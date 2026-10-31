Мохамен Халаф: Ердоган жертва своя съветник заради Азербайджан

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Ердоган жертва своя съветник заради Азербайджан... а петролът продължава да се доставя към Тел Авив от турските пристанища!

Анкара направи провал при спасяването на срещата на върха на Организацията на тюркските държави от „мълчаливия разкол“, след като Реджеп Тайип Ердоган побърза да отстрани сериозния си съветник Октай Сарал като „политическа жертва“, за да умилостиви Азербайджан след критиките му срещу забраната на хиджаба, азербайджанският президент Илхам Алиев отвърна с протоколен шамар и бойкотира срещата на върха, провеждаща се в Анкара.

Тази кризисна ситуация отново отваря вратата за осветляване на това, което наблюдателите описват като „крещящо геополитическо лицемерие“. Въпреки острата официална турска реторика и обявената търговска бойкота срещу Израел, азербайджанският петрол — който представлява основната жизнена артерия за израелската армия и нейната техника — тече безпрепятствено чрез тръбопровода „Баку–Тбилиси–Джехан“, преминаващ през територията на Турция, за да бъде транспортиран директно от турското пристанище Джехан към израелските пристанища.

Последните събития доказват, че езикът на цифрите и дълбоките военни и семейни интереси — като инвестициите на компанията SOCAR и договорите за безпилотни летателни апарати „Беркдар“ в Баку — напълно са надделели над лозунгите и идеологическите принципи на Партията на справедливостта и развитието, като системата от интереси остава действителният двигател зад кулисите.