Призив за кръводаряване в помощ на Николай Арабов отправи Областният съвет на Българския футболен съюз – Сливен. Легендарният футболист се намира в тежко здравословно състояние и е настанен в болница „Сърце и мозък“ в Бургас, след като е бил преместен от лечебно заведение в Сливен.

Инициативата е подкрепена от кмета на Община Сливен. Председателят на областния съвет Райчо Райчев призова граждани, футболни клубове, състезатели, треньори, деятели и привърженици да помогнат с кръводаряване.

„Днес легендата на нашия футбол има нужда от нашата помощ, съпричастност и отборна подкрепа извън терена“, се казва в апела.

Николай Арабов е сред емблематичните имена в историята на сливенския футбол. Той е бивш национален състезател и почетен гражданин на Сливен. Българският футболен съюз го определя като една от легендите на местния футбол.

Желаещите да помогнат трябва да посочат името Николай Асенов Арабов и лечебното заведение болница „Сърце и мозък“, Бургас. В публикувания призив не е посочена конкретна кръвна група или допълнителен график за даряване.

Източници: slivenpost.bg, vesti.bg