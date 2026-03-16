Защо пети ден вътрешният министър Емил Дечев и МВР премълчават нов пожар в хижа "Петрохан"?

16 Март, 2026 16:55 933 12

  • петрохан-
  • хижа-
  • пожар-
  • палеж-
  • самоубийство-
  • убийство-
  • педофилия-
  • ивайло калушев-
  • секта-
  • ивайло иванов (ивей)-
  • пламен статев-
  • дечо василев

В деня на пожара най-близкият подстъп до хижа "Петрохан" е бил охраняван от патрулна двойка на дирекцията в Софийска област

Снимка: БГНЕС
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Пети ден вътрешният министър Емил Дечев и МВР крият опит за повторен палеж на дома на Петроханската секта. На 12 март е направен нов опит за палеж на хижа "Петрохан", след като членовете на сектата Ивайло Иванов (Ивей), Пламен Статев и Дечо Василев я подпалиха, преди да се самоубият на 1 февруари в 21.30 часа, съобщиха за "Гласове" източници от МВР.

Според тях са били подпалени разпилените от Ивей, Дечо и Пламен пелети, които не са успели да изгорят на 1 февруари. Огънят на 12 март е потушен от извиканата пожарна. Пети ден обаче служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев и дирекцията на МВР в Софийска област мълчат и крият за инцидента, който според източниците ни най-вероятно е умишлен палеж.

Причината - големият заключителен оглед на хижата от разследващите от полицията и прокуратурата все още не е направен.

Само ден преди пожара - на 11 март, зам.-апелативният прокурор на София Наталия Николова обяви, че продължава активната работа "по записки и документи, открити в хижата "Петрохан" и предстои да бъдат извършени серия нови огледи на хижата за събирането на още веществени доказателства.
Охраната на дома на Петроханската секта се осигурява от патрули от дирекциите на МВР в Софийска и Монтанска области. Техните директори бяха сред първите отстранени от Емил Дечев още в седмицата след назначаването му за служебен министър на вътрешните работи.

В деня на пожара най-близкият подстъп до хижа "Петрохан" е бил охраняван от патрулна двойка на дирекцията в Софийска област. Новият ѝ шеф Владимир Иванов бе представен ката дългогодишен кадър на МВР с опит в СДВР и жандармерията. Мотивът за назначаването му бе "подобряване на професионалните резултати" на дирекцията. С опита си в жандармерията Иванов би трябвало да гарантира надеждната охрана на хижа "Петрохан". Защо обаче това не е било направено, трябва да отговори министър Дечев, който е взел това кадрово решение.

След като бе уволнен от кабинета "Гюров" и президента Илияна Йотова, бившият главен секретар на МВР Мирослав Рашков обяви, че отстраняването му е заради разследването на аферата "Петрохан" и замитането на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    11 8 Отговор
    Нали за това го назначиха, да укрива и да си трае. Как иначе ще ги изперат?

    Коментиран от #8

    16:58 16.03.2026

  • 2 Много

    10 2 Отговор
    е горещо, стават пожари

    16:59 16.03.2026

  • 3 Защо ли

    12 4 Отговор
    Защото ги направиха със заплати до небесата и ги боли гадулката дали ще се върши работа или не! Кучето си лае, а банкомата си дрънка…

    16:59 16.03.2026

  • 4 честен ционист

    3 2 Отговор
    Тази хижа си е цяла казарма.

    17:01 16.03.2026

  • 5 Хижата

    7 5 Отговор
    е подпалена от екзекуторите, а не от рейнджърите. Това със самоубийството и другите трима са измислица на поръчителите. Всичките са били убити, но тримата са пренесени в кемпера. Има рани по тях. И това не е секта, нито педофили. Това да смели мъже, пещерняци и гмуркачи, както и пазители на природата.

    17:02 16.03.2026

  • 6 Бендида

    5 0 Отговор
    ,,..съобщиха източници от МВР" .
    Тези освен да портят, доносничат и да се топят един друг...нещо друго могат ли?

    17:03 16.03.2026

  • 7 Гласоподавател

    2 6 Отговор
    Покрива на Петрохан рухва .Петрохан ,Педофили , Секта.,Пудели, опорните точки на предизборната кампания на магнитната коалиция ДПС -ГЕРБ рухва.

    17:03 16.03.2026

  • 8 Ама той

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    не разследва. Прокуратурата и следствието трябва да кажат. Министърът е политическо лице. Живеете в соц време и диктатурата на Живков.

    17:04 16.03.2026

  • 9 Фори

    1 0 Отговор
    Чиста некадърност проявява МВР.Аз съм най подходящ за главен секретар.Нищо не разбирам от полицейска работа , но мога да искам и вземам подкупи!Идеален кандитат съм , но не ме забелязват.

    17:04 16.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ЯВНО Е ИМАЛО ИЗОСТАВЕНИ СЛЕДИ! ИСКАЛИ СА И ТЯХ ДА ЗАЛИЧАТ

    17:06 16.03.2026

  • 12 Дедо Мраз

    0 0 Отговор
    Сигурно Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев са се върнали да си довършат работа по "самоубийството".

    17:08 16.03.2026