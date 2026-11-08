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Историкът Омер Бартов обвини Израел в морален упадък

Историкът Омер Бартов обвини Израел в морален упадък

8 Ноември, 2026 11:27 312 1

  • омер бартов-
  • израел-
  • ционизъм-
  • етнонационализъм-
  • войната в газа

В новата си книга израелският изследовател на Холокоста твърди, че ционисткият проект се е превърнал в расистки етнонационализъм

Историкът Омер Бартов обвини Израел в морален упадък - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Факти Факти
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Израелският историк Омер Бартов отправя остра критика към развитието на страната и към посоката, в която според него е поел ционизмът. В новата си книга „Израел – какво се обърка?“ той твърди, че първоначалната идея за еврейска държава е била превърната във все по-расистки етнонационализъм.

Бартов преподава история в Съединените щати и е изследовател на Холокоста. Той посещава Израел, за да се опита да разбере случващото се в страната след нападението от 7 октомври 2023 г., войната в Газа и последвалите политически промени.

„Това е страна, пленена от своя шок и травма“, пише Бартов, като едновременно с това говори за дълбоко отричане на престъпленията, извършени от името на израелския народ. Според него именно отказът от морална равносметка е сред причините за днешната криза.

Книга за провала на един политически проект

Книгата е с обем 220 страници. В нея Бартов поставя под въпрос не само конкретни решения на израелските власти, но и самото развитие на проекта за еврейска държава. От неговата гледна точка този проект в сегашния му вид е претърпял провал.

В рецензията си за „Зюддойче цайтунг“ Бернд Дьорис описва книгата като текст, в който има малко неща, които Бартов смята за добре направени, и много, които намира за непоносими. Според рецензията трудът напомня заключителен доклад за политически проект, стигнал до своя край.

Бартов не представя книгата като обвинителен акт или като озлобена лична разправа. Тя е по-скоро резултат от продължило десетилетия отчуждение между историка и политическата действителност в Израел.

Критика към ционизма и израелската политика

Основното обвинение на Бартов е, че ционистката мечта е била изкривена до форма на етнонационализъм, основан на расово разграничение. Така според него идеята за национално убежище за евреите се е отдалечила от моралните основания, с които е била защитавана.

Книгата почти не е намерила германско издателство, което допълнително подчертава чувствителността на темата в Европа. Тя излиза в момент, когато дебатът за Израел, палестинците, войната в Газа и границите на политическата критика остава силно поляризиран.

Източници: sueddeutsche.de


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елементарно , бе Уотсън !

    0 0 Отговор
    Няма как да не се съгласим с автора . Но с уточнението , че "ционистката мечта" НЕ е била "изкривена" до расизъм , а в самия ционизъм е заложена надменност над другите .

    11:35 08.11.2026