Потърпевши от скандала с инвестиционните фондове в Турция протестираха пред централата на Съвета за капиталовите пазари в Анкара и оспориха данните на властите за изплатените суми. Те заявиха, че реално са получили обратно едва около 10 процента от вложенията си и настояха за пълно възстановяване на средствата с компенсация за инфлацията.

Протестът последва изявление на президента Реджеп Тайип Ердоган, че 371 021 от общо 455 758 засегнати инвеститори, или 81,4 процента, са получили нетната стойност на инвестициите си или първоначално вложения капитал. По данни, цитирани от турските власти, общият размер на извършените плащания е около 161 милиарда турски лири.

„Г-н президент Ердоган, за съжаление, не сте правилно информиран. Казано ви е, че 80 процента от инвеститорите са получили обратно пълния размер на първоначалните си инвестиции. Въпреки това, тази информация не отразява действителната реалност. Успяхме да получим обратно само 10 процента от нашите инвестиции“, се казва в общата позиция на протестиращите.

Според тях са направени две междинни плащания, но повечето вложители все още очакват пълния размер на средствата си. Протестиращите посочиха, че дори инвеститори с вложения под 1 милион турски лири не са получили всичко, което са внесли.

Те поискаха неизплатените суми да бъдат възстановени преди края на годината и настояха властите да публикуват календар с конкретни срокове и правила за уреждане на оставащите вземания. Сред основните им искания е и компенсация за загубата на покупателна способност през периода, в който парите им са били блокирани.

Как започна скандалът

Кризата избухна през септември, когато няколко инвестиционни фонда не успяха да изпълнят исканията на инвеститорите за обратно изкупуване на дяловете им. Това се случи на фона на резки разпродажби на финансовите пазари и доведе до разследване по подозрения за манипулиране на цените на акции с ограничена ликвидност.

Турският Съвет за капиталовите пазари спря операциите на 131 фонда, управлявани от седем дружества, и разпореди ликвидацията им. Според анализ на Ройтерс част от фондовете са били силно концентрирани в отделни акции, което е затруднило превръщането на активите им в пари и изпълнението на исканията за обратно изкупуване.

Разследването засегна ръководители на компании, управители на фондове и представители на финансови регулатори. Сред задържаните са бившият заместник-министър на земеделието Мустафа Аксу и бившият министър на семейството и социалните политики Фатма Бетюл Саян-Кая. По случая са повдигнати подозрения, но вината на конкретните лица не е установена с влязла в сила присъда.

В края на октомври турският парламент прие специален закон за събирането на загубите и щетите от отговорните лица и изплащането на възстановените средства на притежателите на дялове в ликвидираните фондове. Междувременно част от потърпевшите обявиха, че създават собствена асоциация, чрез която да защитават интересите си и да търсят съдебна отговорност.