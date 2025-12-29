Новини
Повечето банкови клонове в страната ще отворят врати чак на 5 януари, а от 31 декември до 3 януари масово няма да са достъпни мобилните и онлайн приложенията на банките заради  пренастройването им в евро

Курсът лев-евро в чейндж бюрата стигна 2 лв. - 1
Снимка: БГНЕС
Три дни преди въвеждането на еврото, опашките пред чейндж бюрата в страната не секват. По различни причини хората бързат да обменят левове за евро, въпреки неизгодния курс. Масово обмяната се извършва за 1.99 лв. за едно евро, като на места дори достига 2 лева.

Само след няколко дни в офисите на банките и на "Български пощи" ще започне "безплатна" смяна на левовете в евро. Тя ще е по официалния курс 1.95583 лв. за евро и без никакви такси до 30 юни 2026 г. В Българска народна банка този обмен ще продължи без краен срок - т.е. дори след години притежателите на суми в левове ще може да ги сменят в офиса на централната банка в София по фиксирания курс и без такси.

В предпоследния работен ден на 2025 г. се извиха опашки и пред банковите офиси, и пред банкоматите. Проверка на "Сега" показа, че по-голяма част от посетителите на банковите клонове внасят левови суми, за да може те да бъдат превалутирани автоматично в евро на 1 януари.

Повечето банкови клонове в страната ще отворят врати чак на 5 януари, а от 31 декември до 3 януари масово няма да са достъпни мобилните и онлайн приложенията на банките заради пренастройването им в евро. Това също е причина потребителите да искат да посетят сега банковите гишета за последни нареждания на финансови операции.

Някои предпочитат да направят това през банкоматите. Други теглят левове, за да имат на разположение пари в брой в последните дни на тази година и първите на 2026 г.


  • 1 ООрана държава

    41 3 Отговор
    Има си банки за тая работа, стига да не укриваш данъци...

    Коментиран от #14, #37

    17:14 29.12.2025

  • 2 Престъпления и наказания

    32 5 Отговор
    Не е ли спекула това?

    Коментиран от #10, #18, #19

    17:15 29.12.2025

  • 3 Гръм и мълнии

    26 1 Отговор
    Ден,година храни...след два дни,ще обменят само турски лири, е 6а ги

    17:16 29.12.2025

  • 4 На нивата

    19 3 Отговор
    Голяма жътва, голям урожай, ама като за последно, след нова година, само рубли и виетнамски донги ще обменят

    17:18 29.12.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    27 2 Отговор
    Мръсните пари требе да се изперат.

    17:20 29.12.2025

  • 6 Хипотетично

    12 15 Отговор
    След два дни левчето ще е ценно само за нумизмати и ще спре да се обезценява.

    17:20 29.12.2025

  • 7 Мафията краде

    27 9 Отговор
    Лъжите на мафията как нищо нямало да поскъпне

    17:20 29.12.2025

  • 8 Пенчо

    25 0 Отговор
    Като на Магурата едно време!

    17:22 29.12.2025

  • 9 Цък

    9 3 Отговор
    И сте учудени. Ще ви дам пример с Швейцария. Официална валута е франк. В някой търговски обекти се приема евро но при курс 1:1

    Коментиран от #50

    17:24 29.12.2025

  • 10 ЛОШО е

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "Престъпления и наказания":

    че НЕ знаеш. Това е пране на крадени пари. Избягване на данъци.

    Коментиран от #15

    17:25 29.12.2025

  • 11 тъй ли

    34 1 Отговор
    Защо бързате да обменяте в евро? От 1 януари даваш на касиерката левчета, а тя ти връща евра. Проста работа.
    И банките ще ви обменят валутата безплатно цяла година.
    Да не би да имате скътани пачки под дющеците, че бързате да ги обмените?
    ГламаФ народ, ей!

