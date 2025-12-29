Курсът лев-евро в чейндж бюрата стигна 2 лв.

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Три дни преди въвеждането на еврото, опашките пред чейндж бюрата в страната не секват. По различни причини хората бързат да обменят левове за евро, въпреки неизгодния курс. Масово обмяната се извършва за 1.99 лв. за едно евро, като на места дори достига 2 лева.

Само след няколко дни в офисите на банките и на "Български пощи" ще започне "безплатна" смяна на левовете в евро. Тя ще е по официалния курс 1.95583 лв. за евро и без никакви такси до 30 юни 2026 г. В Българска народна банка този обмен ще продължи без краен срок - т.е. дори след години притежателите на суми в левове ще може да ги сменят в офиса на централната банка в София по фиксирания курс и без такси.

В предпоследния работен ден на 2025 г. се извиха опашки и пред банковите офиси, и пред банкоматите. Проверка на "Сега" показа, че по-голяма част от посетителите на банковите клонове внасят левови суми, за да може те да бъдат превалутирани автоматично в евро на 1 януари.

Повечето банкови клонове в страната ще отворят врати чак на 5 януари, а от 31 декември до 3 януари масово няма да са достъпни мобилните и онлайн приложенията на банките заради пренастройването им в евро. Това също е причина потребителите да искат да посетят сега банковите гишета за последни нареждания на финансови операции.

Някои предпочитат да направят това през банкоматите. Други теглят левове, за да имат на разположение пари в брой в последните дни на тази година и първите на 2026 г.