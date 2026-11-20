Челси беше глобен със 150 000 британски лири заради обидни и дискриминационни скандирания на свои привърженици по време на мача срещу Чарлтън Атлетик от третия кръг на Купата на Англия. Английската футболна асоциация съобщи, че клубът е получил още официално предупреждение и план за действие от независима регулаторна комисия.

Двубоят се игра на 10 януари 2026 г. на стадиона на Чарлтън и завърши с победа на Челси с 5:1. Според решението на апелативния съвет скандиранията са били чути около 56-ата минута, продължили са приблизително една минута и не са били повторени. Те са съдържали изрична препратка към религия или убеждения.

Челси е признал нарушението още при първата възможност, след което регулаторната комисия е определила санкциите. Клубът е обжалвал, но независим апелативен съвет е отхвърлил жалбата и е оставил в сила глобата, предупреждението и плана за действие. Решението на апелативния съвет посочва още, че конкретен извършител на скандиранията не е бил установен.

Планът задължава Челси да информира привържениците си за случая, да потвърди политиката си на нулева толерантност към дискриминационно поведение и да предприеме допълнителни стъпки за предотвратяване, установяване и реакция при подобни прояви.

Клубът трябва да включва риска от дискриминационни скандирания във всяка оценка на сигурността за мачовете си. При гостуванията Челси трябва да преценява и необходимостта от присъствие на свои стюарди или служители, които да работят с привържениците. Комисията е отчела като утежняващо обстоятелство участието на значителен брой гостуващи фенове, както и слабости в планирането и събирането на доказателства.

Клубът потвърди наказанието и осъди поведението на привържениците си.

„Сектантските обиди и дискриминационният език от какъвто и да е вид нямат място в нашия футболен клуб“, заявиха от Челси.

От клуба посочиха, че ще се опитат да установят отговорните за скандиранията и ще предприемат действия, когато това е необходимо. Санкциите за привърженици могат да включват забрана за посещение на мачове или временно спиране на членството, а наказаните ще бъдат насочвани и към програмата Kick It Out, насочена срещу дискриминацията във футбола.