    Коментиран от #16, #35

    17:25 29.12.2025

  • 12 Уса

    23 7 Отговор
    Всичкото в България е "ден година храни".Еврото ще вкара българите в още по-голема мизерия,но израстналите в демокрацията са мозъчно скопени и искат да повторят грешките на своите родители,които скачаха и се наскачаха и пак същите червени вече кафяви и нсрни управляваха 36 години

    17:26 29.12.2025

  • 13 На вниманието на...

    10 3 Отговор
    Банкоматите на ДСК имат проблеми в момента и не може да се правят вноски.

    Коментиран от #47

    17:26 29.12.2025

  • 14 Никой не казва

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Банката иска да докажеш от къде ти са парите?

    Коментиран от #26

    17:26 29.12.2025

  • 15 тъй ли

    18 2 Отговор

    До коментар #10 от "ЛОШО е":

    И така да е, Цяла година ще имат за да ги обменят. Защо се блъскат на опашки сега, като стадо?

    17:27 29.12.2025

  • 16 ЛОШО е

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "тъй ли":

    Банката иска да докажеш от къде ти са парите?

    Коментиран от #52

    17:28 29.12.2025

  • 17 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Къде са органите срещу спекула?

    Коментиран от #30

    17:29 29.12.2025

  • 18 Ужас безкрай

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "Престъпления и наказания":

    Не е спекула, а умствен дефицит. Защо да си купуват хората € за 1,95583 лв., когато могат да го купят за 2лв.

    Коментиран от #21, #32

    17:30 29.12.2025

  • 19 те това не е спекула дааа 2лв за 1 евро

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Престъпления и наказания":

    ама ще годним магазините че пишат неправилни цени нали

    ало икономическа нап кзп и другите чантаджий защо вземате заплати бе?

    2лв=1 евро ама в магазина не можело а? ама в ченча може що тъй ся?

    17:36 29.12.2025

  • 20 Кооо

    10 6 Отговор
    Честито българино смазаха ти ските докато гледаше в облаците.Не са перачи тия а бачкали като идиоти и кътали всяка стотинка,за да не плащат банковите такси и пари за черни дни ама те били станали малко повечко и системата казва "НЕ".Някои са кътали цял живот мизерствали и сега трябвало да доказват,че не са бандити докато истинските бандити вече си изпраха краденото обърнаха го в евро и щракат с пръсти.От крадено загуба няма

    Коментиран от #34

    17:37 29.12.2025

  • 21 оня с коня

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "Ужас безкрай":

    мога да си го купя и за 3лв 1 евро къв зор имаш ти?

    Коментиран от #27, #57

    17:37 29.12.2025

  • 22 СЗО

    15 0 Отговор
    Българина е тъп и упорит.

    Коментиран от #29

    17:37 29.12.2025

  • 23 тикви кирчофци прасета

    6 1 Отговор
    ошашавиха народа
    да си губи време и пари от чейнч
    а догодина яка тесла
    освен за чекмеджарите и техните хорица

    17:39 29.12.2025

  • 24 Кооо

    5 4 Отговор
    Това фалшиво евро не струва и 50ст ама давайте си левчетата нали това искахте.От 2ри януари само страдания и на 2ри февруари ще се предадете

    Коментиран от #38, #45

    17:41 29.12.2025

  • 25 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 1 Отговор
    Ганю Балкански има историческа карма да се качва в последният момент на поредният ТИТАНИК.

    17:42 29.12.2025

  • 26 Едеее

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Никой не казва":

    Ако на една декларация и се казва доказателство....

    Коментиран от #56

    17:42 29.12.2025

  • 27 Ужас безкрай

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Аз зор нямам. Ти обаче имаш някакъв, щом се заяждаш. Можеш и за 3000лв. да си купиш 1 €, но това не говори, никак добре за теб.

    17:43 29.12.2025

  • 28 копейка

    2 3 Отговор
    а рупли ?

    17:44 29.12.2025

  • 30 Ужас безкрай

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    В някоя топла държава. Празнуват поредното увеличение на заплатите им.

