Защо пети ден вътрешният министър Емил Дечев и МВР премълчават нов пожар в хижа "Петрохан"?

Пети ден вътрешният министър Емил Дечев и МВР крият опит за повторен палеж на дома на Петроханската секта. На 12 март е направен нов опит за палеж на хижа "Петрохан", след като членовете на сектата Ивайло Иванов (Ивей), Пламен Статев и Дечо Василев я подпалиха, преди да се самоубият на 1 февруари в 21.30 часа, съобщиха за "Гласове" източници от МВР.

Според тях са били подпалени разпилените от Ивей, Дечо и Пламен пелети, които не са успели да изгорят на 1 февруари. Огънят на 12 март е потушен от извиканата пожарна. Пети ден обаче служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев и дирекцията на МВР в Софийска област мълчат и крият за инцидента, който според източниците ни най-вероятно е умишлен палеж.

Причината - големият заключителен оглед на хижата от разследващите от полицията и прокуратурата все още не е направен.

Само ден преди пожара - на 11 март, зам.-апелативният прокурор на София Наталия Николова обяви, че продължава активната работа "по записки и документи, открити в хижата "Петрохан" и предстои да бъдат извършени серия нови огледи на хижата за събирането на още веществени доказателства.

Охраната на дома на Петроханската секта се осигурява от патрули от дирекциите на МВР в Софийска и Монтанска области. Техните директори бяха сред първите отстранени от Емил Дечев още в седмицата след назначаването му за служебен министър на вътрешните работи.

В деня на пожара най-близкият подстъп до хижа "Петрохан" е бил охраняван от патрулна двойка на дирекцията в Софийска област. Новият ѝ шеф Владимир Иванов бе представен ката дългогодишен кадър на МВР с опит в СДВР и жандармерията. Мотивът за назначаването му бе "подобряване на професионалните резултати" на дирекцията. С опита си в жандармерията Иванов би трябвало да гарантира надеждната охрана на хижа "Петрохан". Защо обаче това не е било направено, трябва да отговори министър Дечев, който е взел това кадрово решение.

След като бе уволнен от кабинета "Гюров" и президента Илияна Йотова, бившият главен секретар на МВР Мирослав Рашков обяви, че отстраняването му е заради разследването на аферата "Петрохан" и замитането на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея.