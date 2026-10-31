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Мохамен Халаф: Ердоган жертва своя съветник заради Азербайджан

Мохамен Халаф: Ердоган жертва своя съветник заради Азербайджан

31 Октомври, 2026 13:01 1 113 5

  • ердоган-
  • турция-
  • азербайджан-
  • петрол-
  • израел

Петролът продължава да се доставя към Тел Авив от турските пристанища!

Мохамен Халаф: Ердоган жертва своя съветник заради Азербайджан - 1
Снимка: Profimedia.bg
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Ердоган жертва своя съветник заради Азербайджан... а петролът продължава да се доставя към Тел Авив от турските пристанища!

Анкара направи провал при спасяването на срещата на върха на Организацията на тюркските държави от „мълчаливия разкол“, след като Реджеп Тайип Ердоган побърза да отстрани сериозния си съветник Октай Сарал като „политическа жертва“, за да умилостиви Азербайджан след критиките му срещу забраната на хиджаба, азербайджанският президент Илхам Алиев отвърна с протоколен шамар и бойкотира срещата на върха, провеждаща се в Анкара.

Тази кризисна ситуация отново отваря вратата за осветляване на това, което наблюдателите описват като „крещящо геополитическо лицемерие“. Въпреки острата официална турска реторика и обявената търговска бойкота срещу Израел, азербайджанският петрол — който представлява основната жизнена артерия за израелската армия и нейната техника — тече безпрепятствено чрез тръбопровода „Баку–Тбилиси–Джехан“, преминаващ през територията на Турция, за да бъде транспортиран директно от турското пристанище Джехан към израелските пристанища.

Последните събития доказват, че езикът на цифрите и дълбоките военни и семейни интереси — като инвестициите на компанията SOCAR и договорите за безпилотни летателни апарати „Беркдар“ в Баку — напълно са надделели над лозунгите и идеологическите принципи на Партията на справедливостта и развитието, като системата от интереси остава действителният двигател зад кулисите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ердоган

    10 0 Отговор
    Доставяме петрол на израелската армия . Сори , ама интереса клати феса ! Иначе добре съм излязъл на плакатите , на които се заканвам с пръст на Израел .

    13:05 31.10.2026

  • 2 Лама Кифла

    1 0 Отговор
    ранътъ прави борбътъ

    13:34 31.10.2026

  • 3 Новичок

    2 0 Отговор
    Автор - фейсбук !!! Кажи честно.Пфу...

    13:43 31.10.2026

  • 4 1111

    2 0 Отговор
    Аве, Доган съйдиса ли Зеления Гном?

    14:04 31.10.2026

  • 5 Русия доставя газ и петрол на Турция

    0 0 Отговор
    Турция на Израел. Израел "доставя" по въздуха ракети на Иран :)!
    Иран благодари на Русия за подкрепата.
    Кръговрата на природата

    14:11 31.10.2026