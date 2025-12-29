Курсът лев-евро в чейндж бюрата стигна 2 лв.

Три дни преди въвеждането на еврото, опашките пред чейндж бюрата в страната не секват. По различни причини хората бързат да обменят левове за евро, въпреки неизгодния курс. Масово обмяната се извършва за 1.99 лв. за едно евро, като на места дори достига 2 лева.
Само след няколко дни в офисите на банките и на "Български пощи" ще започне "безплатна" смяна на левовете в евро. Тя ще е по официалния курс 1.95583 лв. за евро и без никакви такси до 30 юни 2026 г. В Българска народна банка този обмен ще продължи без краен срок - т.е. дори след години притежателите на суми в левове ще може да ги сменят в офиса на централната банка в София по фиксирания курс и без такси.
В предпоследния работен ден на 2025 г. се извиха опашки и пред банковите офиси, и пред банкоматите. Проверка на "Сега" показа, че по-голяма част от посетителите на банковите клонове внасят левови суми, за да може те да бъдат превалутирани автоматично в евро на 1 януари.
Повечето банкови клонове в страната ще отворят врати чак на 5 януари, а от 31 декември до 3 януари масово няма да са достъпни мобилните и онлайн приложенията на банките заради пренастройването им в евро. Това също е причина потребителите да искат да посетят сега банковите гишета за последни нареждания на финансови операции.
Някои предпочитат да направят това през банкоматите. Други теглят левове, за да имат на разположение пари в брой в последните дни на тази година и първите на 2026 г.
1 ООрана държава
Коментиран от #14, #37
17:14 29.12.2025
2 Престъпления и наказания
Коментиран от #10, #18, #19
17:15 29.12.2025
3 Гръм и мълнии
17:16 29.12.2025
4 На нивата
17:18 29.12.2025
5 Др.Тодор Живков 🇧🇬
17:20 29.12.2025
6 Хипотетично
17:20 29.12.2025
7 Мафията краде
17:20 29.12.2025
8 Пенчо
17:22 29.12.2025
9 Цък
Коментиран от #50
17:24 29.12.2025
10 ЛОШО е
До коментар #2 от "Престъпления и наказания":че НЕ знаеш. Това е пране на крадени пари. Избягване на данъци.
Коментиран от #15
17:25 29.12.2025
11 тъй ли
И банките ще ви обменят валутата безплатно цяла година.
Да не би да имате скътани пачки под дющеците, че бързате да ги обмените?
ГламаФ народ, ей!
Коментиран от #16, #35
17:25 29.12.2025
12 Уса
17:26 29.12.2025
13 На вниманието на...
Коментиран от #47
17:26 29.12.2025
14 Никой не казва
До коментар #1 от "ООрана държава":Банката иска да докажеш от къде ти са парите?
Коментиран от #26
17:26 29.12.2025
15 тъй ли
До коментар #10 от "ЛОШО е":И така да е, Цяла година ще имат за да ги обменят. Защо се блъскат на опашки сега, като стадо?
17:27 29.12.2025
16 ЛОШО е
До коментар #11 от "тъй ли":Банката иска да докажеш от къде ти са парите?
Коментиран от #52
17:28 29.12.2025
17 Последния Софиянец
Коментиран от #30
17:29 29.12.2025
18 Ужас безкрай
До коментар #2 от "Престъпления и наказания":Не е спекула, а умствен дефицит. Защо да си купуват хората € за 1,95583 лв., когато могат да го купят за 2лв.
Коментиран от #21, #32
17:30 29.12.2025
19 те това не е спекула дааа 2лв за 1 евро
До коментар #2 от "Престъпления и наказания":ама ще годним магазините че пишат неправилни цени нали
ало икономическа нап кзп и другите чантаджий защо вземате заплати бе?
2лв=1 евро ама в магазина не можело а? ама в ченча може що тъй ся?
17:36 29.12.2025
20 Кооо
Коментиран от #34
17:37 29.12.2025
21 оня с коня
До коментар #18 от "Ужас безкрай":мога да си го купя и за 3лв 1 евро къв зор имаш ти?
