Не магазин, а само щанд за хората

OFFNews попита Министерството на земеделието и храните по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) защо все още няма отворен "Магазин за хората", при положение, че обещанията бяха това да стане наесен. Научихме, че въпреки обещанията, отделен "Магазин за хората" няма да има, а само щандове с "асортимент" на "Магазин за хората" във вече съществуващи магазини.

Държавните магазини бяха вкарани извънредно в бюджета за 2025 г. това лято по идея на председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който обещаваше, че тази мярка ще се "погрижи за хората" и българските производители едновременно. За целта бяха намерени и отпуснати общо 10 млн. лв.

Към днешна дата от МЗХ оправдават огромното забавяне по отварянето на "новия магазин" с това, че става дума за "сложен и многоетапен процес, който обхваща множество административни и правни действия, комуникации между различни институции и разбира се пазарно проучване на най-добрите условия, при които могат да се закупят хранителните стоки от първоначалния асортимент, с който ще стартира този тип социални ориентирана търговия".

В отговора си от земеделското министерство припомнят, че търговското дружество е 100% собственост на МЗХ, като решението за неговото основаване бе взето на 6 август от Министерския съвет.

На несъществуващия магазин бе назначен съвет на директорите и открити набирателни сметки, по които е бил преведен уставният капитал, а дружеството "Магазин за хората" ЕАД бе официално регистрирано в Търговския регистър.

"В този смисъл "магазин за хората" вече функционира", пишат в отговора си до OFFNews от МЗХ.

Несъществуващият магазин действително "функционира" във виртуалното пространство - наскоро бе открит сайт на "Магазин за хората" (б.а. от въпросния сайт става ясно, че дружеството има само централен офис в София, намиращ се на бул. "България" 81Б, ет. 5).

Следва оправдание за това, че тъй като става дума за публично предприятие, "има редица административно-организационни ангажименти, съгласно националното ни законодателство, които следва да бъде изпълнени". МЗХ уверяват, че "всички тези фази са успешно преминати понастоящем".

От министерството добавят, че се провеждат пазарни проучвания и преговори с търговци в цялата страна, с цел постигане на "най-добрата пресечна точка между ниска цена и високо качество", което според МЗХ е сред приоритетите на несъществуващия магазин с вече назначено началство.

"По отношение на операционния модел - това на първи етап няма да бъде самостоятелен супермаркет или минимаркет в обичайния му формат, а ще се използват елементи от модела "Магазин в магазина", където на специално обозначени места в партньорски, вече съществуващи и работещи магазини, ще се излагат стоките от асортимента на "Магазин за хората".

На въпрос на OFFNews за какво са оползотворени отпуснатите милиони левове в бюджет 2025 г., от МЗХ отговарят:

"Все още текат преговорните процеси с потенциалните търговски партньори на "Магазин за хората" по отношение на хранителни стоки, логистични, рекламни и други административни услуги, съпътстващи търговия с храни и до реално разходване на парични средства за тази цел не се е стигало. При условията на строга бюджетна дисплина, дружеството е разходвало, до момента, единствено минимални суми за текуща месечна издръжка."

Попитани на чия отговорност е забавянето по пускането на магазините (б.а. министър Георги Тахов първо обяви, че "Магазин за хората" отварят наесен, а след това отложи срока "до края на годината"), МЗХ настояват, че няма забавяне:

"Няма забавяне, следваме законоустановените процедури и срокове", пишат от ведомството, след което отново започват да се оправдават със сложните процедури при откриването на ново публично дружество:

"Още през месец септември министър Тахов обяви, че предстои в рамките на декември да бъдат заредени поне 50 магазина с над 30 стоки през "Магазин за хората". Всичко на този етап върви по план и не се очаква забавяне на този срок."

В новия проектобюджет (б.а. изтеглен по-рано днес от правителството) не са предвидени допълнителни средства за "Магазин за хората". При необходимост от дружеството щели да се обърнат към банките за "финансиране по конкурентен, пазарен принцип".

На въпрос с кои производители се водят преговори, МЗХ уведомява, че се водят преговори както с големи, така и с малки български производители, като сключените договори ще бъдат обявявани на сайта.

"Ценовата и асортиментна политика в този проект е насочена към осигуряване на достъпни цени за потребителите, сравними с промоционалните цени на големите търговски вериги. В общия брой тези цени са поне 10-30% по-ниски от регулярните цени на рафт. Такава ценова политика дава възможност на жителите на малките населени места (където са съсредоточени усилията на "Магазин за хората" за организиране на първите доставки и излагания на доставяните от нас стоки) да закупуват стоки от първа необходимост близо до дома на достъпна цена и да не им се налага да пътуват до големия град, за да се запасяват", пишат още от МЗХ.