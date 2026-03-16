Карлос Алкарас ще бъде голямата звезда на тенис турнира в Барселона тази пролет

Карлос Алкарас ще бъде голямата звезда на тенис турнира в Барселона тази пролет

16 Март, 2026 23:10 344 0

Надпреварата ще се проведе между 13 и 19 април

Снимка: БГНЕС/EПA
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Барселона се готви за истински тенис спектакъл! Световният номер едно Карлос Алкарас, който вече два пъти е триумфирал на кортовете в каталунската столица, официално потвърди участието си в тазгодишното издание на престижния турнир от категория ATP 500. Организаторите обявиха новината с голямо вълнение, а феновете вече тръпнат в очакване на поредните майсторски изпълнения на младия испанец.

Турнирът ще се проведе между 13 и 19 април, като обещава да събере на едно място някои от най-големите имена в световния тенис.

Освен Алкарас, в надпреварата ще се включат и редица други топ състезатели, сред които италианският талант Лоренцо Музети, австралиецът Алекс де Минор, канадската звезда Феликс Оже-Алиасим, както и шампионът от 2024 година Каспер Рууд от Норвегия. Испанската чест ще защитава и Алехандро Давидович-Фокина, а руските асове Карен Хачанов и Андрей Рубльов също ще се борят за трофея.


