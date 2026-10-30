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Първан Симеонов: Йотова насочи дебата към своя територия
  Тема: Избори

Първан Симеонов: Йотова насочи дебата към своя територия

30 Октомври, 2026 18:40 843 21

  • президентски дебат-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • първан симеонов-
  • бойко борисов

Социологът определи съревнованието между Илияна Йотова и Андрей Гюров като изключително оспорвано

Първан Симеонов: Йотова насочи дебата към своя територия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Илияна Йотова е успяла да насочи президентския дебат към теми, в които се чувства по-уверена, а Андрей Гюров е използвал добре политическите възможности, с които е разполагал. Това коментира социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

„Който е гледал дебата, ще види кой е бил по-подготвен“, заяви Симеонов. По думите му сблъсъкът между двамата кандидати се е водил предимно на професионална основа.

Социологът каза, че привържениците на Гюров са реагирали с разочарование след дебата. „Те вероятно са свикнали да го виждат в образ – видео или картинка. Като говорене вероятно са очаквали повече от него. За първи път виждам дебат, в който на някого му е излишно времето“, коментира той.

Гледаемостта може да повлияе на кампанията

Според Симеонов големият интерес към дебата може да има значение за хода на кампанията. Той посочи, че част от избирателите може за първи път да са видели кандидатите именно в този формат.

„В този момент всеки ще вижда това, което иска да види. Големият въпрос е, че огромната гледаемост на дебата означава, че някои хора може би за първи път в рамките на тази кампания са видели нещо. Той може да подпомогне единия кандидат“, каза Първан Симеонов.

По думите му подобни предизборни сблъсъци е трябвало да бъдат повече. „Понякога този, който е в отбраняваща се позиция, получава неочакваното предимство, че мачът се играе на негов терен“, заяви социологът.

Коментар за подкрепата на Борисов

Симеонов определи съревнованието между Йотова и Гюров като изключително оспорвано и коментира подкрепата на Бойко Борисов за кандидата.

„Мачът е с много изравнени сили. Днес дойде подкрепа от Борисов. Всяка подкрепа от него за либералната общност може да значи прилив на гласове. Може да значи също и настървяване на насрещни гласове, защото противникът получава възможност да говори за сглобката“, каза той.

Според Симеонов подкрепата на Борисов за Гюров е дадена, без да бъде поискана. Той определи това като любопитен момент от кампанията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Поли Златарева насочи дебата натам!

    6 8 Отговор
    Женска и журналистическа солидарност между две мисирки.

    18:43 30.10.2026

  • 3 Ихтиандър

    9 13 Отговор
    Йотова е умна като анемония! Като види да се разхожда някой наркомилион, изскача и го глътва! После пак се прави на цвете!

    18:45 30.10.2026

  • 4 Гласоподавател

    10 13 Отговор
    В кампанията на Йотова има много лъжи и фнушения. Но не трябва да се учудваме тъй като зад ней е ДС а манипулациите инсцинировките е в техният стил.

    18:46 30.10.2026

  • 5 604

    9 7 Отговор
    гЯуро показа че не случайно кандев му е вице, тва видяхме над 1 млн зрители, ихиххихиххяхяххяхяхя

    18:48 30.10.2026

  • 6 Мда

    8 3 Отговор
    Баце организира още на първия тур подкрепа за гюров, има инфо по статиите тук. Но чак сега призна, че са слобка с пп и дб и се освети. Герб/пп/дб сглобката е факт отдавна и не е зачерквана. За последно сглобката беше факт при желязковото евро водопадно правителство...

    18:49 30.10.2026

  • 7 Никой

    10 7 Отговор
    Лекарската комисия не е препоръчвала помилване на Петричкия Ескобар . Предложила го е комисията по помилванията назначена с указ от Радев . Това се посочва в писмо от Министерството на правосъдието . Медицинската комисия в своите документи никога не е твърдяла , че лицето е било в инвалидна количка . Лъжливите внушения на Йотова в дебата по БНТ, че не била виновна .

    Коментиран от #9

    18:51 30.10.2026

  • 8 Балотаж

    11 6 Отговор
    Гласуваш за ГюрКан - получаваш Боко и Шиши в целия им блясък и в отлично телесно състояние.

    18:51 30.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Макс

    7 8 Отговор
    Днес я гледах при Цветанка Ризова и беше със същата униформа . Дали не е имала време да се изкъпе и преоблече? Ако е така , то по-добре да я пенсионираме в неделя на 01.11.2026.

    18:53 30.10.2026

  • 11 Сзо

    11 2 Отговор
    А Боко напоително обясняваше че непоискана подкрепа не се дава....

    Коментиран от #13

    18:56 30.10.2026

  • 12 А50

    11 5 Отговор
    Ами Грую да си знае гьола, не стова за Президент

    19:00 30.10.2026

  • 13 А50

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Сзо":

    Е явно му е поискана и продадена

    19:00 30.10.2026

  • 14 Искрено

    7 8 Отговор
    Не одобрвявам Йотова но ще гласувам за нея тоест избирам по малкото зло!

    19:03 30.10.2026

  • 15 Ами

    3 1 Отговор
    Не съм гледал дебата, но преди няколко дни
    гледах агитационен клип от щаба на Гюров.
    В него той обясняваше как е мил чинии в библиотека
    и как се е върнал от Англия с четери хиляди долара.

    19:06 30.10.2026

  • 16 !!!?

    6 4 Отговор
    Гюров говореше по същество и контрираше всяка нагла лъжа на и.ф.президент Йотова, а за това не е нужно много време !
    Аз пък за първи път виждам дебат в който на някого не му стига времето да бълва безочливи лъжи !!!?

    19:10 30.10.2026

  • 17 Вън от политиката на агенциите

    4 4 Отговор
    Аз не знам защо инициативния комитет на Гюров, не заведе съдебни искове срещу тоя и останалите пропагандатори и лъжци на олигархията, за по дестина милиона на всеки.
    Това нещо в Щатите и цивилизована Европа не остава ненаказано.

    Коментиран от #18

    19:10 30.10.2026

  • 18 Лама Кифла

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Вън от политиката на агенциите":

    какви са тези агенции бре и защо те ядосват

    19:23 30.10.2026

  • 19 избирател

    0 2 Отговор
    --------„Който е гледал дебата, ще види кой е бил по-подготвен“, заяви Симеонов. -------
    По-подготвена да се измъкне от проруската си позиция се оказа президентката с всеобхватни лицемерни клишета за мир, отричайки правото на украинците да се затитават с оръжие.
    За лицемели не бих гласувал.

    19:31 30.10.2026

  • 20 нннн

    1 1 Отговор
    За ГЕРБ, ДПС и ППДБ съм решил никога да не гласувам. А те пак са три в едно.
    ,,Стара любов ръжда не хваща."

    19:40 30.10.2026

  • 21 Само така

    1 1 Отговор
    Че тя в пъти по-подготвена от опонента си, голяма класа, а и характер при тая кална кампания срещу нея

    19:41 30.10.2026