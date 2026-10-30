Футболист от украинската армия с дебют в българския футбол

Украинското крило Владислав Вакула дебютира за Фратрия при загубата с 1:2 от Монтана за Втора лига. 27-годишният футболист се появи в игра в 76-ата минута на двубоя от 13 кръг.

Преди дебюта си за Фратрия Вакула беше няколко месеца без отбор. През юли тази година той се раззели със Зоря (Луганск). Преди това през кариерата си е играл за Шахтьор (Донецк), Стал (Каменское), Мариупол, Десна (Чернигов), Ворскла (Полтана), Полеся (Житомир), Черноморец (Одеса) и Минай (Ужгород). С Полеся става първенец на украинската Втора дивизия за сезон 2022/23 и печели промоция за елита.

През август Владислав Вакула е задържан от представителите на Центъра за мобилизация в украинската армия на жп гарата в Лвов. След като преминава през военно-медицинска комисия, той е изпратен в учебен център за военна подготовка.

Предишната кариера на фланговия нападател е съпътствана от няколко скандала. На 30 януари 2021 г. Десна прекратява предсрочно договора му за наем от Шахтьор (Донецк), сключен две седмици по-рано. Причината за решението е грубо нарушаване на спортния режим.

Това не спира пиянските изцепки на Вакула, който на 8 февруари 2021 г. след употреба на алкохол сяда зад волана на автомобил „Мерцедес“. Шофирайки в Мариупол напуска шосето и блъска пътен знак. За късмет по време на инцидента не е имало пешеходци. За нещастие на футболиста това обаче се случва пред очите на полицейски патрул.