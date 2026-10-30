Първан Симеонов: Йотова насочи дебата към своя територия

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Илияна Йотова е успяла да насочи президентския дебат към теми, в които се чувства по-уверена, а Андрей Гюров е използвал добре политическите възможности, с които е разполагал. Това коментира социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

„Който е гледал дебата, ще види кой е бил по-подготвен“, заяви Симеонов. По думите му сблъсъкът между двамата кандидати се е водил предимно на професионална основа.

Социологът каза, че привържениците на Гюров са реагирали с разочарование след дебата. „Те вероятно са свикнали да го виждат в образ – видео или картинка. Като говорене вероятно са очаквали повече от него. За първи път виждам дебат, в който на някого му е излишно времето“, коментира той.

Гледаемостта може да повлияе на кампанията

Според Симеонов големият интерес към дебата може да има значение за хода на кампанията. Той посочи, че част от избирателите може за първи път да са видели кандидатите именно в този формат.

„В този момент всеки ще вижда това, което иска да види. Големият въпрос е, че огромната гледаемост на дебата означава, че някои хора може би за първи път в рамките на тази кампания са видели нещо. Той може да подпомогне единия кандидат“, каза Първан Симеонов.

По думите му подобни предизборни сблъсъци е трябвало да бъдат повече. „Понякога този, който е в отбраняваща се позиция, получава неочакваното предимство, че мачът се играе на негов терен“, заяви социологът.

Коментар за подкрепата на Борисов

Симеонов определи съревнованието между Йотова и Гюров като изключително оспорвано и коментира подкрепата на Бойко Борисов за кандидата.

„Мачът е с много изравнени сили. Днес дойде подкрепа от Борисов. Всяка подкрепа от него за либералната общност може да значи прилив на гласове. Може да значи също и настървяване на насрещни гласове, защото противникът получава възможност да говори за сглобката“, каза той.

Според Симеонов подкрепата на Борисов за Гюров е дадена, без да бъде поискана. Той определи това като любопитен момент от кампанията.