Не магазин, а само щанд за хората

28 Ноември, 2025 11:01 1 218 26

Какво всъщност предвижда проектът на МЗХ

Снимка: БГНЕС
OFFNews попита Министерството на земеделието и храните по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) защо все още няма отворен "Магазин за хората", при положение, че обещанията бяха това да стане наесен. Научихме, че въпреки обещанията, отделен "Магазин за хората" няма да има, а само щандове с "асортимент" на "Магазин за хората" във вече съществуващи магазини.

Държавните магазини бяха вкарани извънредно в бюджета за 2025 г. това лято по идея на председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който обещаваше, че тази мярка ще се "погрижи за хората" и българските производители едновременно. За целта бяха намерени и отпуснати общо 10 млн. лв.

Към днешна дата от МЗХ оправдават огромното забавяне по отварянето на "новия магазин" с това, че става дума за "сложен и многоетапен процес, който обхваща множество административни и правни действия, комуникации между различни институции и разбира се пазарно проучване на най-добрите условия, при които могат да се закупят хранителните стоки от първоначалния асортимент, с който ще стартира този тип социални ориентирана търговия".

В отговора си от земеделското министерство припомнят, че търговското дружество е 100% собственост на МЗХ, като решението за неговото основаване бе взето на 6 август от Министерския съвет.

На несъществуващия магазин бе назначен съвет на директорите и открити набирателни сметки, по които е бил преведен уставният капитал, а дружеството "Магазин за хората" ЕАД бе официално регистрирано в Търговския регистър.

"В този смисъл "магазин за хората" вече функционира", пишат в отговора си до OFFNews от МЗХ.

Несъществуващият магазин действително "функционира" във виртуалното пространство - наскоро бе открит сайт на "Магазин за хората" (б.а. от въпросния сайт става ясно, че дружеството има само централен офис в София, намиращ се на бул. "България" 81Б, ет. 5).

Следва оправдание за това, че тъй като става дума за публично предприятие, "има редица административно-организационни ангажименти, съгласно националното ни законодателство, които следва да бъде изпълнени". МЗХ уверяват, че "всички тези фази са успешно преминати понастоящем".

От министерството добавят, че се провеждат пазарни проучвания и преговори с търговци в цялата страна, с цел постигане на "най-добрата пресечна точка между ниска цена и високо качество", което според МЗХ е сред приоритетите на несъществуващия магазин с вече назначено началство.

"По отношение на операционния модел - това на първи етап няма да бъде самостоятелен супермаркет или минимаркет в обичайния му формат, а ще се използват елементи от модела "Магазин в магазина", където на специално обозначени места в партньорски, вече съществуващи и работещи магазини, ще се излагат стоките от асортимента на "Магазин за хората".

На въпрос на OFFNews за какво са оползотворени отпуснатите милиони левове в бюджет 2025 г., от МЗХ отговарят:

"Все още текат преговорните процеси с потенциалните търговски партньори на "Магазин за хората" по отношение на хранителни стоки, логистични, рекламни и други административни услуги, съпътстващи търговия с храни и до реално разходване на парични средства за тази цел не се е стигало. При условията на строга бюджетна дисплина, дружеството е разходвало, до момента, единствено минимални суми за текуща месечна издръжка."

Попитани на чия отговорност е забавянето по пускането на магазините (б.а. министър Георги Тахов първо обяви, че "Магазин за хората" отварят наесен, а след това отложи срока "до края на годината"), МЗХ настояват, че няма забавяне:

"Няма забавяне, следваме законоустановените процедури и срокове", пишат от ведомството, след което отново започват да се оправдават със сложните процедури при откриването на ново публично дружество:

"Още през месец септември министър Тахов обяви, че предстои в рамките на декември да бъдат заредени поне 50 магазина с над 30 стоки през "Магазин за хората". Всичко на този етап върви по план и не се очаква забавяне на този срок."

В новия проектобюджет (б.а. изтеглен по-рано днес от правителството) не са предвидени допълнителни средства за "Магазин за хората". При необходимост от дружеството щели да се обърнат към банките за "финансиране по конкурентен, пазарен принцип".

На въпрос с кои производители се водят преговори, МЗХ уведомява, че се водят преговори както с големи, така и с малки български производители, като сключените договори ще бъдат обявявани на сайта.

