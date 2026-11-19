Карлес Пуйол се завръща във футбола, но този път извън терена. Бившият капитан на Барселона и националния отбор на Испания е назначен за директор по институционалните връзки и международния футбол на андорския Интер Клуб Ескалдес.

Пуйол ще работи в клуба от първата дивизия на Андора, който през тази година записа историческо постижение. Интер Клуб Ескалдес стана първият клуб от страната, достигнал до груповата фаза на европейски клубен турнир, след като се класира за Лигата на конференциите.

„Искам да поздравя клуба за всичко, което постигна до този момент. Да побеждаваш винаги е трудно, но да се задържиш на най-високо ниво е още по-сложно“, заяви Пуйол в официално изявление.

Бившият защитник допълни, че новото предизвикателство пред клуба е да продължи да работи със същата амбиция и мотивация, за да се развива и да постига нови цели.

Пуйол живее в Княжество Андора от началото на 2022 година. Преди време той беше близо до присъединяване към спортно-техническия щаб на местния ФК Андора след покана от бившия си съотборник Жерард Пике.

Пике е мажоритарен собственик на ФК Андора, но Пуйол не зае длъжност в клуба. Сега той се присъединява към друг андорски отбор, който вече представи страната в основната фаза на европейски турнир. Назначението му е свързано с развитието на международните контакти и институционалната работа на Интер Клуб Ескалдес.