Сърбия ще отпусне 100 млн. EUR за развитието на държавната отбранителна компания Milan Blagojevic - Namenska в Лучани, която произвежда барут, ракетно гориво и други компоненти за отбранителната промишленост. Това каза сръбският президент Александър Вучич по време на среща с работниците в завода.

„Искаме да модернизираме технологично компанията, за да осигурим качествен скок – по-бърз и по-значителен напредък в бъдеще. Това е ключова фабрика за нас, защото всичко, което правите и произвеждате тук, пряко допринася за укрепване на отбранителната система на Република Сърбия и ни помага да поддържаме мира“, заяви Вучич.

Средствата ще бъдат използвани изключително за разработване на нови проекти и технологични подобрения. „Разполагаме с приблизително 100 млн. EUR, които сме готови да ви дадем. Но ако няма проекти и не знаем какво да правим, парите няма да ни помогнат. Не искаме да ги харчим за увеличаване на ликвидността или за изплащане на стари дългове – има други механизми за това. Тези средства би трябвало да осигурят бърз и значителен напредък в бъдеще“, подчерта президентът.

Вучич също така съобщи, че след период на застой, експортната ситуация на компанията се е подобрила. Той каза, че не очаква по-нататъшни проблеми с международните доставки. „Нашата армия прави все по-големи поръчки и ние ще гарантираме, че складовете са изчистени и че няма да възникнат проблеми със сигурността или други проблеми. Моля ви стриктно да спазвате всички протоколи за безопасност“, добави той.

Държавната компания Milan Blagojevic - Namenska е едно от ключовите предприятия в отбранителната промишленост на Сърбия. В завода работят приблизително 1300 души, а приблизително 85% от продукцията му се изнася в над 30 държави. Компанията произвежда нитроцелулоза, различни видове барут и ракетно гориво, заряди за гориво, горими материали, нитроглицерин и други химически компоненти, използвани в отбранителната промишленост.

Преди това сръбският президент заяви, че Белград не възнамерява да започва военни действия срещу други държави, но ще бъде готов да отблъсне всяка евентуална атака. Според Вучич страната се стреми да поддържа мира, като едновременно с това укрепва собствените си отбранителни способности. Той отбеляза също, че Сърбия взема собствени решения относно развитието на въоръжените си сили и не възнамерява да координира отбранителната си политика с други държави, въпреки твърденията на съседните държави за военно превъзходство и опасенията на техните лидери относно новите оръжия на сръбската армия.