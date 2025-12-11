BNEWS: Страшна вест от Сърбия смрази сърцето на Бойко Борисов

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Трепери ли Зайчарника в Банкя? Старият враг на Бойко Борисов Йоца Амстердама току излезе от затвора и то баш в разгара на многохилядни протести срещу бившия български премиер.

В криминалните среди се говори, че Йоца и Борисов имат стари сметки за уреждане и едва ли не Борисов е бил поръчан от зловещия наркобос номер едно на Балканите. Дали това вярно и каква ще бъде развръзката, може би скоро ще разберем, а за Борисов стоенето във властта се превръща във въпрос на живот и смърт.

“През 2022 г. получих информация, че Борисов е дал 10 милиона евро и лиценз за оръжеен износ на човек, единствено за да му уреди среща с Йосич. Не съм го споделял, защото не получих потвърждение от втори източник или с документи. Сега ще разберем дали това е вярно.”

Така коментира Иван Христанов от Единение, който тогава заемаше висш държавен пост и водеше война с Мафията.

Сретен Йочич, по-известен в публичното пространство като Йоца Амстердам, днес е освободен условно след решение на Апелативния съд в Белград, съобщи Danas

Новината е потвърдена и в официално съобщение на съда, в което се посочва, че решението е взето на 10 декември 2025 г.

„Апелативният съд в Белград постанови решение, с което, приемайки жалбата на защитата на осъдения, изменя първоинстанционното решение и осъденият Сретен Йосич се освобождава условно от изтърпяване на 15-годишната присъда и се разпорежда той да бъде незабавно пуснат на свобода, като условното освобождаване може да трае най-дълго до 28 февруари 2026 г.“, се казва в съобщението.

Съдът е заключил, че са изпълнени всички законови условия за освобождаването на Йосич. В мотивите се подчертава, че докладите от затвора показват „максимален напредък в третирането и изпълнението на програмата за поведение“ и че „с основание може да се очаква осъденият на свобода да се държи добре, а особено че до изтичането на срока на присъдата няма да извърши ново престъпление“.

Днешното решение е предшествано от по-ранен неуспешен опит. Адвокатът на Йосич през септември подаде молба за условно освобождаване до Висшия съд в Белград, но тя беше отхвърлена. Защитата след това подаде жалба до Апелативния съд, който в крайна сметка промени първоинстанционното решение и одобри освобождаването.

Сега БГ припомня, че Йосич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение, че е участвал в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. Макар че впоследствие беше окончателно оправдан по това дело, той не беше освободен. Вместо това, на 28 декември 2012 г. беше преместен от Централния затвор в Задова за изтърпяване на 15-годишна присъда за подбудителство към убийството на Горан Марянович, наричан Гокси Бомбаджията, през 1995 г.

През 2002 г. като главен секретар на МВР Бойко Борисов арестува Йосич в България, след което започна да се движи със засилена охрана. През 2009 г. в Националната разузнавателна служба бе извършена проверка по повод твърденията на сръбския наркобос Йосич пред белградски съд, че се е ползвал от закрилата на българските разузнавателни служби. Затова се чувствал сигурен в България. Йосич намеси и името на Бойко Борисов в кръга на покровителите му.

От службата категорично посочиха тогава, че не са имали и нямат отношение към Йосич. Няма данни и други служби и граждани да са му осигурявали чадър. Предния ден Бойко Борисов поиска МВР, ДАНС и разузнаването публично да отговорят имало ли е закрила от службите или от него за Сретен Йосич в България.

През 2001 г. Йосич влиза и се укрива в България под фалшива самоличност, бягайки от международно издирване. Използва мрежата си от контакти на Балканите и се укрива основно в района на София. Движи се с охрана и сменя адресите често. През април 2002 г. е проведена съвместна акция на НСБОП (днешната ГДБОП), Интерпол и специални полицейски части. Йосич е арестуван в ресторант край бул. „Ботевградско шосе“ в София. При ареста Йосич не оказва съпротива. Носи фалшив български паспорт на чуждо име. Започва процедура за екстрадиране в Сърбия, защото е издирван с червена бюлетина от Интерпол. Има обвинения за участие в организирана престъпност и поръчкови убийства. През юни 2002 г. е екстрадиран в Сърбия.

Таен свидетел пред Съда: Бойко Борисов е човекът на Сретен Йосич в България, пише сайтът Гласове.

Пред Специалния съд в Белград Томислав Марянович, който е свидетел-сътрудник по делото за убийството на хърватския журналист Иво Пуканич, разказа за престъпната групировка на Сретен Йосич и нейните акции. В показанията му бяха засегнати и убийството на Милчо Бонев, известен като бай Миле, както и българското участие в цялата престъпна мрежа. Той цитира един от престъпните босове в Сърбия – Роберт Матанич, който е заявил, че групата е работила за много силен човек – Сретен Йосич, и че неговият кум и дясна ръка е Слободан Джурович. Той през 2004 г. им е заповядал в България, в Пловдив, да убият един човек, който ги измамил за наркотици. Според свидетеля техният човек в България е бил Бойко Борисов, тогава главен секретар на МВР.

Марянович, чрез видеовръзка Белград-Загреб, свидетелства за организирането на убийството на хърватския журналист и собственик на седмичника „Национал” Иво Пуканич. Марянович подробно обясни схемата на престъпната групировка и нейните акции, както и за убийството на журналиста. Според него Сретен Йосич и неговият кум Слободан Джурович стоят и зад убийството на Пуканич. За смъртта на журналиста Йосич обещал 1,5 млн. евро.

Свидетелят Марянович заяви още, че Слободан Джурович, наречен Кардинал, наредил убийството на Милчо Бонев, известен като бай Миле, през 2004 г. Поръчката той направил след арестуването на Сретен Йосич в България и екстрадирането му в Холандия.



