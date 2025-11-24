Новини
Разследвания »
Управляващите предлагат скандална концесия на тотото

Управляващите предлагат скандална концесия на тотото

24 Ноември, 2025 21:18 2 246 26

  • тото-
  • тотализатор-
  • концесия'-
  • хазарт-
  • залози

Край на държавния монопол

Управляващите предлагат скандална концесия на тотото - 1
Снимка: БГНЕС
СЕГА СЕГА
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Управляващото мнозинство подготвя знакова промяна в хазартния сектор чрез предложение за концесиониране на Българския спортен тотализатор за срок от минимум 15 години. Идеята е заложена в текстове, внесени между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет за 2025 година, съобщи вестник "Сега".

Вносители на промените са народните представители Костадин Ангелов от ГЕРБ, Драгомир Стойнев от БСП и Йордан Цонев от ДПС.

Край на държавния монопол

Предложените изменения предвиждат отпадане на установения държавен монопол върху организирането на лотарийни игри. Вместо държавата да извършва тази дейност пряко, се създава законова възможност тя да бъде възложена на частен оператор чрез концесия.

Мотивите на вносителите се основават на тезата, че в момента тотализаторът не е в състояние да се състезава конкурентно на пазара. Това предложение идва няколко години след като държавата национализира сектора и отне лицензите на частните оператори, свързани с бизнесмена Васил Божков.

Процедура и срокове

Текстовете залагат кратки срокове за стартиране на процедурата. До 31 март 2026 година Министерството на младежта и спорта трябва да публикува обявление за проучване на интереса към концесията.

Законопроектът предвижда процедурата да продължи дори при наличието на само едно предложение, като концесията ще бъде включена в държавния план.

След сключването на концесионен договор, Българският спортен тотализатор ще преустанови дейността си по организиране на хазартни игри. Продажбата на билети, фишове и талони от държавното дружество ще бъде спряна, а наличните количества – унищожени.

Бъдещето на активите

Според предложението, бъдещият концесионер ще придобие правото да ползва:

Всички пунктове на тотализатора;

Системите за обработка на залози;

Ценните образци;

Интелектуалната собственост на дружеството.

Тотализаторът ще запази своите активи и пасиви, но ще загуби правото да оперира хазартни игри.

По отношение на финансирането на спорта е предвидено 10 процента от внесения корпоративен данък от концесионера да отиват за тази цел. Към момента липсват подробни финансови разчети как това ще се съотнесе към сегашните отчисления, които тотализаторът прави за българския спорт.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джо

    46 2 Отговор
    Беззаконие у законодателя!

    21:20 24.11.2025

  • 2 шиши

    41 2 Отговор
    помня как мама удряше жакпота всяка седмица.........бях малък и не бях още глътнал ктб и булгартабак....

    21:22 24.11.2025

  • 3 Боби

    52 3 Отговор
    Шишко дорде не погълне де що има в тая клета държавица няма да миряса, ама буквално всичко, всичко за народа

    21:25 24.11.2025

  • 4 Браво

    47 2 Отговор
    Частно,разбирай тяхно.......крадат, крадат.....не стига,.... винетки, сини зони, зелени зони, розови зони,по високи осигуровки, такса електромер,такса водомер,такса кладенец.......сега и оттук. Този българин без кожа го оставихте,колко кожи от гърба му смъкнахте....до кокал ще го оглозгате....ч@кали

    21:25 24.11.2025

  • 5 Гост

    28 1 Отговор
    Нормално, рушвета сигурно е поне 250 милиона...

    21:29 24.11.2025

  • 6 Българин

    50 2 Отговор
    Щом и на тотото посегна прасето ,закривай е тая държава

    21:30 24.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Радев сигурно ще блокира закона,той е народен човек

    21:31 24.11.2025

  • 8 Град Симитли

    29 1 Отговор
    "... Законопроектът предвижда процедурата да продължи дори при наличието на само едно предложение, като концесията ще бъде включена в държавния план...."
    .... Това ако не е лобиране, кой го знай кво е!?
    ... Че и от вносителите е Драго Стойнев!
    Ашколсун, "социалисте"!

    21:32 24.11.2025

  • 9 Госあ

    28 2 Отговор
    Ха познайте кой ще е този единствен кандидат?? Лукойл, ся тотото, еееее истина е че нема такава друга държава. Евала ти шиши случи на стадо,. Ама както се знае че след всяко начало идва и край рано или късно.

