    Документът: Memorandum of conversation between Mikhail Gorbachev and James Baker in Moscow

    Коментиран от #67

    09:41 14.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Аааа

    4 7 Отговор

    До коментар #43 от "Фчофката":

    Имаше ли референдум да сме руска провинция 80 години?

    Коментиран от #75

    09:42 14.10.2026

  • 55 Баце,

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "глупусти":

    Точно това ти казва и Бисмарк. Играй честно. Не си мисли, че казустиката ще те отърве от руснаците. Щото все някога ще запрегнат и ще си вземат своето.

    09:42 14.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 не на НАТО

    10 1 Отговор
    НАТО е книжен тигър, зад който стоят празноглави лаладжии и национални предатели, дето от сутрин до вечер проповядват война, но искат да я води някой друг. Затова избиха 2 млн. украинци за техните си интерес. Същото е с ЕС - организация от брюкселски паразити, която се издържа и поддържа висок стандарт в Германия и Франция чрез източване на ресурсите и доходите на по-малките и безгласни страни като България, както и даване на милиарди за безсмислени оръжия. НАТО и ЕС са си назначили чиновници - национални предатели в отделните страни, които изпълняват заповедите им, нищо че навсякъде са с по 5-6% доверие и са най-мразените хора в държавите си. От сутрин до вечер по десетина от тях обикалят по студията и лаят неспирно за война, като им пригласят купените мисирки, измисляйки си несъществуващи случки, заплахи и други простотии. Крайно време е цялото това сборище да бъде смазано, разпертушиненои и разпуснато, за да се изгради някакъв по-приемлив нов ред от суверенни държави с право на глас. А конкретно по статията - НАТО ще помегне на някой толкова, колкото помогна на Гърция да си върне окупираната част от о-в Кипър от ТУрците. Толкоз по въпроса. Паразитите смучат, а не помагат.

    09:46 14.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Мими Кучева

    4 3 Отговор
    Може би другарят Калин ще ни спаси от агресорът Путин?🦧🌈🛴🌈🦧

    09:48 14.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 уточнение

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "така е":

    А еврогйската се цели в човекоподобните индивиди от жълтите павета. Както и отдавна ги е уцелила и превзела, като е превърнала мозъците им във воняща каша.

    09:51 14.10.2026

  • 72 ?????

    10 1 Отговор
    "Наистина бих искала да се запозная с визионерската позиция на ППДБ за ситуацията, в която се намираме в момента. Какво биха направили те, ако управляваха България?
    Щяха да изпортошат Берьозка?
    Щяха да затворят Руския културен център?
    Щяха да активират де що има член на НАТО?
    Щяха да ни вкарат във войната?
    Ок, влизаме във войната. Кой щеше да воюва? Ганя?
    Вероятно той, защото не виждам ни един розов фламинго да е грабнал пушката.
    А сега сериозно.
    През март тази година украинците атакуваха руски кораби в икономическата зона на Турция - НАТОвска държава.
    През октомври Русия отговори с абсолютно същото - атакува кораби с товари за Украйна във водите на НАТОвска държава. Няма как да не се забележи симетричността на отговора.
    Някой каза ли през март, че Украйна е нападнала Турция? Нямам такива спомени.
    Говорим за война и то война, която напоследък премина в поредната степен на ескалация. Следователно, след всичко случило се дотук, оценявайки тенденциите от позициите на Realpolitik, би трябвало да признаем, че това беше очаквано разитие. Аз лично не съм изненадана грам.
    И не мога да разбера възбуденото кудкудякане на местния експертен кокошарник, който години наред се подиграваше на руснаците, че винаги отстъпват от собствените си червени линии и използваше това като аргумент, че именно ескалацията е единственият път за разрешаване на конфликта в Украйна.
    И ето, получихме ескалация, а руснаците показха, че тази игра с прекрачването на черве

    09:52 14.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 НАТО е сила

    0 5 Отговор
    НАТО работи и е готов да действа във всеки момент на нападение.

    09:52 14.10.2026

  • 77 ?????

    12 1 Отговор
    И ето, получихме ескалация, а руснаците показха, че тази игра с прекрачването на червените линии може да се играе от двама, и прекрачиха нашите червени линии. А тук всички диванни победители изпаднаха в кокоши амок, сякаш в кокошарника е влязла лисица. Виртуалните битки и ескалации взеха, че се материализираха в реални, и изведнъж се оказа, че задклавиатурните победители не са готови за това. И вместо да идат да воюват с руснаците, предпочетоха да започнат да воюват със собствените си сънародници, които бяха против ескалацията от самото начало, само защото помнеха кога и как започна този конфликт."
    Ирини Зикидис

    09:53 14.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 хаха

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ето какво е Нато":

    Нещо си се объркал. Най-големият ядрен арсенал е на Русия. След това са САЩ, които събрани с цялото НАТО стигат плюс-минус 100ина ракети разлика от руските. След това са всички останали ядрени сили събрани под 1000-1500 ракети. Това е по официалните данни на ООН.
    Проблемът на Русия наистина е това, че НАТО прави бази по цял свят и опитва да прави такива на руската граница. Ама нали и затова почна войната в Украйна...
    Разликата- Русия яко е заложила на далекобойни/междуконтинентални ракети. НАТО като цяло няма развити такива, няма и системи да спира хиперзвукови ракети и затова така се стресна от Орешник. Не че и Русия има системи срещу хиперзвукови ракети, но досега никой от НАТО не е тествал подобна и поне публично не се е чуло да има.

