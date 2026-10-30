Първан Симеонов: Йотова насочи дебата към своя територия

Илияна Йотова е успяла да насочи президентския дебат към теми, в които се чувства по-уверена, а Андрей Гюров е използвал добре политическите възможности, с които е разполагал. Това коментира социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.
„Който е гледал дебата, ще види кой е бил по-подготвен“, заяви Симеонов. По думите му сблъсъкът между двамата кандидати се е водил предимно на професионална основа.
Социологът каза, че привържениците на Гюров са реагирали с разочарование след дебата. „Те вероятно са свикнали да го виждат в образ – видео или картинка. Като говорене вероятно са очаквали повече от него. За първи път виждам дебат, в който на някого му е излишно времето“, коментира той.
Гледаемостта може да повлияе на кампанията
Според Симеонов големият интерес към дебата може да има значение за хода на кампанията. Той посочи, че част от избирателите може за първи път да са видели кандидатите именно в този формат.„В този момент всеки ще вижда това, което иска да види. Големият въпрос е, че огромната гледаемост на дебата означава, че някои хора може би за първи път в рамките на тази кампания са видели нещо. Той може да подпомогне единия кандидат“, каза Първан Симеонов.
По думите му подобни предизборни сблъсъци е трябвало да бъдат повече. „Понякога този, който е в отбраняваща се позиция, получава неочакваното предимство, че мачът се играе на негов терен“, заяви социологът.
Коментар за подкрепата на Борисов
Симеонов определи съревнованието между Йотова и Гюров като изключително оспорвано и коментира подкрепата на Бойко Борисов за кандидата.
„Мачът е с много изравнени сили. Днес дойде подкрепа от Борисов. Всяка подкрепа от него за либералната общност може да значи прилив на гласове. Може да значи също и настървяване на насрещни гласове, защото противникът получава възможност да говори за сглобката“, каза той.
Според Симеонов подкрепата на Борисов за Гюров е дадена, без да бъде поискана. Той определи това като любопитен момент от кампанията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Поли Златарева насочи дебата натам!
18:43 30.10.2026
3 Ихтиандър
18:45 30.10.2026
4 Гласоподавател
18:46 30.10.2026
5 604
18:48 30.10.2026
6 Мда
18:49 30.10.2026
7 Никой
Коментиран от #9
18:51 30.10.2026
8 Балотаж
18:51 30.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Макс
18:53 30.10.2026
11 Сзо
Коментиран от #13
18:56 30.10.2026
12 А50
19:00 30.10.2026
13 А50
До коментар #11 от "Сзо":Е явно му е поискана и продадена
19:00 30.10.2026
14 Искрено
19:03 30.10.2026
15 Ами
гледах агитационен клип от щаба на Гюров.
В него той обясняваше как е мил чинии в библиотека
и как се е върнал от Англия с четери хиляди долара.
19:06 30.10.2026
16 !!!?
Аз пък за първи път виждам дебат в който на някого не му стига времето да бълва безочливи лъжи !!!?
19:10 30.10.2026
17 Вън от политиката на агенциите
Това нещо в Щатите и цивилизована Европа не остава ненаказано.
Коментиран от #18
19:10 30.10.2026
18 Лама Кифла
До коментар #17 от "Вън от политиката на агенциите":какви са тези агенции бре и защо те ядосват
19:23 30.10.2026
19 избирател
По-подготвена да се измъкне от проруската си позиция се оказа президентката с всеобхватни лицемерни клишета за мир, отричайки правото на украинците да се затитават с оръжие.
За лицемели не бих гласувал.
19:31 30.10.2026
20 нннн
,,Стара любов ръжда не хваща."
19:40 30.10.2026
21 Само така
19:41 30.10.2026