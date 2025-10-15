Атакуват анонимно една от най-успешните строителни компании у нас

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Анонимни конкуренти са атакували една от най-успешните и големи строителни компании у нас, пише mediamall.info.

Става дума за фирма BUILDEX, която е на пазара от доста години, а зад гърба ѝ стоят десетки успешни и професионално реализирани до перфектност проекти.



Строителната компания е известна из цяла България със своите индивидуални подходи за решаване на най-трудните предизвикателства в строителството. Макар и все още сравнително млада, основана през 2014 година, фирмата се занимава с проучване, консултиране, проектиране и архитектура във всички сфери на строителството.



Нейният собственик Сергей Синдраков пък е известен на всички в бранша като един от изключително уважаваните и респектиращи млади строители у нас. В компанията му работят над хиляда души, а чрез тях той дава храна на над още поне пет хиляди души.



През последните 12 месеца компания BUILDEX е платила над 6 000 000 лв. данъци към държавата, което пък я прави един от сериозните данъкоплатци в България.

Заради растящата мощ на компанията, конкуренти се опитват по всякакъв начин да злепоставят фирмата и нейния собственик. Чрез редица анонимни публикации из социалните мрежи и онлайн медии конкурентите на фирмата от месеци се опитват да сринат доверието в нея и собственика ѝ.



"Тъй като компанията отдавна е спечелила доверието на своите клиенти, всякакви опити тя да бъде дискредитирана са обречени на неуспех", прогнозира mediamall.info.