Сигналът на Теодора Георгиева до Андрей Янкулов е близо десет страници

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Близо десет страници е сигналът, който отстраненият български европейски прокурор Теодора Георгиева е изпратила преди седмица до служебния правосъден министър Андрей Янкулов.

Това научи „Епицентър“ от достоверни източници в Министерството на правосъдието.

В петък, с нарочно прессъобщение, от Министерството на правосъдието разпространиха преразказани пасажи от твърденията на Георгиева.

Вчера от прокуратурата обявиха, че министър Янкулов е уронил престижа на съдебната власт, разпространявайки твърдения, без същите дори да са били проверени.

От българското държавно обвинение представиха и писмена кореспонденция между и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Те подчертаха, че с действията на Андрей Янкулов - разпространението на т.нар. „сигнал“ на Теодора Георгиева, е извършен „опит за дискредитиране на приключилата дисциплинарна процедура на Европейската прокуратура, потвърдила сериозността на установените нарушения от страна на българския представител в институцията - факт без прецедент в 19-годишния период на членството на Република България в Европейския съюз“.

Оказва се, че служебният вицепремиер и министър на правосъдието е „спестил“ важни детайли от сигнала на Георгиева, от които става ясно, че отстранената българска прокурорка е набедила двама свои подчинени - делегираните прокурори Димитър Беличев /б.р. бивш юрисконсулт на INSA oil/ и Михаела Райдовска, че „поддържали клеветническа кампания“ срещу нея.

Изглежда, че Теодора Георгиева е била недоволна от факта, че двамата прокурори са участвали в процедурата по избор на нов български европейски прокурор, който следва да встъпи в длъжност с новия мандат на европейския главен прокурор в края на годината.

Източници на „Епицентър“ от Министерството на правосъдието твърдят, че в „доноса“ до служебния министър Георгиева е посочила, че Беличев и Райдовска „сега били кандидати за моята позиция“.

По всичко изглежда, че отстранената преди една година от позицията на представител на България в Европейската прокуратура продължава и до днес да смята, че постът ѝ - уреден, според видеоматериал на срещата ѝ в началото на 2020 г. с брокера в съдебната система Петьо Петров-„Еврото“, незнайно защо ѝ се полага по право.

Опитът на Теодора Георгиева да дискредитира двамата кандидати за нов мандат на български представител в Люксембург едва ли е случаен, с оглед на направената от Андрей Янкулов заявка, че като служебен министър на правосъдието ще опита да преразгледа класирането, извършено от специална комисия. Именно Беличев и Райдовска са сред класираните за нов европейски магистрат от България.

В случай че Янкулов атакува резултатите от националната процедура, това ще засили съмненията, че се прави опит да бъде уреден с мандат в Люксембург магистрат, удобен за политическото крило на ПП–ДБ в съдебната система - Съюза на съдиите в България.

От връщането си в края на миналата седмица, по нейно искане и след разпореждане на двама служебни министри - на правосъдието Андрей Янкулов и на вътрешните работи Емил Дечев, Теодора Георгиева ползва охрана от Главна дирекция „Охрана“ и от полицията.

Причината, по думите на самата Георгиева - отправена срещу нея заплаха.

Оказва се обаче, че историята на заплахата наподобява на схема на „ало измама“. Миналото лято, докато била в хотел във Франция, Георгиева получила анонимно телефонно обаждане от мъж, който говорил на английски език, при това с акцент. Мъжът се представил като служител на Международен съд и я информирал, че скоро ще бъде арестувана. Той не пожелал да посочи името си, но поискал номера на личната карта на българския европрокурор в Люксембург, който тя му издиктувала. Обещал ѝ, че ще разбере всичко след като бъде задържана. Нещо, което обаче не се е случило и до днес.

Макар обаждането да е било от „скрит“ номер, Теодора Георгиева твърди, че пази позвъняването на служебния си телефон. Самата тя не е уточнила каква е причината за пребиваването ѝ във Франция в период, в който вече е била отстранена от Европейската прокуратура и съответно не е получавала възнаграждение.

На 25 февруари Колегията на европейските прокурори прие решение, с което призна българския европейски прокурор „за виновен в сериозно нарушение“. Колегията отложи решението си относно подходящата санкция, тъй като предвид сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност на функцията на европейски прокурор не може да се изключи, че санкцията може да бъде уволнение на европейския прокурор.

„Следователно главният европейски прокурор информира Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за решението на Колегията на Европейската прокуратура, както и за становището на Дисциплинарния съвет в дисциплинарното производство срещу българския европейски прокурор.

В съответствие с Регламента за Европейската прокуратура, само Съдът на Европейските общности може да уволни европейски прокурор поради сериозно нарушение – по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията.

Поради тази причина, преди да вземе решение за прилагане на по-лека санкция, Европейската прокуратура трябва да постави тези институции в позиция да решат дали смятат за уместно да поискат освобождаване от длъжност на въпросния европейски прокурор“, информираха преди две седмици от офиса на Лаура Кьовеши.

Оттам допълниха, че Теодора Георгиева „остава временно отстранена от длъжност, докато компетентните институции не вземат окончателно решение, като възнаграждението ѝ се удържа в съответствие с условията, предвидени в Правилника за длъжностните лица“.