    Коментиран от #14

    21:34 24.11.2025

  • 10 Потрес

    26 1 Отговор
    Ами честито на Дебелаците собственици на ГЕРБ-Ново начало и скоро и на ТОТОто.
    Само нищожните 10% за спорт останалото в 🐖-то касичка!

    21:34 24.11.2025

  • 11 Здрасти

    21 2 Отговор
    Всичко се краде, а офчите души и си траят. 200000 за кученцето подписка подписали.. Папагал до папагала

    21:35 24.11.2025

  • 12 Гост

    22 2 Отговор
    Мале, Мале, Мале, тия ограбиха абсолютно всичко. Свините ще ни вземат и кожите от гърбовете

    Коментиран от #17

    21:37 24.11.2025

  • 13 Факт

    14 0 Отговор
    "Концесията" си е скрит заем. В най-добрия случай ще вземат предварително пари, които иначе събират години напред.

    21:40 24.11.2025

  • 14 Хахаха

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    Да.
    Идва края на тая страна.
    На такова население - такъв край.

    21:51 24.11.2025

  • 15 А парламент на концесия

    14 0 Отговор
    А МС на концесия ......

    21:52 24.11.2025

  • 16 Трябваше с дебели букви

    14 0 Отговор
    Вносители на промените са народните представители Костадин Ангелов от ГЕРБ, Драгомир Стойнев от БСП и Йордан Цонев от ДПС.

    21:53 24.11.2025

  • 17 Куку-куку

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Да ви ги вземат. Това сте си заслужили.

    21:54 24.11.2025

  • 18 истина ти казвам

    11 1 Отговор
    Ми то при лотарията на Божков,къде по 50 къде по 100лв. ама от тва спорт-тото нищо!!!!! Големи алчняци бе баце! При Божковата лотария от време на време денят ти се вижда малко по слънчев ама при тия винаги е мрачно !!!!!!

    21:54 24.11.2025

  • 19 Позор!

    10 1 Отговор
    Путине, брате! Хвърли една атомна бомба в тая кочина и да се свършва!

    21:56 24.11.2025

  • 20 Кой ще остави тотализатора и хазартните

    11 1 Отговор
    Игри да са в евро и да са държавна собственост
    За България само десет процента за държавата плосък данък и електронно евро

    21:58 24.11.2025

  • 21 Щом Ментата

    17 1 Отговор
    е намесен - ясна е работата. Зад него стои Шиши и доволно протрива ръце. Зад "интелекта" Стойнев стои Кирил Добрев. Всичко е спазерено, Шиши като не можа да ощави Божков сега си търси маминото му наследство. Концесията ще е същата като заграбването от Дънди, като мините на оня вечно фалиралия Ковачев, като Летище София, за което btw Желязков бе сложен нарочно да спазари сделката с "който трябва", па и да му разсрочи плащабията, които я ги има, я не.. Държавата и гражданите - да го ....дишат.. Спи, народе, имаш още кожи за сваляне..

    21:59 24.11.2025

  • 22 да бе, да

    10 1 Отговор
    И защо само тототоУ? Аз предлагам да дадем цялата държава на концесия, а не да я ползват безплатно и само да крадат от нея. Така поне наем ще плащат. А тотото е сладка хапка, ех, какви пари се перат през него! А злите езици твърдят, че мама Рени никога не е спирала да упражнява контрол над тотализатора, сега поне иска това да бъде официализирано.

    22:10 24.11.2025

  • 23 Бай Хой

    9 0 Отговор
    14 години чакаш на час по лъжичка за печалбата . Сега концесия за 15 г , ако не се поднови поданиците духат супата . Това което стана с игрите на Божков . Тотото печели милиарди но ти налагат комунделски правила 200 000 лв като за начало и 168 месеца на равни вноски . Защо ? Аз залога на равни вноски ли го правя ? Да ме предпазели от синдрома на внезапното забогатяване . Смях .

    22:15 24.11.2025

  • 24 Никола

    6 0 Отговор
    А "честито" на всички тотомилионери, спечелили досега. 14 години може и да не ги дочакат. СПРЕТЕ НАПЪЛНО МРЪСССНИЯ ХАЗАРТ!!!

    22:29 24.11.2025

  • 25 Мафиоти

    5 1 Отговор
    Дават на други мафиоти

    22:58 24.11.2025

  • 26 Суперррррр

    2 0 Отговор
    Народа няма да играе тото........

    23:27 24.11.2025