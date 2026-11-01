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The New York Times: Демократите нямат силови лидери като Тръмп, предефинират мъжествеността
  Тема: Избори

The New York Times: Демократите нямат силови лидери като Тръмп, предефинират мъжествеността

1 Ноември, 2026 09:45, обновена 1 Ноември, 2026 09:57 588 11

  • демократическа партия-
  • доналд тръмп-
  • мъжественост-
  • междинни избори-
  • американска политика

Колонка в изданието свързва кризата на Демократическата партия с привлекателността на агресивния политически стил на Доналд Тръмп

The New York Times: Демократите нямат силови лидери като Тръмп, предефинират мъжествеността - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg
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Демократическата партия в САЩ е изправена пред криза в представата си за мъжествеността, пише журналистът Майк Мариани в колонка за The New York Times. Според него проблемът се развива на фона на нарастващата популярност на агресивен стил на политическо лидерство, свързван с Републиканската партия и президента Доналд Тръмп. Анализът се основава на разговори с повече от 20 политолози, стратези и социолози.

Тезата на Мариани е, че демократите дълго са оставяли разговора за мъжете и мъжествеността на политическата десница. В този вакуум Републиканската партия предлага образ на лидер, който демонстрира сила, доминация и готовност за конфликт. При Тръмп политическият спор често се превръща в спектакъл с обиди, пряк сблъсък и публично изпитание на физическата и личната твърдост.

Данните показват проблем с имиджа

Анкета на The Washington Post и Ipsos, проведена през юли, показва, че само 5% от американците имат предимно негативно отношение към „мъже, които са мъжествени или излъчват мъжественост“. В същото време 27% смятат, че Демократическата партия гледа негативно на такива мъже. За сравнение, 47% казват, че Републиканската партия гледа положително на мъжествеността.

Две трети от анкетираните мъже се определят като много или изключително мъжествени. Това прави въпроса не само културен, но и електорален. Според AP VoteCast Тръмп е получил 55% от мъжкия вот през 2024 г., спрямо 51% през 2020 г.

„Демократическите избиратели искат кандидат, който ще се бори“, казва пред Асошиейтед прес Бет Рейнголд, професор в университета „Емъри“, специализирана в политиката и пола. По думите ѝ това все по-често се възприема като искане за „по-мъжествен подход“, особено в отговор на Тръмп.

Демократите опитват да отговорят

Междинната кампания показва различните посоки, в които демократите търсят решение. В Мичиган кандидатът за Сената Абдул Ел-Саед нарича републиканския си опонент Майк Роджърс „бета“ в спор, свързан с футбола и лидерството. В Тексас републиканците атакуват демократа Джеймс Таларико като „Low T Talarico“ — препратка към ниски нива на тестостерон.

Таларико отговаря с различна версия на мъжествеността. Той разказва за своя осиновител, който всяка събота косил не само собствената си морава, но и тази на възрастна съседка. „Истинските мъже служат на другите, а слабите мъже служат на себе си“, заявява Таларико.

Ел-Саед също настоява, че мъжествеността може да бъде свързана със самодисциплина, отговорност и грижа за общността. „Можеш да бъдеш силен и мъжествен, но и да издигаш другите“, казва той пред The Washington Post.

Гавин Нюсъм предлага по-конфронтационен отговор и твърди, че прекомерната употреба на израза „токсична мъжественост“ е отблъснала част от мъжете. Губернаторът на Мериленд Уес Мур заема друга позиция: той насочва вниманието към наставничеството, принадлежността и усещането, че младите мъже са нужни на обществото.

Според Мариани спорът пред демократите не е просто дали да използват по-твърд език. Въпросът е дали партията може да предложи собствен модел на сила и лидерство, който да не се основава на унижение и доминация, но да изглежда убедително за избирателите, привлечени от стила на Тръмп.

Източници: nytimes.com, washingtonpost.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    МъжеНственост

    09:58 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Костадин Георгиев

    3 0 Отговор
    Като демократите в България

    10:03 01.11.2026

  • 6 Иван Попов

    4 0 Отговор
    Сглобката от ГЕРБ-ДПС-ПП-ДБ са същите мекотели

    10:04 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бончо М.

    2 0 Отговор
    Като имат проблем с мъжествеността могат да имат жена лидер. Или и лидерки нямат. Никой не може да им формулира какво всъщност искат.

    10:11 01.11.2026

  • 9 АприОри девиантни

    1 0 Отговор
    Ми то демократите са за ЛГБТ или в най-добрия случай за безпОловите.

    10:19 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ццц

    0 0 Отговор
    Демократите са политическото лице на либерастите, които имат проблеми с всичко традиционно. На тях дължим почти стоте различни пола, родител 1 и родител 2 вместо татко и мама, войната в Украйна и безброй други световни гадости. Проблемът е, че са потомствени богаташи, богатсвото им е натрупано върху страданието на много други, а сегашните са толкова извратени от скука, че да се радваш на всеки техен некролог!

    10:28 01.11.2026