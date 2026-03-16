2,6 млн. лв. от АПИ са платени на една фирма

16 Март, 2026 15:12

Структурата на разходите показва силна зависимост от външни услуги, включително софтуер, анализи и комуникационни кампании

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) е изплатила над 5,4 млн. лева на външни изпълнители в периода 2019–2025 г., показва анализ на Института за пътна безопасност. Данните са получени по Закона за достъп до обществена информация.

Според разследването, средствата са разпределени между 20 контрагенти, като най-големият получател е фирмата „ССАРМ“ ЕООД, която е получила около 2,6 млн. лева – почти половината от общата сума. Останалите средства са платени на медийни групи, социологически агенции, IT компании, рекламни студиа и консултанти.

От института посочват, че структурата на разходите показва силна зависимост от външни услуги, включително софтуер, анализи и комуникационни кампании. Според тях това поставя въпроса дали агенцията изпълнява ролята си на експертен орган по пътна безопасност или основно възлага обществени поръчки.

Въпроси и за кадровата политика

В анализа се поставят въпроси и за кадровата политика на агенцията. Според Института за пътна безопасност, значителна част от служителите и ръководните кадри идват от Министерството на околната среда и водите.

Като пример се посочва назначаването на новия председател на агенцията Марта Петрова, което е станало по решение на премиера Андрей Гюров без конкурс. Според авторите на анализа тя няма образование или практически опит в областта на безопасността на движението.

Критики за липса на резултати

Според института значителни средства са насочени към медийни кампании и комуникационни услуги, но реалният ефект върху безопасността на движението остава ограничен.

В същото време България продължава да е сред държавите в Европейския съюз с най-висока смъртност при пътнотранспортни произшествия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Бойко Борисов си купи Мазерати за 30 млн долара чрез Юнион Ивкони.

    15:13 16.03.2026

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    Като поразместиш буквичките става СРАМ ЕООД

    15:14 16.03.2026

  • 3 и те като АПИ

    0 0 Отговор
    Само вземат едни пари и ги раздават на познати. Обикновено източване на държавата.

    15:25 16.03.2026

  • 4 бою циганина

    0 0 Отговор
    пари за семки, напишете са сумите с много нули които прибираме с шишака

    15:26 16.03.2026