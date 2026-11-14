Медведев за Калас: Никой не я иска на преговорите, защото е глупава

Дмитрий Медведев заяви, че Европейският съюз все още не е поканен на преговорите за Украйна и отхвърли възможността Кая Калас да представлява блока в тях. Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност коментира темата след изказване на Калас, че е готова да бъде европейски представител.

„Никой не я иска – не защото е силен преговарящ, а защото е глупава“, написа Медведев в платформата MAX. Той добави, че Европейският съюз „все още никой не го е канил“ на разговорите за уреждане на конфликта.

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Калас заяви, че Европа трябва да има свой глас

Кая Калас направи изказването си в Дъблин, където европейски лидери обсъждаха участието на Европа в бъдещите разговори за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Тя каза, че е готова да представлява ЕС и че руснаците не искат нейното присъствие, защото предпочитат сами да определят състава на отсрещната страна.

Калас подчерта, че ЕС не посочва на Русия кого да включва в нейната делегация. По думите ѝ европейските представители трябва не просто да присъстват на разговорите, а да участват във вземането на решенията.

Тя заяви също, че процесът трябва да започне с прекратяване на огъня, след което да се стигне до мирно споразумение. Едва след това, според Калас, трябва да се обсъжда по-широката архитектура на сигурността в Европа.

Европейското участие остава предмет на преговори

Въпросът кой ще представлява Европа все още не е решен. Сред обсъжданите имена са председателят на Европейския съвет Антониу Коща и Кая Калас, като се обсъжда и вариантът европейската страна да бъде представена от няколко държави.

По данни на „Ведомости“ американският преговарящ Джаред Къшнър е заявил, че европейски представители ще бъдат включени в следващия кръг от преговори. Това се разминава с твърдението на Медведев, че ЕС все още не е получил покана, което показва, че форматът и съставът на бъдещите разговори не са окончателно уточнени.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че европейско участие е възможно, ако европейските държави са готови да допринесат за процеса. Междувременно европейските правителства продължават да обсъждат общата си позиция и избора на представител.

Източници: vedomosti.ru, amp.dw.com, apnews.com