    17:47 29.12.2025

  • 31 Гори

    5 2 Отговор
    Само Волгин не се тревожи . Заплатата му 15 000 е в евро!

    17:49 29.12.2025

  • 32 свидетел

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ужас безкрай":

    Вярно има опашка пред чейнджа в мола. Това паниката - голяма работа. Все едно някой забрани кеша. Сега е момента звездите от кризисния щаб на Боцко Борисов да излязат от сенките с промоция - слагаш ваксина за грип или Ковид - получаваш стартов пакет с евро-монети/ментета за 20 лв. Навремето умориха сума ти пенсии за 50 лв добавка, сега с 20 лв ще привлекат и младите и ще наваксат набързо с плана за дупчене за 2025-та.

    Коментиран от #36

    17:49 29.12.2025

  • 33 хахахах

    4 0 Отговор
    10 лева да стане,то чейндж бюрата налиса на НАШИТЕ хора,от властта...

    17:50 29.12.2025

  • 34 град КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кооо":

    много сте точен господине

    нека да ядатКУРАсега всички

    Коментиран от #54

    17:50 29.12.2025

  • 35 Фокс

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "тъй ли":

    И първите шест месеца може да се пазарува и в лева и в евро и ти връщат рестото в евро. Прости хораАА

    Коментиран от #49, #53

    17:51 29.12.2025

  • 36 ти да видиш

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "свидетел":

    че то колко още ще намаляваме от 9 милиина при тато , сега сме само 5 милиона при пожарнкара

    то няма да останат овце за стригане

    ко ще стрижем после?

    17:52 29.12.2025

  • 37 Иначе народът

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Бил беден и едвам свързвал двата края, а обменя като невидял сиви пари. Да хванеш една неокастрена… къде д НАП?

    17:56 29.12.2025

  • 38 Саша Грей

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Кооо":

    Чудя се дали да ти напомням, че левът така или иначе е вързан към еврото и струва толкова, колкото струва, но мисля, че няма смисъл.

    17:57 29.12.2025

  • 40 Поет

    3 0 Отговор
    Беден народ — така се водим,
    с въздишка тежка се народим.
    „Едвам кретаме“, ехти навред,
    ала пред чейнджа — цял парад.

    18:02 29.12.2025

  • 41 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    В банките отдавна е толкова. Тея чак сега се сетиха. За 150 евра платих 6 лева такса на ОББ, което прави точно курс 2 лв.

    Коментиран от #44, #48

    18:05 29.12.2025

  • 42 Поет

    2 0 Отговор
    Народът беден — вечно стонe,
    „двата края“ все не гони.
    Беден уж, по навик стар —
    на думи — гладен, в джоба — чар.
    Левовете — бързо в евро,
    да са „чисти“, да са свежи.

    18:07 29.12.2025

  • 44 Ко речи?

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хохо Бохо":

    Ми що не отиде в Тавекс? Най-изгодни курсове.

    18:08 29.12.2025

  • 45 Мда-даааааа

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Кооо":

    А левът е една куха опаковка, в която реално има евро, защото е вързан към него.

    18:10 29.12.2025

  • 46 😂😂😂

    2 0 Отговор
    За кво бързат и се редят тия..!?

    Коментиран от #51

    18:10 29.12.2025

  • 47 Банкоматите

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "На вниманието на...":

    на ДСК, ще приемат левове до 31.01.26 г.
    Тези дето имат депозитни у-ва. Така, че няма смисъл да се кряка. Особено по ракиено време.

    18:10 29.12.2025

  • 48 Таксата

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хохо Бохо":

    е за обслужване. Може е и за 1 евро превод да я платиш.

    18:13 29.12.2025

  • 49 ЛОШО е

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Фокс":

    че НЕ знаеш...само през ЯНУАРИ..после само в ЕВРО....