Коментиран от #27, #57
17:37 29.12.2025
22 СЗО
Коментиран от #29
17:37 29.12.2025
23 тикви кирчофци прасета
да си губи време и пари от чейнч
а догодина яка тесла
освен за чекмеджарите и техните хорица
17:39 29.12.2025
24 Кооо
Коментиран от #38, #45
17:41 29.12.2025
25 Др.Тодор Живков 🇧🇬
17:42 29.12.2025
26 Едеее
До коментар #14 от "Никой не казва":Ако на една декларация и се казва доказателство....
Коментиран от #56
17:42 29.12.2025
27 Ужас безкрай
До коментар #21 от "оня с коня":Аз зор нямам. Ти обаче имаш някакъв, щом се заяждаш. Можеш и за 3000лв. да си купиш 1 €, но това не говори, никак добре за теб.
17:43 29.12.2025
28 копейка
17:44 29.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ужас безкрай
До коментар #17 от "Последния Софиянец":В някоя топла държава. Празнуват поредното увеличение на заплатите им.
17:47 29.12.2025
31 Гори
17:49 29.12.2025
32 свидетел
До коментар #18 от "Ужас безкрай":Вярно има опашка пред чейнджа в мола. Това паниката - голяма работа. Все едно някой забрани кеша. Сега е момента звездите от кризисния щаб на Боцко Борисов да излязат от сенките с промоция - слагаш ваксина за грип или Ковид - получаваш стартов пакет с евро-монети/ментета за 20 лв. Навремето умориха сума ти пенсии за 50 лв добавка, сега с 20 лв ще привлекат и младите и ще наваксат набързо с плана за дупчене за 2025-та.
Коментиран от #36
17:49 29.12.2025
33 хахахах
17:50 29.12.2025
34 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #20 от "Кооо":много сте точен господине
нека да ядатКУРАсега всички
Коментиран от #54
17:50 29.12.2025
35 Фокс
До коментар #11 от "тъй ли":И първите шест месеца може да се пазарува и в лева и в евро и ти връщат рестото в евро. Прости хораАА
Коментиран от #49, #53
17:51 29.12.2025
36 ти да видиш
До коментар #32 от "свидетел":че то колко още ще намаляваме от 9 милиина при тато , сега сме само 5 милиона при пожарнкара
то няма да останат овце за стригане
ко ще стрижем после?
17:52 29.12.2025
37 Иначе народът
До коментар #1 от "ООрана държава":Бил беден и едвам свързвал двата края, а обменя като невидял сиви пари. Да хванеш една неокастрена… къде д НАП?
17:56 29.12.2025
38 Саша Грей
До коментар #24 от "Кооо":Чудя се дали да ти напомням, че левът така или иначе е вързан към еврото и струва толкова, колкото струва, но мисля, че няма смисъл.
17:57 29.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Поет
с въздишка тежка се народим.
„Едвам кретаме“, ехти навред,
ала пред чейнджа — цял парад.
18:02 29.12.2025
41 Хохо Бохо
Коментиран от #44, #48
18:05 29.12.2025
42 Поет
„двата края“ все не гони.
Беден уж, по навик стар —
на думи — гладен, в джоба — чар.
Левовете — бързо в евро,
да са „чисти“, да са свежи.
18:07 29.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ко речи?
До коментар #41 от "Хохо Бохо":Ми що не отиде в Тавекс? Най-изгодни курсове.
18:08 29.12.2025
45 Мда-даааааа
До коментар #24 от "Кооо":А левът е една куха опаковка, в която реално има евро, защото е вързан към него.
18:10 29.12.2025
46 😂😂😂
Коментиран от #51
18:10 29.12.2025
47 Банкоматите
До коментар #13 от "На вниманието на...":на ДСК, ще приемат левове до 31.01.26 г.
Тези дето имат депозитни у-ва. Така, че няма смисъл да се кряка. Особено по ракиено време.
