Мария Кери разтревожи феновете си с изпълнението на „Fantasy“ по време на първия концерт от турнето „Christmas Time“ за 2026 г. в Бразилия. Шоуто се състоя на 17 ноември в Nubank Parque в Сао Пауло, а видеозаписи от сцената бързо предизвикаха коментари в интернет.
57-годишната певица се появи в блестяща златна рокля. Един от танцьорите ѝ помогна да стигне до центъра на сцената, а след това четирима танцьори я обградиха, за да ѝ помогнат да се наклони назад и да повдигне крака си. Марая Кери почти не се движеше самостоятелно по сцената.
„Това е тъжно... Почивай си или се откажи и се погрижи за себе си, момиче“, написа един от феновете под видеото.
Друг потребител заяви, че фактът, че певицата има нужда от помощ, показва, че „нещо не е наред“. Трети фен я обвини, че е използвала плейбек, а друг сравни ситуацията с периода на попечителството над Бритни Спиърс.
Седмица по-рано поп звездата отново стана повод за спекулации, след като беше заснета да се затруднява да ходи, докато се приближава към свои фенове в Бразилия. На единия от видеозаписите тя е облечена в златиста мини рокля и високи ботуши с ток, като се държи за ръката на своя асистентка.
На следващия ден певицата замени високите токчета с мокасини Gucci. Марая Кери, която е петкратна носителка на „Грами“ и е известна с хита „All I Want for Christmas Is You“, не е коментирала публично твърденията за състоянието си.
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