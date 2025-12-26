Обвиниха строител за измами на стойност над 600 хил. лева

След репортаж в рубриката “По следите” на "Здравей, България" по Нова тв Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения срещу 50-годишния Басри Али за това, че е измамил семейства със стотици хиляди левове и постанови мярка за неотклонение “задържане под стража”. Припомняме, че той, заедно с жената, с която живее на семейни начала, са заблуждавали клиенти с договори за строителство без намерение да ги изпълнят. 35-годишната Милена Ангелова също е обвинена.
Потърпевшите са от София, Пловдив и селата около тях, а щетите са за над 600 хиляди лева. Всички тези хора са дали последните си спестявания или са изтеглили кредит, за да построят мечтаните си къщи на село. Строителят Басри Али живее в пловдивското село Войсил. Той намирал клиентите си чрез обяви в интернет.
80-годишната Атанаска Петкова разказва, че е една от многото излъгани. Запознава се с майстора, след като продава апартамента си в София и решава да купи парцел в родното си село Болярци до Пловдив.
Али има няколко фирми на негово име, като всички те са с наложени запори - някои от НАП, а други - от физически лица и трети от фирми.
“Всичките ни спестявания взе. С мъжа ми сме работили в чужбина. Парите от продадения имот също отидоха за този строеж. Обещанието беше през 2025 г. вече да бъдем в къщичката. После Али удължи срока”, разказва Атанаска Петкова.
След две години на очаквания и надежди, възрастната жена разбира, че къщата ѝ никога няма да бъде построена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 имали-дали
Коментиран от #11
09:41 26.12.2025
2 ха ха
Горкия Мюмюн, не сте го информирали, че не е вкаран в далаверата.
Копа с багера 1 ден. Излива бетон 1 ден. И вече продава на зелено.
После вдига малко груб строеж за 100 евро на квадрат и го пуска "почти готово" за 2500 евро на квадрат.
Спре ли потокът от кинти, няма да има и завършване. А премията 500%.
09:49 26.12.2025
3 Трябват наказателни групи
10:01 26.12.2025
4 Урко
10:01 26.12.2025
5 В държавата ни , която е с
Коментиран от #15
10:07 26.12.2025
6 Ъъъ
Някакъв ужас е с тия самозванци, измамници!
10:14 26.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ои8уйхътгрф
- осигурявате парите и ги туряте в една ЕСКРОУ сметка
- уреждате документацията- разрешения, проекти и т.н.
- намирате си строителна фирма
- почвате да строите
- успешно си получавате готовата къща след Х време...
ЕСКРОУ сметката е нещо простичко:
- строителя е сигурен, че парите ги имаш и ще му бъде платено
- поръчителя е сигурен, че се плаща САМО ЗА СВЪРШЕНА РАБОТА, и то след проверка
Едно толкова просто нещо директно елиминира всякакви измамници... И това е измислено преди мноооооого години... Ама понеже все искате да ви е евтино редовно доказвате старата истина "Докато има балъци ще има и тарикати да им взимат парите"...
Коментиран от #10
10:32 26.12.2025
9 Пешо от панелката
10:32 26.12.2025
10 Буха ха
До коментар #8 от "ои8уйхътгрф":Гошее, за escrow account нали се сещаш че има нужда от официален договор, плаща се ДДС и пр. Ако един проект струва примерно 20 хиляди лева при бай Данчо Мистерията, с фирма струва 30 хиляди лева. Хората нямат пари, а дори и да имат гледат да минат тънко. Това се нарича сива икономика.
Коментиран от #14
10:37 26.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Селтак калтак
Ми кат ти свърша работата и получиш фактура, шо не я плащаш веее?
Не си вдигаш телефона, получаваш запор и регистрираш друга фирма, и продължаваш
Нагли ганчаци сте погледнато и от двете страни сте
10:51 26.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ои8уйхътгрф
До коментар #10 от "Буха ха":Ами когато не щете да платите ДДС и т.н. се стига до тук- един тарикат взел 600 бона от едни балъци дето много са настоявали да спестят 20-30%...
4 пъти съм строил по схемата с ЕСКРОУ сметката и всеки път си получавах обектите в срок и качествено изпълнени... Верно, с около 30-35% по-скъпо отколкото при бай Данчо Мистерията ама всеки си решава сам как да харчи своите си пари- аз съм платил повече, а тука едни балъци ревът как са ги излъгали и нямат нито къщи, нито пари...
11:11 26.12.2025
15 Гост
До коментар #5 от "В държавата ни , която е с":И кой боклук ти сложи минуси ?
11:13 26.12.2025
16 Тома
11:26 26.12.2025