18:10 29.12.2025
48 Таксата
До коментар #41 от "Хохо Бохо":е за обслужване. Може е и за 1 евро превод да я платиш.
18:13 29.12.2025
49 ЛОШО е
До коментар #35 от "Фокс":че НЕ знаеш...само през ЯНУАРИ..после само в ЕВРО....
18:13 29.12.2025
50 Ко речи?
До коментар #9 от "Цък":1 към 1? Че той франкът е по-скъп бе, ждрольо!
18:15 29.12.2025
51 Сега
До коментар #46 от "😂😂😂":е момента, националната статистика, да преброи cepceмuтe.
18:16 29.12.2025
52 Адолф
До коментар #16 от "ЛОШО е":До 10 000 лева не иска. Ще имаш цяла година на разположение да си ги внасяш в различни банки и да ги обменяш без такси на вноски до 10 000лв. И аз нещо не разбирам какъв е тоя зор последният момент да обменяш на такъв курс.
Коментиран от #59
18:16 29.12.2025
53 Ко речи?
До коментар #35 от "Фокс":Първите 6 месеца банките ще обменят безплатно, после само БНБ безсрочно. Заплащането е само януари после честит 1 само фЕВРОари.
18:18 29.12.2025
54 ЛОШО е
До коментар #34 от "град КОЗЛОДУЙ":че го ядът ...... бедните, ти от кои си...
18:18 29.12.2025
55 Местя го и продължавам❤️🇧🇬😆
Който е на Село и си има овчички, козички, кокошки, Крава с теленце и едно прасе за Коледа ще пие мляко,ще яде свински пръжки с греяно Вино, пей сърце.❤️🇧🇬😁
Коментиран от #60, #61
18:19 29.12.2025
56 Никой не казва
До коментар #26 от "Едеее":Пробвай се....резултата ще го разбереш скоро...ще има да вадиш от пералнята пари..и да викаш ..ми те са от ...буркана...
18:20 29.12.2025
57 Ууууууиуу
До коментар #21 от "оня с коня":Защо ще се разправяш да си купуваш ? Направо ги метни през терасата като тия изкуфелите старци дето си хвърлят парите на телефонните измамници.
18:20 29.12.2025
58 Чейнчаджия
18:21 29.12.2025
59 ЛОШО е
До коментар #52 от "Адолф":че имат много повече, НО недостатъчни за едно апартаментче....и все НЕЗАКОННИ левчета..
18:24 29.12.2025
60 зевзек
До коментар #55 от "Местя го и продължавам❤️🇧🇬😆":хубаво ще ми запееш, като ти се появи някой медицински проблем, и най близкия доктор е на 120 километра от твоето село
18:27 29.12.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 как така
Това не е ли спекупа?
Защо спреда е двоен от нормалното?
Коментиран от #63, #68
18:35 29.12.2025
63 Ко речи?
До коментар #62 от "как така":Ми той курсът е фиксиран от 24 години.
18:38 29.12.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Помнещ 1996-та
При този дефицит,тази икономика и тези управляващи...като нищо може да стигне евро за...3000 лева!
18:45 29.12.2025
66 зевзек
18:50 29.12.2025
67 ТИГО
До коментар #61 от "Ко речи?":А ЗАЩО да плаща през приложение?? КАжи ми ЩО ??Къв е зора ,ама не ти си в правата цифрова вяра и другите са балами ! Леле па и мнения даваш ,и понеже си по модата имаш и смарт часовник ! Сигурно имаш и грамофон понеже сега е модерно ?Браво хвала на такъви.
18:50 29.12.2025
68 ои8уйхътгрф
До коментар #62 от "как така":Кефят мъ такивъ ярки доказателства, че сте стаду и то от най-глупавите... Записвайте си:
Има си закон по който работят чейндж бюрата... Там е кратко, точно и ясно записано колко е маржът който им е позволен... И този марж е 5% спрямо централният курс на банката... И сега смятате 1,95583лв. + 5% колко прави... Изненада- резултата е 2,053лв...
18:50 29.12.2025