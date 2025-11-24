Управляващите предлагат скандална концесия на тотото

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Управляващото мнозинство подготвя знакова промяна в хазартния сектор чрез предложение за концесиониране на Българския спортен тотализатор за срок от минимум 15 години. Идеята е заложена в текстове, внесени между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет за 2025 година, съобщи вестник "Сега".

Вносители на промените са народните представители Костадин Ангелов от ГЕРБ, Драгомир Стойнев от БСП и Йордан Цонев от ДПС.

Край на държавния монопол

Предложените изменения предвиждат отпадане на установения държавен монопол върху организирането на лотарийни игри. Вместо държавата да извършва тази дейност пряко, се създава законова възможност тя да бъде възложена на частен оператор чрез концесия.

Мотивите на вносителите се основават на тезата, че в момента тотализаторът не е в състояние да се състезава конкурентно на пазара. Това предложение идва няколко години след като държавата национализира сектора и отне лицензите на частните оператори, свързани с бизнесмена Васил Божков.

Процедура и срокове

Текстовете залагат кратки срокове за стартиране на процедурата. До 31 март 2026 година Министерството на младежта и спорта трябва да публикува обявление за проучване на интереса към концесията.

Законопроектът предвижда процедурата да продължи дори при наличието на само едно предложение, като концесията ще бъде включена в държавния план.

След сключването на концесионен договор, Българският спортен тотализатор ще преустанови дейността си по организиране на хазартни игри. Продажбата на билети, фишове и талони от държавното дружество ще бъде спряна, а наличните количества – унищожени.

Бъдещето на активите

Според предложението, бъдещият концесионер ще придобие правото да ползва:

Всички пунктове на тотализатора;

Системите за обработка на залози;

Ценните образци;

Интелектуалната собственост на дружеството.

Тотализаторът ще запази своите активи и пасиви, но ще загуби правото да оперира хазартни игри.

По отношение на финансирането на спорта е предвидено 10 процента от внесения корпоративен данък от концесионера да отиват за тази цел. Към момента липсват подробни финансови разчети как това ще се съотнесе към сегашните отчисления, които тотализаторът прави за българския спорт.