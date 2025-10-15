Новини
Атакуват анонимно една от най-успешните строителни компании у нас

15 Октомври, 2025 18:46, обновена 15 Октомври, 2025 18:58 997 8

Заради растящата мощ на BUILDEX, конкуренти се опитват по всякакъв начин да злепоставят фирмата и нейния собственик

Анонимни конкуренти са атакували една от най-успешните и големи строителни компании у нас, пише mediamall.info.

Става дума за фирма BUILDEX, която е на пазара от доста години, а зад гърба ѝ стоят десетки успешни и професионално реализирани до перфектност проекти.

Строителната компания е известна из цяла България със своите индивидуални подходи за решаване на най-трудните предизвикателства в строителството. Макар и все още сравнително млада, основана през 2014 година, фирмата се занимава с проучване, консултиране, проектиране и архитектура във всички сфери на строителството.

Нейният собственик Сергей Синдраков пък е известен на всички в бранша като един от изключително уважаваните и респектиращи млади строители у нас. В компанията му работят над хиляда души, а чрез тях той дава храна на над още поне пет хиляди души.

През последните 12 месеца компания BUILDEX е платила над 6 000 000 лв. данъци към държавата, което пък я прави един от сериозните данъкоплатци в България.

Заради растящата мощ на компанията, конкуренти се опитват по всякакъв начин да злепоставят фирмата и нейния собственик. Чрез редица анонимни публикации из социалните мрежи и онлайн медии конкурентите на фирмата от месеци се опитват да сринат доверието в нея и собственика ѝ.

"Тъй като компанията отдавна е спечелила доверието на своите клиенти, всякакви опити тя да бъде дискредитирана са обречени на неуспех", прогнозира mediamall.info.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия Ги Незнам

    4 0 Отговор
    Кой ги Знае, да даде Мнение

    19:03 15.10.2025

  • 2 1111

    4 1 Отговор
    Тази не беше ли на Дебел.?????

    19:10 15.10.2025

  • 3 Ъъъ

    8 0 Отговор
    На мен ми зучи на някакъв странен, шантав ПР!? 🙄 Видях само, че собствениците са руснак и украинка?

    19:11 15.10.2025

  • 4 Карло☪︎ НacсpaH

    3 3 Отговор
    Искам пари , много пари от държавата! Трябват ми за дppoггaaa! Децата пенсионерите и социално слабите да го дyyxxатт!

    Коментиран от #7

    19:24 15.10.2025

  • 5 зевзек

    5 0 Отговор
    толкова е известна, че за първи път я чувам, в последните 15 години, тази държава се напълни с позьори, и филмари, дето се мислят за нещо, а всъщност са едно голо нищо

    19:31 15.10.2025

  • 6 Свободен

    4 0 Отговор
    Убеден съм, че собственикът е млад!
    Иначе щеше да знае, че такива статии само увеличават проблема!
    Вместо да ангажира и да плаща на медии да оспорват твърденията и да го защитават, просто е трябвало тихо да чака да отмине бурята!
    С това изхвърлян направо се закопа!

    20:03 15.10.2025

  • 7 Казах ти

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Карло☪︎ НacсpaH":

    Гълъбова ще те оправи.

    20:07 15.10.2025

  • 8 Васил

    1 0 Отговор
    Щом им правят ПР не им в чиста работата.

    20:26 15.10.2025