    18:13 29.12.2025

  • 50 Ко речи?

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Цък":

    1 към 1? Че той франкът е по-скъп бе, ждрольо!

    18:15 29.12.2025

  • 51 Сега

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "😂😂😂":

    е момента, националната статистика, да преброи cepceмuтe.

    18:16 29.12.2025

  • 52 Адолф

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "ЛОШО е":

    До 10 000 лева не иска. Ще имаш цяла година на разположение да си ги внасяш в различни банки и да ги обменяш без такси на вноски до 10 000лв. И аз нещо не разбирам какъв е тоя зор последният момент да обменяш на такъв курс.

    Коментиран от #59

    18:16 29.12.2025

  • 53 Ко речи?

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Фокс":

    Първите 6 месеца банките ще обменят безплатно, после само БНБ безсрочно. Заплащането е само януари после честит 1 само фЕВРОари.

    18:18 29.12.2025

  • 54 ЛОШО е

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "град КОЗЛОДУЙ":

    че го ядът ...... бедните, ти от кои си...

    18:18 29.12.2025

  • 55 Местя го и продължавам❤️🇧🇬😆

    2 1 Отговор
    Изпазарувал съм за следващата една година, днес висях пред Изипейя един час на опашка да платя сметките, слид новата година ще започна да си меся и приготвям Хляб в къщи.
    Който е на Село и си има овчички, козички, кокошки, Крава с теленце и едно прасе за Коледа ще пие мляко,ще яде свински пръжки с греяно Вино, пей сърце.❤️🇧🇬😁

    Коментиран от #60, #61

    18:19 29.12.2025

  • 56 Никой не казва

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Едеее":

    Пробвай се....резултата ще го разбереш скоро...ще има да вадиш от пералнята пари..и да викаш ..ми те са от ...буркана...

    18:20 29.12.2025

  • 57 Ууууууиуу

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Защо ще се разправяш да си купуваш ? Направо ги метни през терасата като тия изкуфелите старци дето си хвърлят парите на телефонните измамници.

    18:20 29.12.2025

  • 58 Чейнчаджия

    4 0 Отговор
    Ден година храни😎

    18:21 29.12.2025

  • 59 ЛОШО е

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Адолф":

    че имат много повече, НО недостатъчни за едно апартаментче....и все НЕЗАКОННИ левчета..

    18:24 29.12.2025

  • 60 зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Местя го и продължавам❤️🇧🇬😆":

    хубаво ще ми запееш, като ти се появи някой медицински проблем, и най близкия доктор е на 120 километра от твоето село

    18:27 29.12.2025

  • 62 как така

    1 1 Отговор
    След като има закон и фиксиран курс?
    Това не е ли спекупа?
    Защо спреда е двоен от нормалното?

    Коментиран от #63, #68

    18:35 29.12.2025

  • 63 Ко речи?

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "как така":

    Ми той курсът е фиксиран от 24 години.

    18:38 29.12.2025

  • 65 Помнещ 1996-та

    1 2 Отговор
    Нема да се плашите...
    При този дефицит,тази икономика и тези управляващи...като нищо може да стигне евро за...3000 лева!

    18:45 29.12.2025

  • 66 зевзек

    1 0 Отговор
    само тъп човек, който живее на село, не чете новини, хал хабер си няма от нищо, може да сравнява 1997 година и хиперинфлацията тогава, с 2025 година, това са пълни глупости

    18:50 29.12.2025

  • 67 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ко речи?":

    18:50 29.12.2025

  • 68 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "как така":

    Кефят мъ такивъ ярки доказателства, че сте стаду и то от най-глупавите... Записвайте си:

    Има си закон по който работят чейндж бюрата... Там е кратко, точно и ясно записано колко е маржът който им е позволен... И този марж е 5% спрямо централният курс на банката... И сега смятате 1,95583лв. + 5% колко прави... Изненада- резултата е 2,053лв...

    18:50 29.12.2025