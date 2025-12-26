Новини
Разследвания »
Обвиниха строител за измами на стойност над 600 хил. лева

Обвиниха строител за измами на стойност над 600 хил. лева

26 Декември, 2025 09:38 1 948 16

  • строител-
  • измами

Той заблуждавал клиенти с договори за строителство, без намерение да ги изпълни

Обвиниха строител за измами на стойност над 600 хил. лева - 1
Кадър Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

След репортаж в рубриката “По следите” на "Здравей, България" по Нова тв Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения срещу 50-годишния Басри Али за това, че е измамил семейства със стотици хиляди левове и постанови мярка за неотклонение “задържане под стража”. Припомняме, че той, заедно с жената, с която живее на семейни начала, са заблуждавали клиенти с договори за строителство без намерение да ги изпълнят. 35-годишната Милена Ангелова също е обвинена.

Потърпевшите са от София, Пловдив и селата около тях, а щетите са за над 600 хиляди лева. Всички тези хора са дали последните си спестявания или са изтеглили кредит, за да построят мечтаните си къщи на село. Строителят Басри Али живее в пловдивското село Войсил. Той намирал клиентите си чрез обяви в интернет.

80-годишната Атанаска Петкова разказва, че е една от многото излъгани. Запознава се с майстора, след като продава апартамента си в София и решава да купи парцел в родното си село Болярци до Пловдив.

Али има няколко фирми на негово име, като всички те са с наложени запори - някои от НАП, а други - от физически лица и трети от фирми.

“Всичките ни спестявания взе. С мъжа ми сме работили в чужбина. Парите от продадения имот също отидоха за този строеж. Обещанието беше през 2025 г. вече да бъдем в къщичката. После Али удължи срока”, разказва Атанаска Петкова.

След две години на очаквания и надежди, възрастната жена разбира, че къщата ѝ никога няма да бъде построена.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 имали-дали

    15 2 Отговор
    Будалите нямат край пари се дават само след свършена работа.

    Коментиран от #11

    09:41 26.12.2025

  • 2 ха ха

    17 0 Отговор
    Че то цялата мафия е такава, не е ли?
    Горкия Мюмюн, не сте го информирали, че не е вкаран в далаверата.
    Копа с багера 1 ден. Излива бетон 1 ден. И вече продава на зелено.
    После вдига малко груб строеж за 100 евро на квадрат и го пуска "почти готово" за 2500 евро на квадрат.

    Спре ли потокът от кинти, няма да има и завършване. А премията 500%.

    09:49 26.12.2025

  • 3 Трябват наказателни групи

    13 1 Отговор
    Потърпевшите си плащат на групата, и се започва с целите родове на мошенниците, прибират им децата, извозват ги в балкана и докато не върнат парите няма деца. За всеки ден мошенниците плащат по 200 евро на дете за "хотел". Да видите как ще останат само читавите бизнесмени на пазара. Всичко е в децата, прибер3ш ли им децата, веднага връщат парите, освен ако не са толкова безродни кат Бате Венци.

    10:01 26.12.2025

  • 4 Урко

    16 0 Отговор
    Ако този Али си беше направил една политическа партия, то бизнесът му с измамите щеше да е много по-успешен, а не само някакви си 600 хил лв. Справка - Фараона от Неофит Рилски.

    10:01 26.12.2025

  • 5 В държавата ни , която е с

    11 2 Отговор
    Най многобройни държавни служители ,би трябвало тези служители да засичат тези измами още в зародиш , а не да ходят да гонят и глобяват бабите по пазарчетата , че продавали пет глави чесън и пет яйца

    Коментиран от #15

    10:07 26.12.2025

  • 6 Ъъъ

    7 0 Отговор
    Това някакво дежа вю, същата работа един турчин, който се прави на "строител" и "жена" му българка най-нагло завлече и то негов съсед с много пари. Уж ще му строи къща, изкопа му една дупка сипа малко бетон на дъното взе парите и изчезна. Пострадалия после една година мъки по съдилища да обяснява измамата и разваля "договор" само и само да може да продължи строителството с друг строител, а за парите пи една студена вода!
    Някакъв ужас е с тия самозванци, измамници!

    10:14 26.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ои8уйхътгрф

    7 0 Отговор
    Нормално, нали все искате да ви излиза евтино и да таковате дявола у въздуха... Обяснявам как се строи къща:

    - осигурявате парите и ги туряте в една ЕСКРОУ сметка
    - уреждате документацията- разрешения, проекти и т.н.
    - намирате си строителна фирма
    - почвате да строите
    - успешно си получавате готовата къща след Х време...

    ЕСКРОУ сметката е нещо простичко:

    - строителя е сигурен, че парите ги имаш и ще му бъде платено
    - поръчителя е сигурен, че се плаща САМО ЗА СВЪРШЕНА РАБОТА, и то след проверка

    Едно толкова просто нещо директно елиминира всякакви измамници... И това е измислено преди мноооооого години... Ама понеже все искате да ви е евтино редовно доказвате старата истина "Докато има балъци ще има и тарикати да им взимат парите"...

    Коментиран от #10

    10:32 26.12.2025

  • 9 Пешо от панелката

    6 1 Отговор
    Полиция, служби, съдилища не помагат. Като намеря измамника и му счупя ръцете ще му е трудно да мами други хора.

    10:32 26.12.2025

  • 10 Буха ха

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "ои8уйхътгрф":

    Гошее, за escrow account нали се сещаш че има нужда от официален договор, плаща се ДДС и пр. Ако един проект струва примерно 20 хиляди лева при бай Данчо Мистерията, с фирма струва 30 хиляди лева. Хората нямат пари, а дори и да имат гледат да минат тънко. Това се нарича сива икономика.

    Коментиран от #14

    10:37 26.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Селтак калтак

    1 1 Отговор
    След свършена работа?Ъъъъ тъй ли?
    Ми кат ти свърша работата и получиш фактура, шо не я плащаш веее?
    Не си вдигаш телефона, получаваш запор и регистрираш друга фирма, и продължаваш
    Нагли ганчаци сте погледнато и от двете страни сте

    10:51 26.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ои8уйхътгрф

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Буха ха":

    Ами когато не щете да платите ДДС и т.н. се стига до тук- един тарикат взел 600 бона от едни балъци дето много са настоявали да спестят 20-30%...

    4 пъти съм строил по схемата с ЕСКРОУ сметката и всеки път си получавах обектите в срок и качествено изпълнени... Верно, с около 30-35% по-скъпо отколкото при бай Данчо Мистерията ама всеки си решава сам как да харчи своите си пари- аз съм платил повече, а тука едни балъци ревът как са ги излъгали и нямат нито къщи, нито пари...

    11:11 26.12.2025

  • 15 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "В държавата ни , която е с":

    И кой боклук ти сложи минуси ?

    11:13 26.12.2025

  • 16 Тома

    0 0 Отговор
    Всички сме депесе бе братко

    11:26 26.12.2025