Септември София и Локомотив Пловдив завършиха 0:0 в откриващия двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Срещата се игра на Националния стадион „Васил Левски“, а главен съдия беше Васил Минев.

Двата отбора, които се нуждаят от точки в долната половина на класирането, изиграха предпазливо първо полувреме. До почивката липсваха сериозни голови положения, а Септември трябваше да направи принудителна смяна в 27-ата минута. Защитникът Стипе Вуликич напусна терена заради контузия, като на негово място влезе Кубрат Йонашчъ.

След паузата Локомотив стигна до по-опасна ситуация. В 56-ата минута Жулиен Лами стреля технично с десния крак, но топката премина на сантиметри от левия страничен стълб.

В 73-ата минута резервата Бурбан беше изведен зад отбраната на домакините и изпрати топката във вратата на Септември. Попадението обаче не беше зачетено заради тънка засада.

Септември отговори шест минути по-късно. Херард Францети получи възможност да стреля с левия крак от границата на наказателното поле, но топката се отби в страничната греда.

В 90-ата минута домакините останаха с човек по-малко. След преглед с ВАР Никола Илиев получи директен червен картон за нарушение срещу Парвиз Умарбаев. В оставащото време Локомотив не успя да използва численото си предимство и мачът завърши без голове.

Равенството донесе по една точка на двата състава. Локомотив Пловдив се изкачи до деветото място с 13 точки, докато Септември заема 12-ата позиция с 12 пункта.