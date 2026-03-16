Защо пети ден вътрешният министър Емил Дечев и МВР премълчават нов пожар в хижа "Петрохан"?

Пети ден вътрешният министър Емил Дечев и МВР крият опит за повторен палеж на дома на Петроханската секта. На 12 март е направен нов опит за палеж на хижа "Петрохан", след като членовете на сектата Ивайло Иванов (Ивей), Пламен Статев и Дечо Василев я подпалиха, преди да се самоубият на 1 февруари в 21.30 часа, съобщиха за "Гласове" източници от МВР.
Според тях са били подпалени разпилените от Ивей, Дечо и Пламен пелети, които не са успели да изгорят на 1 февруари. Огънят на 12 март е потушен от извиканата пожарна. Пети ден обаче служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев и дирекцията на МВР в Софийска област мълчат и крият за инцидента, който според източниците ни най-вероятно е умишлен палеж.
Причината - големият заключителен оглед на хижата от разследващите от полицията и прокуратурата все още не е направен.
Само ден преди пожара - на 11 март, зам.-апелативният прокурор на София Наталия Николова обяви, че продължава активната работа "по записки и документи, открити в хижата "Петрохан" и предстои да бъдат извършени серия нови огледи на хижата за събирането на още веществени доказателства.
Охраната на дома на Петроханската секта се осигурява от патрули от дирекциите на МВР в Софийска и Монтанска области. Техните директори бяха сред първите отстранени от Емил Дечев още в седмицата след назначаването му за служебен министър на вътрешните работи.
В деня на пожара най-близкият подстъп до хижа "Петрохан" е бил охраняван от патрулна двойка на дирекцията в Софийска област. Новият ѝ шеф Владимир Иванов бе представен ката дългогодишен кадър на МВР с опит в СДВР и жандармерията. Мотивът за назначаването му бе "подобряване на професионалните резултати" на дирекцията. С опита си в жандармерията Иванов би трябвало да гарантира надеждната охрана на хижа "Петрохан". Защо обаче това не е било направено, трябва да отговори министър Дечев, който е взел това кадрово решение.
След като бе уволнен от кабинета "Гюров" и президента Илияна Йотова, бившият главен секретар на МВР Мирослав Рашков обяви, че отстраняването му е заради разследването на аферата "Петрохан" и замитането на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Бендида
Тези освен да портят, доносничат и да се топят един друг...нещо друго могат ли?
17:03 16.03.2026
8 Ама той
До коментар #1 от "Анонимен":не разследва. Прокуратурата и следствието трябва да кажат. Министърът е политическо лице. Живеете в соц време и диктатурата на Живков.
17:04 16.03.2026