Това убийство е отмъщение към бай Миле, който не е попречил на арестуването и прехвърлянето на Йоца Амстердам в Холандия, пишат сръбските медии. След това Джурович наследил големия престъпен бизнес на Милчо Бонев в България, свързан с наркотици, убийства и оръжие.



Пред Специалния съд в Белград Томислав Марянович изнесе информация, че престъпният клан се е събрал през 2008 г. след завръщането на Роберт Матанич от България. За първи път обаче те започват своите акции през 2000-а, когато в Загреб организират нелегален бизнес с наркотици, оръжие и изнудване. През 2003 г. пък от Босна за Ротердам контрабандират голямо количество оръжие по поръчка на Слободан Джурович.

Припомняме, че през април 2009 г. сръбският наркобос Сретен Йосич заяви по време на съдебния процес срещу него, че е бил покровителстван от българските служби за сигурност и лично от Бойко Борисов по време на пребиваването си в България. Тогава имаше информация, че Бойко Борисов дори е призован по делото срещу Йосич и трябваше да се яви в Белградския съд.

По-рано през 2007 г. авторитетното американско списание „Конгрешънъл Куотърли“ публикува материал, в който се твърдеше, че тогавашният кмет на София Бойко Борисов е свързан с мафията. В статията, публикувана на 2 март във всекидневния електронен бюлетин „Вътрешна сигурност“, се казваше още, че Борисов „е свързан с почти 30 неразкрити убийства“ в страната. Авторът Джеф Стайн – редактор по въпросите на националната сигурност, се позова на „дебел 9 см поверителен доклад на швейцарска частна банка, възложен на екип с цел да оцени риска в България“. В текста се казва буквално, че най-влиятелният политик в България, най-новият съюзник на Вашингтон в глобалната война с терора, е близък съратник на прочути мафиоти и е свързан с почти 30 неразкрити убийства в черноморската република.

И още: През 2001-2005 г., по време на четиригодишния си мандат във вътрешното министерство, Борисов е използвал своите правомощия да се бори с корупцията във властта с цел да помогне на съратниците си мафиоти да ликвидират конкуренти в подземния свят. „След като Бойко Борисов бе назначен за главен секретар на вътрешното министерство през 2001 г… имаше голям брой убийства и мафиотски разстрели на личности, свързани с престъпните групировки в България“, посочва докладът. „По време на управлението на Борисов като най-високопоставен шеф на органите на реда само обикновени, незначителни мафиоти бяха изправени пред правосъдието, докато неговите бивши бизнес партньори процъфтяваха, а техните предполагаеми конкуренти бяха системно избивани„, се твърдеше още в доклада.

Снайперистите в Банкя са заради Сретен Йосич и неизпълнения ангажимент на Борисов за Сребреница! С екслузивна новина гръмна най-четената агенция в социалните мрежи BNEWS!

Заплахата за Борисов не идва от Путин, а от един негов сръбски фен – Сретен Йосич. Сигналът за заплахата е подаден от приятелска балканска служба към външното ни разузнаване и ДАНС. Същата служба през 2013 година бе пуснала сигнал, че Доган и Пеевски са се наговорили да убиват Борисов в затвора.

Такъв сигнал, както и сегашният, приличат на писани от Бойко на колянце в Банкя. На страха очите са големи, а на Бойко очите са колкото плажни чадъри.

Точна заради това има и още една версия. Борисов сам да е пуснал сигнала, че ще го убиват, за да се предпази от Йоца Амстердама и да освети врага си Пеевски като потенциален убиец без морални задръжки. Неслучайно Борисов няколко пъти натъръваше на думите “Пеевски иска да ме убие” и ги вкара лъжливо в устата на неназовани медии.

Сръбската връзка идва от неизпълнения ангажимент на Борисов да обърне българската позиция за Сребреница при гласуването на резолюцията в ООН. Ангажиментът е бил поет лично към сръбския президент от Зайчарника в Банкя срещу гаранции, че мафиотският бос Сретен Йосич няма да получи трибуна за компроматни атаки срещу Борисов, когато излезе от затвора.

След провала на Борисов да обърне българското гласуване в полза на комшиите лично Вучич е заплашил в тесен кръг, че проблемите на българина с Йоца Амстердама са сериозни и той нямало да си мръдне пръста да го спира, ако реши да си отмъщава.

Сретен е бос на сръбската мафия, чийто бойно кръщене тръгва с военните престъпления и кланетата по бойните полета на бивша Югославия и сега е бесен, че честта на легионерите от Сребреница е опетнена.

Преди да са мафиоти хора като Йоца приемат себе си за военнопрестъпници и свирепи патриоти.

Дори и от затвора Йоца Амстердама е способен да плати и организира атентат на Борисов, но не е много вероятно.

Най-вероятно е Борисов сам да си пуска сигналите, че ще го убиват през разни балкански служби, в които има свои хора. Целта е да осветли Пеевски, когото вече приема за свой враг. В главата на Борисов изглежда напълно логично Пеевски да го ликвидира с цел да го махне от пътя си в битката за премиерския пост и да му вземе партията. Лидерът на ДПС виждал себе си като бъдещ общ лидер на обединените две корпорации – ГЕРБ и ДПС и като български премиер. Това докладвали злите езици в Банкя.

За целта Борисов трябвало да се дръпне на задната седалка и да остави ключовете друг да кара копата. В случая другият се оказва бившият му приятел Делян Пеевски, който вече е прекупил почти цялата партия ГЕРБ.

Битката ще бъде свирепа и затова може и да няма правителство, защото от Борисов се иска пълна капитулация, а той знае как да играе по мръсните правила.