    09:55 14.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Полковник

    3 3 Отговор
    Каква общо има НАТО с международните води на Черно море / изключителната икономическа зона е част от международните води. Това не са териториални води на България / Румъния , България и Турция са странте членки на НАТО. Но на морето имат излаз и Украйна , РФ, Грузия. Какво искате от НАТО ? Да е нападната страна член на съюза ? Да са нарушени границите на такава държава ? Да, близко е. А какво да кажат Румъния и Полша, които направо виждат попаденията руските ракети и дронове. НАТО е отбранителен съюз, а не агресивен такъв. Кого е нападнало НАТО до сега ? А РФ ? Ще получим техника, военни технологии, някои оръжейни с-ми за охрана на чувствителни обекти. Само този, който няма личен дрон, или не знае какво е това, може да реши, че има сигурна защита от тях. Могат да се унищожават кинетично, могат да се дезориентират и да им се отнема управлението, но не на всички и не на всякъде. Технологиите им се развиват с дни. Просто не трябва да се всява страх и да се подготвяме интензивно и всеобхватно за война в днешните условия. Старите учебници по тактика на сухопътните сили можете спокойно да изхвърлите в най-близкото кошче за боклук.

    09:56 14.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 НАТО е сила

    2 4 Отговор
    Ударите в черно море са особен случай и минават под друг ъгъл на виждания. Нещата трябва да минат по административен ред, изискан от засегнатата държава в близък до конфликтна област.

    Коментиран от #98

    10:00 14.10.2026

  • 85 НАТО е сила

    3 6 Отговор
    НАТО е отбранителен съюз, не нападателен. И теоретично, за да е задействан НАТО в границите на няколко часа, това означава, че вече сме всички във война. Но това не е така и дай Боже така да си остане.

    10:00 14.10.2026

  • 86 Селянин

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "иван костов":

    Щом искаме да живеем щасливо като руските граждани ще слушаме Русия Но трябва да знаеш че всичко по магазините ще поскъпне няма да е евтино като сега

    10:01 14.10.2026

  • 87 Бий ма, обичам та

    2 5 Отговор
    Явно пак са пуснали сървърите на Яндексм, че се активизирала русоробската интернет пропаганда...за няколко дена определено имаше повече интелект в интернет...

    10:01 14.10.2026

  • 88 мнение

    2 5 Отговор
    Комунистите искат да ескалират, за да предложат мир под техен диктат.

    10:03 14.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Българин

    4 1 Отговор
    Корабите пътували без товар!Представяте ли си?Параходчетата се разхождат в Черно море празни.

    Коментиран от #96, #112

    10:04 14.10.2026

  • 91 Стари манджи

    2 0 Отговор
    Може да са грузински дронове пък?

    10:07 14.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 ССС

    0 5 Отговор
    Ами айде да излизаме от НАТО.

    Те тогава любимата на по-голямата част от българския народ раша ще почне да хвърля бомби не само в акваторията на България, ами и по Варна и Бургас.

    Това вече сме го виждали през ПСВ.

    Сега най-вероятно причината ще е, че искат да премахнат незаконното строителство в Баба Алино.

    Коментиран от #111

    10:09 14.10.2026

  • 94 Открийте разликите

    1 1 Отговор
    Авторът много се бърка. НАТО не напада, няма право да напада. И сам казва, България е член на НАТО, не еднолично търговско дружество. Да, НАТО наблюдава, коя държава е отправила искане за военна помощ? Да, някои действат? Кои? Точно диктаторските държави, които се държат като ЕТ, които нападат който си искат, нападат Украйна, нападат Иран, Венецуела.

    Коментиран от #106

    10:13 14.10.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Празни

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Българин":

    Па как гърмят

    10:15 14.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Нато

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "НАТО е сила":

    Нищо не мое да направи

    10:17 14.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Kласика 2

    1 2 Отговор
    За да ,,не гледа нато отстрани" ,някой трябва да задейства механизмите! А този някой е в предизборна кампания.

