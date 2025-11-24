Управляващите предлагат скандална концесия на тотото

Управляващото мнозинство подготвя знакова промяна в хазартния сектор чрез предложение за концесиониране на Българския спортен тотализатор за срок от минимум 15 години. Идеята е заложена в текстове, внесени между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет за 2025 година, съобщи вестник "Сега".
Вносители на промените са народните представители Костадин Ангелов от ГЕРБ, Драгомир Стойнев от БСП и Йордан Цонев от ДПС.
Край на държавния монопол
Предложените изменения предвиждат отпадане на установения държавен монопол върху организирането на лотарийни игри. Вместо държавата да извършва тази дейност пряко, се създава законова възможност тя да бъде възложена на частен оператор чрез концесия.
Мотивите на вносителите се основават на тезата, че в момента тотализаторът не е в състояние да се състезава конкурентно на пазара. Това предложение идва няколко години след като държавата национализира сектора и отне лицензите на частните оператори, свързани с бизнесмена Васил Божков.
Процедура и срокове
Текстовете залагат кратки срокове за стартиране на процедурата. До 31 март 2026 година Министерството на младежта и спорта трябва да публикува обявление за проучване на интереса към концесията.
Законопроектът предвижда процедурата да продължи дори при наличието на само едно предложение, като концесията ще бъде включена в държавния план.
След сключването на концесионен договор, Българският спортен тотализатор ще преустанови дейността си по организиране на хазартни игри. Продажбата на билети, фишове и талони от държавното дружество ще бъде спряна, а наличните количества – унищожени.
Бъдещето на активите
Според предложението, бъдещият концесионер ще придобие правото да ползва:
Всички пунктове на тотализатора;
Системите за обработка на залози;
Ценните образци;
Интелектуалната собственост на дружеството.
Тотализаторът ще запази своите активи и пасиви, но ще загуби правото да оперира хазартни игри.
По отношение на финансирането на спорта е предвидено 10 процента от внесения корпоративен данък от концесионера да отиват за тази цел. Към момента липсват подробни финансови разчети как това ще се съотнесе към сегашните отчисления, които тотализаторът прави за българския спорт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джо
21:20 24.11.2025
2 шиши
21:22 24.11.2025
3 Боби
21:25 24.11.2025
4 Браво
21:25 24.11.2025
5 Гост
21:29 24.11.2025
6 Българин
21:30 24.11.2025
7 Последния Софиянец
21:31 24.11.2025
8 Град Симитли
.... Това ако не е лобиране, кой го знай кво е!?
... Че и от вносителите е Драго Стойнев!
Ашколсун, "социалисте"!
21:32 24.11.2025
9 Госあ
Коментиран от #14
21:34 24.11.2025
10 Потрес
Само нищожните 10% за спорт останалото в 🐖-то касичка!
21:34 24.11.2025
11 Здрасти
21:35 24.11.2025
12 Гост
Коментиран от #17
21:37 24.11.2025
13 Факт
21:40 24.11.2025
14 Хахаха
До коментар #9 от "Госあ":Да.
Идва края на тая страна.
На такова население - такъв край.
21:51 24.11.2025
15 А парламент на концесия
21:52 24.11.2025
16 Трябваше с дебели букви
21:53 24.11.2025
17 Куку-куку
До коментар #12 от "Гост":Да ви ги вземат. Това сте си заслужили.
21:54 24.11.2025
18 истина ти казвам
21:54 24.11.2025
19 Позор!
21:56 24.11.2025
20 Кой ще остави тотализатора и хазартните
За България само десет процента за държавата плосък данък и електронно евро
21:58 24.11.2025
21 Щом Ментата
21:59 24.11.2025
22 да бе, да
22:10 24.11.2025
23 Бай Хой
22:15 24.11.2025
24 Никола
22:29 24.11.2025
25 Мафиоти
22:58 24.11.2025
26 Суперррррр
23:27 24.11.2025