"Ценовата и асортиментна политика в този проект е насочена към осигуряване на достъпни цени за потребителите, сравними с промоционалните цени на големите търговски вериги. В общия брой тези цени са поне 10-30% по-ниски от регулярните цени на рафт. Такава ценова политика дава възможност на жителите на малките населени места (където са съсредоточени усилията на "Магазин за хората" за организиране на първите доставки и излагания на доставяните от нас стоки) да закупуват стоки от първа необходимост близо до дома на достъпна цена и да не им се налага да пътуват до големия град, за да се запасяват", пишат още от МЗХ.


  • 1 оня с коня

    10 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    11:03 28.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Алтимир

    3 7 Отговор
    Браво, действайте. Очакваме с нетърпение новият магазин.

    Коментиран от #22, #23

    11:13 28.11.2025

  • 4 МАГАЗИНА Е ЗА ХОРАТА

    17 0 Отговор
    А ПАРИТЕ САМО ЗА НАШИТЕ ХОРА.КАКТО ТИЯ ЗА ЯЗОВИРИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ БЕНЗИНОСТАНЦИИ

    11:14 28.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Милен

    11 1 Отговор
    Е как да го няма държавният "магазин за хората" на шиши, намира се точно до "държавните бензиностанции" дето баце ни "направи" преди няколко години.

    Коментиран от #10

    11:15 28.11.2025

  • 7 Важното е, че

    19 0 Отговор
    има съвет на директорите и администрация, която получава заплати от август.

    11:16 28.11.2025

  • 8 Трол

    12 0 Отговор
    Прасенце-касичка за хората.

    11:16 28.11.2025

  • 9 Пешо

    1 6 Отговор
    Голямо разбирачи по магазини явно са се събрали тук.

    Коментиран от #25

    11:16 28.11.2025

  • 10 а нима

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Милен":

    нима не зареждаш гориво с лев по-малко отколкото при кики и ники?

    Коментиран от #14

    11:20 28.11.2025

  • 11 Кънчо

    0 7 Отговор
    Като толкова разбирате как се прави магазин, защо не го направите вие бе тарикати?

    Коментиран от #19

    11:21 28.11.2025

  • 12 Все тая

    9 0 Отговор
    Ще изхарчат бюджета преди да са отворили. Българска работа

    11:21 28.11.2025

  • 13 Йовков

    1 0 Отговор
    Питане до "Все тая" - ти афганистанец ли си?

    11:24 28.11.2025

  • 14 Милен

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "а нима":

    Че да съм казал нещо лошо, аз всеки ден ходя да си пазарувам от "магазин за хората" и тъй като е направен до държавната бензиностанция си пълня и резервоара догоре щото там цената е с две левчета надолу.

    11:24 28.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    5 0 Отговор
    Аре бе, сви"ньо! Нали голяма хвалба, че създаваш лафка за хората. Аре, какво стана? Тая година само щанд, догодина два щанда. Да те.....у загрижения

    11:26 28.11.2025

  • 17 Дик диверсанта

    10 0 Отговор
    Щанд, щанд, ама свърши работа за ловенето на дебили.

    11:29 28.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Минаващ

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кънчо":

    Дали тези търговци, които се съгласят да дават стоката си на Магазин за хората на около 30% по-ниска цена, ще го направят същото инс останалите магазини и търговски вериги. Далк пък няма да се получи друг ефект, тези търговци да станат излишни за търговската мрежа.

    11:32 28.11.2025

  • 20 Мдаа

    7 0 Отговор
    Вкараха едни пари, откраднаха ги и те така с "магазин за хората". Шиши си е по кражбите не по магазините.

    11:44 28.11.2025

  • 21 Аха

    7 0 Отговор
    Гласуваха, отпуснаха и лапнаха 10 милиона от бюджета. Няма наяждане Шиши, ей….

    11:48 28.11.2025

  • 22 Зъл пес

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Алтимир":

    Нищо не очаквам.Важно е че милионите са усвоени в нечия лична банкова сметка.

    11:51 28.11.2025

  • 23 Така де

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Алтимир":

    Ей затва падна социализма. Магазин няма, ама големи заплати за началници вече се получават.

    11:52 28.11.2025

  • 24 Гладен е, баце

    5 0 Отговор
    Не помня някой от нас да е инициатирал или искал такъв магазин. Шиши си го измисли и спонсорира с наши пари.

    11:53 28.11.2025

  • 25 Кажи си

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пешо":

    Ти да не си на заплата в някой от тези измишльотини?

    11:55 28.11.2025

  • 26 овчи мозъци

    1 0 Отговор
    Не е виновен тозкойто яде баницата ,а тоз който муе дала .Толково просто ОПГ управлението дава на опг магнитски

    11:56 28.11.2025