    10:18 14.10.2026

  • 101 Истината

    2 1 Отговор
    Туркие като нападна и заграби част от НАТО/Кипър/ ни вопъл ни стон,всички от НАТО гледаха настрани,и тука така,затова раша ще ударят бг до 2 години,ще почнат първо да осбождаватанклавите им варна и Бургас

    10:19 14.10.2026

  • 102 Факт

    0 2 Отговор
    Ядрото е отживелица дъвка за наивници и неграмотни русофили,с новите си технологии сащ и Британия могат за минути да превърнат раша в атракция Йелоустоун 2

    10:21 14.10.2026

  • 103 Боко

    5 1 Отговор
    Всякакви ТЪПАЦИ ни засипват с “ компетентни” мнения по всякакви въпроси💩🤮
    Защо никъде не зададоха въпроса:
    Какво търсят гемиите на 404 толкова близо до брега!?
    Откровена провокация от урсонарко крадливата опг, която се опитва да завлече всички “под водата” за да прикрие кражбите си👌

    10:21 14.10.2026

  • 104 АБВ

    3 0 Отговор
    "На фона на вече няколкото потопени кораба в Черно море в рамките на десетина дни, може би най-накрая трябва да си зададем един по-широк въпрос: сега разбирате ли какво изпитват балтийските държави и пред каква заплаха са изправени, когато става дума за морските пътища и сигурността на корабоплаването?"

    Лъжец ! Потопените търговски кораби са десетки. В т.ч. част от тях в икономическите зони на Турция и Румъния /доказано от украинците/, а сега и на България.

    10:22 14.10.2026

  • 105 Патка на храст

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Тити на Кака":

    Те и западните покрайнини трябва да се предадат на България, ама къде ги?

    10:22 14.10.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Чикак!

    2 0 Отговор
    Гледа я,щото Митрофанова ви намекна на всички гь0н0ве,че зад ударите стои Mu 6,ама кой да слуша.Капитан Ломир4еф ще чеше калинки на фронта,май

    10:26 14.10.2026

  • 108 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Нищо хубаво не се е случило в България от както сме в ЕС и НАТО,освен грабеж,високи цени,мигранти,корупция ,презастрояване и тн.Бензина от 1лев стана 4,а апартаментите от 15 000лв.станаха 300 000 Евро. Честито Бай Ганьо,сега си европеец и НАТО те пази,ама и то не знае от кого и как,но таксите ограбени от хората и комисионните си вървят !!!

    Коментиран от #114

    10:27 14.10.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Царския офицер

    0 3 Отговор
    Комунистическия престъпник русия навремето взриви ферибот във варна и уби над 100 цивилни, винаги са ни били врагове

    10:28 14.10.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Българин":

    И все в някаква” изключителна икономическа зона” 🤪

    10:28 14.10.2026

  • 113 Джукаран

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бабо писала тази пумия":

    Какво общо имат тук страхливите политици? Да се хванем на бас,че ако БГ задейства член 4,НАТО няма да си мръдне пръста.Не разбрали,че твойто НАТО ни ползва само за територия.

    10:33 14.10.2026

  • 114 Шефката

    0 1 Отговор

    До коментар #108 от "ШЕФА":

    Откакто сме в НАТО, хотелите по курортите ни са пълни, вече ходим на море в Турция, Гърция, Италия и Испания. Семействата имат по две-три коли. И ги карат, въпреки цената на бензина. Пречат само задръстванията от милионите автомобили по пътищата.

    Коментиран от #120

    10:36 14.10.2026

  • 115 Папи

    2 0 Отговор
    Много тъпа статия! НАТО бил стоял и гледал. А какво да прави? Да влезе във война с Русия ли?

    10:37 14.10.2026

  • 116 Трезвомислеща

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бабо писала тази пумия":

    Добре че такива като теб,НЕ решават.Аз пък напр.,се чудя,дали не е провокация от страна на Украйна,защото вече им свършиха войниците ЗОРЛЕМ искат да ни вкарат във война,която отдавна трябваше да приключи.

    10:44 14.10.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Край

    1 0 Отговор
    НАТО това е португалци да пазят България....Или българи да пазим Гренландия. НАТО го има само когато на САЩ им трябва. През останалото време спи и се задейства само с бутона от САЩ.
    Член 5 е висящ и малък.

    10:47 14.10.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Боса на шефката

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "Шефката":

    Ооо да, излез от големия град и виж селата. Мизерия, мръсотия и разруха от всякъде. Свидетел съм на селото на моите родители - от китно и пълно с хора селце се превърна днес в мръсен пущинак със затихващи функции, на жално гледащи стари хора и необезпокоявани бясно вилнеещи брачеди..

    10:50 14.10.2026

  • 121 Иванов

    1 0 Отговор
    Квиченето на опозицията е досадно, а размахването на членове нелепо. НАТО за чеп за зеле не става! Файда йок!

    10:52 14.10.2026

  • 122 Буха ха

    0 0 Отговор
    НАТО не реагира, защото знае че дроновете са украински

    10:52 14.10.2026

  • 123 Географик

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Историк":

    Европа е просто малка част от Азия.Поинтересувай се от историята на траките,на българите,Александър Македонски,Чингиз Хан,Авицена,Марко Поло и мн.други ИСТОРИЧЕСКИ и географски личности

    10:53 14.10.2026