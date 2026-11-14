Новини
Свят »
Русия »
Медведев за Калас: Никой не я иска на преговорите, защото е глупава
  Тема: Украйна

Медведев за Калас: Никой не я иска на преговорите, защото е глупава

14 Ноември, 2026 21:30 1 361 41

  • дмитрий медведев-
  • кая калас-
  • преговори за украйна-
  • европейски съюз-
  • русия

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност заяви, че ЕС още не е поканен на разговорите за Украйна. Поводът стана заявката на Кая Калас да представлява Европа

Медведев за Калас: Никой не я иска на преговорите, защото е глупава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дмитрий Медведев заяви, че Европейският съюз все още не е поканен на преговорите за Украйна и отхвърли възможността Кая Калас да представлява блока в тях. Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност коментира темата след изказване на Калас, че е готова да бъде европейски представител.

„Никой не я иска – не защото е силен преговарящ, а защото е глупава“, написа Медведев в платформата MAX. Той добави, че Европейският съюз „все още никой не го е канил“ на разговорите за уреждане на конфликта.

Още новини от Украйна

Калас заяви, че Европа трябва да има свой глас

Кая Калас направи изказването си в Дъблин, където европейски лидери обсъждаха участието на Европа в бъдещите разговори за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Тя каза, че е готова да представлява ЕС и че руснаците не искат нейното присъствие, защото предпочитат сами да определят състава на отсрещната страна.

Калас подчерта, че ЕС не посочва на Русия кого да включва в нейната делегация. По думите ѝ европейските представители трябва не просто да присъстват на разговорите, а да участват във вземането на решенията.

Тя заяви също, че процесът трябва да започне с прекратяване на огъня, след което да се стигне до мирно споразумение. Едва след това, според Калас, трябва да се обсъжда по-широката архитектура на сигурността в Европа.

Европейското участие остава предмет на преговори

Въпросът кой ще представлява Европа все още не е решен. Сред обсъжданите имена са председателят на Европейския съвет Антониу Коща и Кая Калас, като се обсъжда и вариантът европейската страна да бъде представена от няколко държави.

По данни на „Ведомости“ американският преговарящ Джаред Къшнър е заявил, че европейски представители ще бъдат включени в следващия кръг от преговори. Това се разминава с твърдението на Медведев, че ЕС все още не е получил покана, което показва, че форматът и съставът на бъдещите разговори не са окончателно уточнени.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че европейско участие е възможно, ако европейските държави са готови да допринесат за процеса. Междувременно европейските правителства продължават да обсъждат общата си позиция и избора на представител.

Източници: vedomosti.ru, amp.dw.com, apnews.com


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания