Атакуват анонимно една от най-успешните строителни компании у нас

Анонимни конкуренти са атакували една от най-успешните и големи строителни компании у нас, пише mediamall.info.
Става дума за фирма BUILDEX, която е на пазара от доста години, а зад гърба ѝ стоят десетки успешни и професионално реализирани до перфектност проекти.
Строителната компания е известна из цяла България със своите индивидуални подходи за решаване на най-трудните предизвикателства в строителството. Макар и все още сравнително млада, основана през 2014 година, фирмата се занимава с проучване, консултиране, проектиране и архитектура във всички сфери на строителството.
Нейният собственик Сергей Синдраков пък е известен на всички в бранша като един от изключително уважаваните и респектиращи млади строители у нас. В компанията му работят над хиляда души, а чрез тях той дава храна на над още поне пет хиляди души.
През последните 12 месеца компания BUILDEX е платила над 6 000 000 лв. данъци към държавата, което пък я прави един от сериозните данъкоплатци в България.
Заради растящата мощ на компанията, конкуренти се опитват по всякакъв начин да злепоставят фирмата и нейния собственик. Чрез редица анонимни публикации из социалните мрежи и онлайн медии конкурентите на фирмата от месеци се опитват да сринат доверието в нея и собственика ѝ.
"Тъй като компанията отдавна е спечелила доверието на своите клиенти, всякакви опити тя да бъде дискредитирана са обречени на неуспех", прогнозира mediamall.info.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тия Ги Незнам
19:03 15.10.2025
2 1111
19:10 15.10.2025
3 Ъъъ
19:11 15.10.2025
4 Карло☪︎ НacсpaH
Коментиран от #7
19:24 15.10.2025
5 зевзек
19:31 15.10.2025
6 Свободен
Иначе щеше да знае, че такива статии само увеличават проблема!
Вместо да ангажира и да плаща на медии да оспорват твърденията и да го защитават, просто е трябвало тихо да чака да отмине бурята!
С това изхвърлян направо се закопа!
20:03 15.10.2025
7 Казах ти
До коментар #4 от "Карло☪︎ НacсpaH":Гълъбова ще те оправи.
20:07 15.10.2025
8 Васил
20:26 15.10.2025